За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?

Последнюю неделю в соцсетях активно обсуждают инициативу обязать казахстанских школьников убирать кабинеты, ссылаясь на опыт японских школ. Многие взрослые высказываются против инициативы: они вспоминают, как сами мыли пол или увиливали от этой обязанности. Есть и те, кто поддерживает. Голоса распределились примерно поровну.

Корреспондент Tengrinews.kz Ольга Пастухова задалась вопросами: "А как на самом деле проходит уборка в японских школах?" и "Какая философия стоит за этим?". Журналист поговорила с японцем, который еще в детстве делал уборку в школе, а также двумя казахстанцами, сейчас живущими в Стране восходящего солнца. Один из них - за уборку, а другой - против.

Фото с сайта miyazaki.uminohi.jp

Мнение "за"

"Почему бросил мусор ты, а убирает другой?"

58-летний лектор Наоюки Канки последние несколько лет живет в Алматы. Он говорит, что опыт самостоятельной уборки в школе хорошо повлиял на него во взрослой жизни:

"Уборка в школе нужна, чтобы воспитать сердце, уважающее не только других людей, но и вещи, привить чувство ответственности и осознание равенства между людьми.

Расскажу о своем времени. Нас приучали убирать свою аудиторию уже с третьего класса. Пока мы не умели убираться, за нас это делали ученики шестого класса. Это развивает чувство взаимопомощи, и проявляется забота о слабых. Традиция пошла со средних веков: с XII века послушников в храмах приучали убирать свои кельи. И эта традиция продолжается и до наших дней. Для нас, японцев, убрать за собой - естественное дело. Никогда не встает вопрос: убрать или нет.

В Казахстане я вижу, что люди бросают бутылки, обертки прямо на землю, оставляют мусор в горах. Японец же подумает, унося мусор с собой: "Приедут другие люди сюда, здесь будет чисто. Я делаю это, чтобы им было приятно и они могли спокойно отдыхать". Мне странно и непонятно, что в других странах есть люди, убирающие мусор за других людей. Почему бросил мусор ты, а убирает другой?!

Воспитанные таким образом качества необходимы и во взрослой жизни: в семье и на работе. Кстати, и на работе все сами убирают. В Японии нет уборщиц! Также японцы привыкли соблюдать чистоту и порядок и на улице. Например, хозяева частных домов убирают не только у себя во дворе, но и территорию возле дома. А жильцы многоквартирного дома собираются и вместе убирают придомовую территорию.

Все это сближает и сплачивает людей. Поэтому во время стихийных бедствий все заботятся о других - мы преодолеваем все тяготы вместе. Поэтому быстро становимся на ноги".

Фото с сайта shizen.osaka-yha.or.jp

Мнение "за"

"Дома ребенок также приучен к уборке"

Также идею уборки в школе поддерживает Алмагуль Алтыбаева, которая уже 15 лет живет в Токио. Ее ребенок учится во втором классе:

"В нашей школе ученики с младших классов, с первого года обучения, убирают классы. И даже по очереди протирают полы в коридоре. В классах определено дежурство, кто за что отвечает: вытирание парт, полов, подметание веником, уборка ящиков для портфелей и так далее. Весь класс участвует в процессе. В нашей школе уборка проходит два-три раза в неделю.

На мой взгляд, это воспитывает солидарность, дисциплину, аккуратность, стремление к чистоте и уважение к имеющимся ресурсам и окружению. Дома ребенок также приучен к уборке и помощи по хозяйству. Еще в школах есть мотивирующие программы. Детям на размышление даются задания, как они могут помочь родителям, или задание сделать что-то для них".

Фото с сайта children.publishers.fm

Мнение "против"

"Нам оставили сломанную щетку"

А наш соотечественник Санжар Баимбетов, который последние 10 лет живет в Токио, выступает против идеи перенимать практику самостоятельной уборки школьниками классов. На его взгляд, уборка в Японии сильно отличается от уборки в Казахстане. Он судит о японских школах по рассказам своих друзей, жены-японки и публикациям в японских газетах:

"В Японии все, приходя в школу, переобуваются в чистую обувь. И перед уроком физкультуры еще раз переобуваются. Здесь у каждого ученика обязательно есть свой шкафчик для вещей и учебников. Вообще, в Японии в принципе грязи неоткуда взяться, на улицах тоже все стерильно.

Также важно: в японских школах в основном деревянные полы. И их не моют водой с тряпками, а просто подметают специальными щетками. Также ученики периодически смахивают пыль со шкафов, а раз в три месяца все вместе натирают почти сухими тряпками полы воском. Я помню, как уборка проходила в казахстанских школах: ледяная вода, тяжелые ведра, грязные тряпки, дырявый линолеум, недовольные качеством уборки учителя…

Нельзя сказать, что в Японии абсолютно везде уборка полов осуществляется детьми. В частных школах это могут делать уборщики. Тут у детей в некоторых частных школах школьная форма от Armani. Их родители не поняли бы воспитательного подхода, если бы их детям дали ведро, тряпку и обязали помыть полы.

Я в Японии живу много лет. И мне всегда удивительно слушать пересказы о жизни в стране: многие вещи причудливо преломляются в воображении людей. Япония - прекрасная страна, но конкретно в ее школьной системе есть много проблем: высокий уровень школьного буллинга, самоубийств среди детей, много неразумных школьных правил. Например, необходимость всем красить волосы в черный цвет (отменили только в этом году), а также беспощадная нагрузка на родителей по участию в родительских комитетах и проведению многочисленных бессмысленных мероприятий. Этим занимаются в основном мамы. Тот, кто на самом деле изнутри знает школьную систему в Японии, вряд ли будет так уж стараться перенять именно ее принципы.

Когда мы с женой жили в Казахстане, то был забавный случай. На съемной квартире хозяева оставили швабру, тряпку и ведро. Когда жена захотела убраться, то подошла ко мне со шваброй и говорит: "Не могу пол убрать, хозяева оставили нам сломанную щетку". Сама связь между тряпкой и шваброй для нее была не совсем очевидна. Когда я показал, как ими пользоваться, она сказала, что такой способ уборки видит впервые. Ближайший аналог нашим швабрам и тряпкам в японских домах - это небольшие швабры с одноразовыми деодорированными салфетками".