Два уголовных дела по фактам незаконного обращения с редкими животными расследует природоохранная полиция в Костанайской области
Игорь ПРАВЩИКОВ
В обоих случаях речь идет о незаконном истреблении краснокнижных сайгаков на юге области - в Жангельдинском и Наурзумском районах. Дела готовятся к передаче в суд.
Иллюстративное фото Turan Times
25 августа сотрудники полиции в Аркалыке задержали 29-летнего жителя Жангельдинского района, у которого было изъято 16 пар рогов сайгака. Мужчина пояснил, что рога нашел. Однако выснилось, что рога предназначались для продажи. Сейчас полицейские выясняют каналы сбыта.
7 сентября в Наурзумском районе был задержан местный житель, который на своей "Ниве" преднамеренно сбил двух сайгаков. Туши животных обнаружены в багажнике машины.
- Мы поддерживаем связь с соседними областями, где проходят пути миграции сайги, - сообщил "НГ" начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ. - В первую очередь с Актюбинской, Карагандинской. Это позволяет эффективнее расследовать преступления такого рода.
В Костанайской области охотничий сезон открылся 7 сентября. К этому времени в регионе создано 94 мобильных групп, выставлено 7 блок-постов.
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