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Приказ о запрете на сборы денег в костанайских школах издало управление образования

13 сентября 2019, 11:40 |  Государство

Управлением образования акимата Костанайской области издан приказ о запрете взимания денежных средств на нужды классов или школ. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава данного ведомства Василий Цымбалюк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Фото Казинформ

В своём посте руководитель ведомства сообщает о том, что в социальных сетях и на блогах появляются обращения от родителей о денежных сборах в школах Костанайской области.

 

«Обращаю внимание родителей, что любые сборы денег в школах запрещены. Управлением образования издан приказ №262 о запрете взимания денежных средств на нужды классов или школ. В случае таких фактов прошу родителей обращаться ко мне на страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или записаться на личный прием. Также вы можете обратиться на страницы Управления образования Костанайской области. Все ваши обращения будут рассмотрены в обязательном порядке»,- отметил В. Цымбалюк.

Если такие факты подтвердятся, то, по словам В.Цымбалюка, будут проведены служебные расследования и приняты соответствующие меры.

«Работники образования, допустившие сбор денежных средств, будут жестко наказаны. Отмечу, что вопрос профилактики коррупции был и остается одним из наших главных приоритетов»,- закончил он.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Приказ о запрете на сборы денег в костанайских школах издало...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.09.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Управлением образования издан приказ №262 о запрете взимания денежных средств на нужды классов или школ.

А умиляюсь наивности чиновников. Они как будто в параллельной хабарной реальности обитают. Сборы на нужды класса были, есть и будут! Хотите чтобы их не было обеспечьте классы достаточным количеством бумаги А4, жидким мылом, салфетками, бутылями с водой и прочей бытовухой. А пока этого нет, то и будут родительские комитеты собирать на весь год с родителей на это.
Да, можно пойти на принцип и не сдавать, носить с собой. Но большинству этот геморрой с косыми взглядами и пересудами других родителей, тёрками с администрацией школы, возможным предвзятым отношением учителя, НЕ НУЖНЫ! Легче сдать 3-5-7 тыщ, чтобы отстали.
А тайно обращаться к чиновникам с жалобами вообще вариант для самых отчаянных.

Цитата:
Отмечу, что вопрос профилактики коррупции был и остается одним из наших главных приоритетов»,- закончил он.

Дык, в чем коррупция? В том, что родитель хочет для своего ребенка чистые руки, питьевую воду, туалетную бумагу?
А может, если этого нет в школе, а должно быть за счет бюджетных средств, то коррупцию и воровство надо искать в руководстве школ и отделах образования?
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§ Yorik
Re: Приказ о запрете на сборы денег в костанайских школах издало...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 676
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.09.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
бутылями с водой

Вот это, кстати, интересная тема. По санитарным правилам - в организациях образования должен быть обеспечен питьевой режим (с обеспечением качественной питьевой водой), и ответственность за это несет руководство организации образования. На деле же все оборачивается в лучшем случае чайником/термопотом в столовой, а в большинстве случаев эта обязанность перекладывается на родителей - приобретение кулеров, бутилированной воды, либо - "просьба" к ученикам носить свои бутылочки с водой...
Вопрос в том, куда смотрит СЭС в ходе приемки школ, которая проводилась буквально в августе, ведь это именно их профиль и задача?
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§ сайлау курманов
Re: Приказ о запрете на сборы денег в костанайских школах издало...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.09.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двум предыдущем комментариям аплодирую стоя. Добавить нечего
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§ ZXC
Re: Приказ о запрете на сборы денег в костанайских школах издало...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 13.09.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учителя давным давно не собирают деньги. Этим занимается родительский комитет или или ОО при школе.
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§ yudjin
Приказ о запрете на сборы денег в костанайских школах издало управление образования
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.09.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Этим занимается родительский комитет или или ОО при школе.

... по просьбе учителей или руководства школы.
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§ ZXC
Re: Приказ о запрете на сборы денег в костанайских школах издало...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 13.09.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно по просьбе.
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§ Гога
Приказ о запрете на сборы денег в костанайских школах издало управление образования
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1157
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.09.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*вопрос профилактики коррупции был и остается одним из наших главных приоритетов* - А я то думал , что главный приоритет - образование .

[Исправлено: Гога, 13.09.2019 - 12:49]
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"Нужные деньги"
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Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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