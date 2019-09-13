Только два повода для проверок микро- и малого бизнеса останутся в Казахстане во время моратория

О новых принципах, на которых будут строиться взаимоотношения государства и предпринимателей, рассказала 12 сентября на брифинге в областном пресс-клубе и. о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области Роза ГОРЯННАЯ.





Она отметила: нынешняя политика государства обеспечивает максимально благоприятные условия для развития малого бизнеса, предоставляя не только значительные объёмы бюджетных средств, но и весомые льготы и послабления.

- Мы не говорим, что всё совершенно пустили на самотёк и каждый бизнесмен занимается тем, чем хочет. Всё-таки остаются проверки по запросу самого предпринимателя, по заявлениям и обращениям граждан, - прокомментировала Горянная трехлетний запрет на проверку микро- и малого бизнеса. - Президент ведь говорит об ответственности бизнеса. Посмотрите на примеры других стран, где, в принципе, проверок практически не бывает и очень мало лицензий. Мы же тоже к этому идём - убираем лишние административные барьеры, сокращаем количество разрешительных документов, даём возможность бизнесу работать грамотно и цивилизованно. Бизнес ответственен перед населением. Государство доверяет бизнесу, но при этом хочет видеть обратную связь.

Принявшая участие в брифинге хозяйка гастробара "Мани" Наталья ТЫЧИНА отметила, что в качестве главного ревизора выступает клиент.

- Всё настолько прозрачно, только что-то не так - сразу об этом пишут. Гость - сам большой эксперт, - пояснила она. - Плюсы заведения не так заметны, как минусы. Достаточно одного минуса, чтобы негативно прогреметь на весь город. Мораторий облегчит нам жизнь, открыть свой бизнес станет реально легче.

Трехлетний мораторий на проверки микро- и малого бизнеса с января 2020 года и освобождение от уплаты подоходного налога на тот же срок объявил президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Послании народу Казахстана.

- В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил, особенно в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, - добавил он.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА