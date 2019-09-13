На выходных без осадков, в понедельник дожди - прогноз погоды в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
На выходных, 14 и 15 сентября, на территории Костанайской области синоптики прогназируют переменную облачность без осадков, ночью и утром местами туман. В субботу ожидается западный ветер 5-10 м/с, который усилится до 14 м/с, сменив направление на юго-западное. 14 сентября ночью +5...+10, местами +13 градусов, днём +20...+25, местами +28 градусов.15 сентября столбики термометров могут опуститься на 2 градуса, но в целом ситуация останется прежней.
Фото Ксении РЕБИК
Другое дело - понедельник, 16 сентября, когда ночью местами, а днём на большей части Костанайской области обещают дожди, возможны грозы, шквалистый ветер и туман. Порывы юго-западного ветра могут достигать 28 м/с. Температура ночью +7...+12, местами +15 градусов, днём +18...+23, в некоторых районах +25 градусов.
- В Костанае 14 и 15 сентября без осадков. В субботу ночью +8...+10, днём +22...+24 градуса. В воскресенье ночью +6...+8, днём +21...+23 градуса, - рассказала начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - 16 сентября облачно, днём дождь и гроза. Порывы ветра до 20 м/с. Ночью +10...+12, днём +21...+23 градуса.
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На выходных без осадков, в понедельник дожди - прогноз погоды в Костанае и области
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