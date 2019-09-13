Форум
лимон
На выходных без осадков, в понедельник дожди - прогноз погоды в Костанае и области
эх, шпиль башни и близлежащих домов даже ко дню города не покрасили
13.09.19 17:46
MedVed820607
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
drakon: Я только заголовок... Ну извиняюсь, что быстро нашел то и вставил... А "мамские" сайты популярнее научных потому в гугуле первыми вылазят... :lol:
13.09.19 17:39
MedVed820607
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
Victor Yang: Данные ВОЗ: Прочитал почти все через гугл переводчик, но не нашел сравнительных данных касательно процессов протекания болезни среди привитых и непривитых. Есть куча отчетов как...
13.09.19 17:36
Нурбанчик
Еще неделю на завершение всех работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорте дал аким Костанайской области
Поручил завершить ремонтные работы в течение недели, а также провести комиссию по приемке полосы во временную эксплуатацию и отработать с АО «Авиационная администрация Казахстана» вопрос разрешения...
13.09.19 17:06
drakon
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607: www.stranamam.ru А что? Кто то эту ссылку - прочитал? Я только заголовок... :lol: :-o
13.09.19 16:36
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Документальный фильм о депортации поляков будут снимать в Карасуском районе Костанайской области

Игорь ПРАВЩИКОВ

13 сентября 2019, 09:38 |  Культура

Идея создания международного кинопроекта, в котором задействованы польские, российские и белорусские тележурналисты и кинопродюсеры принадлежит польскому кинорежиссеру Зофье Ковалевской, дед которой был депортирован в Костанайскую область в начале сороковых годов. Об этом сообщается на странице Instagram karasu_region10.

 

Фото Алеся ЗАЛЕВСКОГО

Ковалевска намерена показать события тех лет посредством воспоминаний их участников. Главный герой картины - Здислав Торган, много лет назад переживший национальную и семейную трагедии, познавший счастье и любовь на казахстанской земле.

В июне  белорусский тележурналист Алесь Залевский и представитель российской киноиндустрии Юрий Шевченко уже отсняли часть материала. 21 сентября работа продолжится. Ожидается, что съемочная группа будет работать в районе две недели.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.09.19 17:55 Три пожарных расчета тушат жилой дом в Затобольске
13.09.19 16:48 В Алматы готовят новый закон о митингах. За основу взяли проект Евгения Жовтиса
13.09.19 16:26 На выходных без осадков, в понедельник дожди - прогноз погоды в Костанае и области
13.09.19 15:50 МНЭ предлагает вдвое ускорить процедуру банкротства
13.09.19 15:28 Кредиты стали брать чаще, но трудности остались - как работает программа продуктивной занятости "Енбек" в Костанайской области
13.09.19 12:59 Еще неделю на завершение всех работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорте дал аким Костанайской области
13.09.19 11:40 Приказ о запрете на сборы денег в костанайских школах издало управление образования
13.09.19 10:19 Только два повода для проверок микро- и малого бизнеса останутся в Казахстане во время моратория
13.09.19 09:13 У КТЖ появится ещё одна "дочка"
12.09.19 16:28 Штрафы и пени по кредитам на сумму 1,2 млрд тенге погасили в Костанайской области в рамках исполнения Указа президента РК

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ abaika95
Re: Документальный фильм о депортации поляков будут снимать в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.09.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой такая молоденькая режиссер(ша))),наверно только-только кино-универ закончила) и хорошо хоть документалку снимают, игровые фильмы по таким темам в большинстве случаев неудачны)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 0
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх