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electro: Ты зачем выложил схему?Теперь прокуратура будет в курсе.
14.09.19 16:42
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф: Исправил у себя в комментарии. Внимательно надо читать, Владимир. Это всё равно, если бы я тут,написал, что в Германии произвели всего 85 тонн- колбасок... :lol: :oops:
14.09.19 16:40
Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: что поделаешь, картошка- любимая еда казахов Я арбузы имел ввиду Исправил у себя в комментарии.
14.09.19 16:31
electro
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
юля елиссева: Выгодное дело это, заниматься лесозаготовками в Кустанае. Сначала имеешь жирный кусочек при распиле бюджетных средств на уничтожение деревьев, потом такой же нехилый кусок на продаже...
14.09.19 16:17
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф: на всю Беларусь 20 тонн собрали, Белорус - без картошки, это всёравно, что казах без - понтов, безпонтовый... :lol: :-o
14.09.19 16:03
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В Костанайской области до конца 2019 года будет оптимизировано 54 сельских округа, упразднено 25 малых сел

Галина КАТКОВА

14 сентября 2019, 11:09 |  Государство

Но это не значит, что населенных пунктов в реальности станет меньше, объяснял 12 сентября на встрече за «круглым столом» заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ. Число сельских округов уменьшится, чтобы снизилось количество акиматов.

Мероприятие проходило в Карасуском районе, который активно ведет такую оптимизацию. Цель — не только снизить расходы на содержание аппаратов акимов сельских округов, но и подготовить те, что останутся, к новым условиям работы.

Низовому звену исполнительной власти с 1 января 2020 года повсеместно предстоит перейти на бюджет 4-го уровня. Он предполагает сбор сельскими акиматами 5 налогов и 2 платежей — за рекламу и аренду помещений, находящихся на балансе акиматов, распоряжение собранными средствами, ведение бухучета, проведение конкурсов. Для этого необходимы квалифицированные кадры, компьютеры, качественный интернет со скоростью не ниже 512 Кбит/сек. И по всем этим условиям на селе есть проблемы.

Сейчас самостоятельные бюджеты в области имеют 45 сельских округов, которые работают в таком режиме с января 2018 года. И даже в этих пилотных округах — 27 вакансий. В остальных, имеющихся в области, нехватка еще 34 специалистов.

- Надо искать прежде всего грамотных бухгалтеров, без них с новыми бюджетами работать вообще невозможно, - отметил Спанов.

В Костанайской области сейчас 239 сельских административно-территориальных единиц. В их число входят как сельские округа, включающие несколько населенных пунктов, так и самостоятельные села, в каждом их которых есть акимат. По числу таких сел — их 89 — Костанайская область лидирует в республике. В 38 из них проживает менее, чем по 500 человек в каждом.

- Население небольшое, но все равно есть и аким, и его аппарат, следовательно и помещение для акимата, и транспорт. Мы провели анализ, по результатам которого предлагается оптимизировать 54 сельских округа, из которых 48 — самостоятельные села, - сказал заместитель акима.

До конца года будут упразднены также 25 из 27 малых сел, в каждом из которых живет менее 50 человек. Два - Тавриченка в Денисовском районе и Кунтимес в Сарыкольском — останутся. У них есть перспективы стать более многолюдными.

По всем вопросам оптимизации в населенных пунктах пройдут сходы с населением.

- Слово «сокращение» звучать не должно, речь идет об объединении населенных пунктов в один сельский округ. Уменьшатся только затраты на содержание акиматов. Школы, ФАПы, другие социальные объекты никто трогать не будет. Так людям надо ситуацию объяснять, - сказал Ерлан Спанов, - а когда мы говорим об упразднении малых сел — это означает административно их слияние с ближайшими населенными пунктами.

На встрече присутствовали заместители акимов районов, представители сельских акиматов. Аким Карасуского района Виктор ИОНЕНКО рассказал об опыте оптимизации сельских округов. В качестве положительного привел пример объединения в один округ сел Койбагор и Амангельды, расположенных в 7 км друг от друга. Экономия на этой оптимизации, по его словам, составила 7,3 млн тенге, из них около 5 млн тенге — на фонде заработной платы. Когда реорганизация в районе будет завершена, число сельских округов уменьшится наполовину: с 12 до 6.

До конца года оптимизация сельских акиматов пройдет во всех районах области.
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Комментарии к новости
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§ Сабыр
Re: В Костанайской области до конца 2019 года будет...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да здравствует Елбасы... Куда катимся,что будем кушать.. Во времена колонизации наоборот множились колхозы и совхозы,а теперь...
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§ alex_60
В Костанайской области до конца 2019 года будет оптимизировано 54 сельских округа, упразднено 25 малых сел
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4922
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех в Астану. Остальное степь.
Жить то осталось недолго.
Пофиг.
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§ Ваш земляк
Re: В Костанайской области до конца 2019 года будет...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2639
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мягко стелят...
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§ юля елиссева
Re: В Костанайской области до конца 2019 года будет...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 15:51
Комментарий удален модератором.
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