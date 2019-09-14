В Костанайской области до конца 2019 года будет оптимизировано 54 сельских округа, упразднено 25 малых сел

Но это не значит, что населенных пунктов в реальности станет меньше, объяснял 12 сентября на встрече за «круглым столом» заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ. Число сельских округов уменьшится, чтобы снизилось количество акиматов.

Мероприятие проходило в Карасуском районе, который активно ведет такую оптимизацию. Цель — не только снизить расходы на содержание аппаратов акимов сельских округов, но и подготовить те, что останутся, к новым условиям работы.

Низовому звену исполнительной власти с 1 января 2020 года повсеместно предстоит перейти на бюджет 4-го уровня. Он предполагает сбор сельскими акиматами 5 налогов и 2 платежей — за рекламу и аренду помещений, находящихся на балансе акиматов, распоряжение собранными средствами, ведение бухучета, проведение конкурсов. Для этого необходимы квалифицированные кадры, компьютеры, качественный интернет со скоростью не ниже 512 Кбит/сек. И по всем этим условиям на селе есть проблемы.

Сейчас самостоятельные бюджеты в области имеют 45 сельских округов, которые работают в таком режиме с января 2018 года. И даже в этих пилотных округах — 27 вакансий. В остальных, имеющихся в области, нехватка еще 34 специалистов.

- Надо искать прежде всего грамотных бухгалтеров, без них с новыми бюджетами работать вообще невозможно, - отметил Спанов.

В Костанайской области сейчас 239 сельских административно-территориальных единиц. В их число входят как сельские округа, включающие несколько населенных пунктов, так и самостоятельные села, в каждом их которых есть акимат. По числу таких сел — их 89 — Костанайская область лидирует в республике. В 38 из них проживает менее, чем по 500 человек в каждом.

- Население небольшое, но все равно есть и аким, и его аппарат, следовательно и помещение для акимата, и транспорт. Мы провели анализ, по результатам которого предлагается оптимизировать 54 сельских округа, из которых 48 — самостоятельные села, - сказал заместитель акима.

До конца года будут упразднены также 25 из 27 малых сел, в каждом из которых живет менее 50 человек. Два - Тавриченка в Денисовском районе и Кунтимес в Сарыкольском — останутся. У них есть перспективы стать более многолюдными.

По всем вопросам оптимизации в населенных пунктах пройдут сходы с населением.

- Слово «сокращение» звучать не должно, речь идет об объединении населенных пунктов в один сельский округ. Уменьшатся только затраты на содержание акиматов. Школы, ФАПы, другие социальные объекты никто трогать не будет. Так людям надо ситуацию объяснять, - сказал Ерлан Спанов, - а когда мы говорим об упразднении малых сел — это означает административно их слияние с ближайшими населенными пунктами.

На встрече присутствовали заместители акимов районов, представители сельских акиматов. Аким Карасуского района Виктор ИОНЕНКО рассказал об опыте оптимизации сельских округов. В качестве положительного привел пример объединения в один округ сел Койбагор и Амангельды, расположенных в 7 км друг от друга. Экономия на этой оптимизации, по его словам, составила 7,3 млн тенге, из них около 5 млн тенге — на фонде заработной платы. Когда реорганизация в районе будет завершена, число сельских округов уменьшится наполовину: с 12 до 6.

До конца года оптимизация сельских акиматов пройдет во всех районах области.