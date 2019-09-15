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Yudjin: Необъяснимо, но хайп
b.radikal.ru
15.09.19 10:41
pro100tak
В Костанайской области до конца 2019 года будет оптимизировано 54 сельских округа, упразднено 25 малых сел
У наших-то при переездах ничего не добавляется. И вместо трат на содержание акимчика, ФАПа, будем тратиться на содержание малообеспеченных? Кто-то как-то это считает?
15.09.19 06:04
pro100tak
В Костанайской области до конца 2019 года будет оптимизировано 54 сельских округа, упразднено 25 малых сел
Был какой-то проект, озвучивал его вроде тот, кто много чо из первых уст услышал. Проект вроде состоял из многих частей. Главные из них - не должно быть много аулов (много аулов - тяжело содержать...
15.09.19 06:02
pro100tak
В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли проект Евгения Жовтиса
Потуги понятны, и они ес-ны. А что будет, и как этого избежать, если туда загонят по 2-3 группы в гражданке правильных слушателей правильных академий? Может, это надо как-то предусмотреть тоже? В...
15.09.19 03:01
pro100tak
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Ваш земляк: ,что бывший агроном поздно прочитал. Опять ты мимо, демонстрируя свою полнейшую неосведомленность. Как ты ваще здесь можешь чото говорить и вякать, уже более скольки лет сидя за...
15.09.19 02:19
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Два уголовных дела по фактам незаконного обращения с редкими животными расследует природоохранная полиция в Костанайской области

Игорь ПРАВЩИКОВ

15 сентября 2019, 10:07 |  Криминал

В обоих случаях речь идет о незаконном истреблении краснокнижных сайгаков на юге области - в Жангельдинском и Наурзумском районах. Дела готовятся к передаче в суд.

Иллюстративное фото Turan Times

25 августа сотрудники полиции в Аркалыке задержали 29-летнего жителя Жангельдинского района, у которого было изъято 16 пар рогов сайгака. Мужчина пояснил, что рога нашел. Однако выснилось, что рога предназначались для продажи. Сейчас полицейские выясняют каналы сбыта.

7 сентября в Наурзумском районе был задержан местный житель, который на своей "Ниве" преднамеренно сбил двух сайгаков. Туши животных обнаружены в багажнике машины.

- Мы поддерживаем связь с соседними областями, где проходят пути миграции сайги, - сообщил "НГ" начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ. - В первую очередь с Актюбинской, Карагандинской. Это позволяет эффективнее расследовать преступления такого рода.

В Костанайской области охотничий сезон открылся 7 сентября. К этому времени в регионе создано 94 мобильных групп, выставлено 7 блок-постов. 
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Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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