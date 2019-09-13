Форум
лимон
На выходных без осадков, в понедельник дожди - прогноз погоды в Костанае и области
эх, шпиль башни и близлежащих домов даже ко дню города не покрасили
13.09.19 17:46
MedVed820607
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
drakon: Я только заголовок... Ну извиняюсь, что быстро нашел то и вставил... А "мамские" сайты популярнее научных потому в гугуле первыми вылазят... :lol:
13.09.19 17:39
MedVed820607
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
Victor Yang: Данные ВОЗ: Прочитал почти все через гугл переводчик, но не нашел сравнительных данных касательно процессов протекания болезни среди привитых и непривитых. Есть куча отчетов как...
13.09.19 17:36
Нурбанчик
Еще неделю на завершение всех работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорте дал аким Костанайской области
Поручил завершить ремонтные работы в течение недели, а также провести комиссию по приемке полосы во временную эксплуатацию и отработать с АО «Авиационная администрация Казахстана» вопрос разрешения...
13.09.19 17:06
drakon
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607: www.stranamam.ru А что? Кто то эту ссылку - прочитал? Я только заголовок... :lol: :-o
13.09.19 16:36
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Только два повода для проверок микро- и малого бизнеса останутся в Казахстане во время моратория

Георгий ГОВОРОВ

13 сентября 2019, 10:19 |  Общество

О новых принципах, на которых будут строиться взаимоотношения государства и предпринимателей, рассказала 12 сентября на брифинге в областном пресс-клубе и. о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области Роза ГОРЯННАЯ.


Она отметила: нынешняя политика государства обеспечивает максимально благоприятные условия для развития малого бизнеса, предоставляя не только значительные объёмы бюджетных средств, но и весомые льготы и послабления.

 

- Мы не говорим, что всё совершенно пустили на самотёк и каждый бизнесмен занимается тем, чем хочет. Всё-таки остаются проверки по запросу самого предпринимателя, по заявлениям и обращениям граждан, - прокомментировала Горянная трехлетний запрет на проверку микро- и малого бизнеса. - Президент ведь говорит об ответственности бизнеса. Посмотрите на примеры других стран, где, в принципе, проверок практически не бывает и очень мало лицензий. Мы же тоже к этому идём - убираем лишние административные барьеры, сокращаем количество разрешительных документов, даём возможность бизнесу работать грамотно и цивилизованно. Бизнес ответственен перед населением. Государство доверяет бизнесу, но при этом хочет видеть обратную связь.

Принявшая участие в брифинге хозяйка гастробара "Мани" Наталья ТЫЧИНА отметила, что в качестве главного ревизора выступает клиент.

- Всё настолько прозрачно, только что-то не так - сразу об этом пишут. Гость - сам большой эксперт, - пояснила она. - Плюсы заведения не так заметны, как минусы. Достаточно одного минуса, чтобы негативно прогреметь на весь город. Мораторий облегчит нам жизнь, открыть свой бизнес станет реально легче.

Трехлетний мораторий на проверки микро- и малого бизнеса с января 2020 года и освобождение от уплаты подоходного налога на тот же срок объявил президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Послании народу Казахстана.

- В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил, особенно в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, - добавил он.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.09.19 17:55 Три пожарных расчета тушат жилой дом в Затобольске
13.09.19 16:48 В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли проект Евгения Жовтиса
13.09.19 16:26 На выходных без осадков, в понедельник дожди - прогноз погоды в Костанае и области
13.09.19 15:50 МНЭ предлагает вдвое ускорить процедуру банкротства
13.09.19 15:28 Кредиты стали брать чаще, но трудности остались - как работает программа продуктивной занятости "Енбек" в Костанайской области
13.09.19 12:59 Еще неделю на завершение всех работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорте дал аким Костанайской области
13.09.19 11:40 Приказ о запрете на сборы денег в костанайских школах издало управление образования
13.09.19 09:38 Документальный фильм о депортации поляков будут снимать в Карасуском районе Костанайской области
13.09.19 09:13 У КТЖ появится ещё одна "дочка"
12.09.19 16:28 Штрафы и пени по кредитам на сумму 1,2 млрд тенге погасили в Костанайской области в рамках исполнения Указа президента РК

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ сайлау курманов
Re: Только два повода для проверок микро- и малого бизнеса...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.09.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкуренты могут писать липовые жалобы, как вот через стенку от меня открыли магазин, бесконца вызывают участкового и жалуются,, жалуются.
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 0
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх