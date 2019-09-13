Приказ о запрете на сборы денег в костанайских школах издало управление образования

Управлением образования акимата Костанайской области издан приказ о запрете взимания денежных средств на нужды классов или школ. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава данного ведомства Василий Цымбалюк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В своём посте руководитель ведомства сообщает о том, что в социальных сетях и на блогах появляются обращения от родителей о денежных сборах в школах Костанайской области.

«Обращаю внимание родителей, что любые сборы денег в школах запрещены. Управлением образования издан приказ №262 о запрете взимания денежных средств на нужды классов или школ. В случае таких фактов прошу родителей обращаться ко мне на страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или записаться на личный прием. Также вы можете обратиться на страницы Управления образования Костанайской области. Все ваши обращения будут рассмотрены в обязательном порядке»,- отметил В. Цымбалюк.

Если такие факты подтвердятся, то, по словам В.Цымбалюка, будут проведены служебные расследования и приняты соответствующие меры.

«Работники образования, допустившие сбор денежных средств, будут жестко наказаны. Отмечу, что вопрос профилактики коррупции был и остается одним из наших главных приоритетов»,- закончил он.