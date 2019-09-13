В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли проект Евгения Жовтиса

В законопроекте предусматривается уведомительный характер мирных собраний, передает Informburo.kz.

Общественный совет Алматы готовит новый закон о митингах, основываясь на проекте директора Международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгения Жовтиса. Документ ещё обсуждается на рабочей комиссии, куда вошли Жемис Турмагамбетова, Альнур Ильяшев, представители полиции, городских акимата и прокуратуры, а также другие общественные деятели.

"Проект закона мы отправим в Нацсовет общественного доверия, в котором состоят наши два члена – Айдос Сарым и Марат Шибутов. Мы взяли за основу документ Жовтиса, но одновременно смотрели и другие варианты. Евгений Александрович максимально учёл международный опыт, он давно в этой сфере работает. Он сам сказал, что разработал конструктивный вариант, учёл наши обстоятельства, особенности. Сегодня и акимат, и полиция, и прокуратура идут на встречу, для того чтобы принять согласованное решение", – сказал глава Общественного совета Алматы, депутат городского маслихата Рахман Алшанов.

В новом проекте закона предусмотрен уведомительный характер мирных собраний.

"Будет уведомительный характер, но согласованный с местными властями, где проводить, как проводить, потому что бывают запрещённые места: у больниц, у школ, у военных частей. Организаторы подают уведомление, акимат смотрит и согласовывает", – пояснил Рахман Алшанов.

Евгений Жовтис выделил три принципиальных момента в проекте:

"Первое – уход от разрешительной системы. Второе: пикеты не требуют уведомления, и мы переходим к нормальному выражению мнения как во всех цивилизованных странах с плакатами, транспарантами. Третье: место проведения мирных собраний не должно быть выделенным, когда акимат выделяет одно место, как в случае у нас с кинотеатром "Сары-Арка".

По словам правозащитника, шествия и демонстрации не могут проводиться в одном месте.

"Сейчас нам пытаются навязать эти места. Но мы против. Не должны быть выделенные места. Должны быть места, где нельзя. Люди выходят туда, где они считают, что их месседж будет лучше услышан, где хотят привлечь внимание общества. Для меня принципиально – добиться уведомительного характера митингов и проведения пикетов без уведомления", – сказал он.

Евгений Жовтис подчеркнул, что властям достаточно двух часов, чтобы согласовать проведение мирного собрания. Он предлагает проводить пикеты и митинги до 50 участников, однако некоторые члены Общественного совета предлагают уменьшить это число до десяти.

"Я считаю, что можно, как у армян: до 100 человек, но они даже к 50 не готовы. Они готовы к десяти. Но если смотреть на российский опыт, в любой момент к десяти людям могут добавить одного, сказать "вас 11" и разогнать. И к 50 (собравшимся. – Авт.) – тоже. Поэтому тут вопрос практики. Здесь очень много возникнет нюансов, как начнётся правоприменительная практика", – считает он.

Евгений Жовтис заметил, что полтора месяца на несанкционированных митингах и пикетах полиция никого не задерживает, и это не дестабилизировало ситуацию в стране.

Правозащитник добавил, что в Женеве в ближайшее время состоится заседание Комитета по правам человека ООН, на котором дадут толкование статье 21 "О мирных собраниях" Международного пакта о гражданских и политических правах.

Пока в Алматы новые места для митинга не определены.