Три пожарных расчета тушат жилой дом в Затобольске
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сегодня, 13 сентября, около 17.00 по ул. Поповича в Затобольске загорелся 2-квартирный жилой дом. На глазах корреспондентов "НГ" произошел сильный хлопок, потом пожарные выкатили деформированный газовый баллон. Однако информацию о взрыве баллона в ДЧС пока не подтвердили.
- Загорелась кровля 2-квартирного жилого дома по ул. Поповича, 109, - сообщил "НГ" начальник ДЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Предварительная причина короткое замыкание на чердаке. На данный момент пожар локализован, на другие дома он не перекинется. Один газовый баллон выкатили, он не взрывался.
Возможно, это был другой газовый баллон или в нем было мало газа. Эту информацию "НГ" сообщат позже. Пострадавших нет. По словам соседей, в доме были двое маленьких детей, которых успели вывести.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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