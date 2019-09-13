Документальный фильм о депортации поляков будут снимать в Карасуском районе Костанайской области
Игорь ПРАВЩИКОВ
Идея создания международного кинопроекта, в котором задействованы польские, российские и белорусские тележурналисты и кинопродюсеры принадлежит польскому кинорежиссеру Зофье Ковалевской, дед которой был депортирован в Костанайскую область в начале сороковых годов. Об этом сообщается на странице Instagram karasu_region10.
Фото Алеся ЗАЛЕВСКОГО
Ковалевска намерена показать события тех лет посредством воспоминаний их участников. Главный герой картины - Здислав Торган, много лет назад переживший национальную и семейную трагедии, познавший счастье и любовь на казахстанской земле.
В июне белорусский тележурналист Алесь Залевский и представитель российской киноиндустрии Юрий Шевченко уже отсняли часть материала. 21 сентября работа продолжится. Ожидается, что съемочная группа будет работать в районе две недели.
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