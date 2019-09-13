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drakon
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У КТЖ появится ещё одна "дочка"

13 сентября 2019, 09:13 |  Общество

Новая структура займётся управлением пассажирскими локомотивами, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото train-photo.ru

У национальной компании "Қазақстан темір жолы" появится новая "дочка" – "Пассажирские локомотивы". Новая структура соберёт под своим управлением все тепловозы и электровозы, которые используются в пассажирских перевозках.

"Это будет отдельное юридическое лицо – "Пассажирские локомотивы". (…) Прямая "дочка" КТЖ", – сообщил заместитель председателя правления государственного железнодорожного оператора Серик Абденов в кулуарах коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Замглавы КТЖ сообщил, что сейчас вся локомотивная тяга сосредоточена в "КТЖ – Грузовые перевозки". По его словам, для этой компании перспективнее и доходнее развивать ту часть бизнеса, которая занимается непосредственно грузовыми перевозками. Поэтому сейчас акцент сделан именно на ней.

"Пассажирских локомотивов у нас небольшое совсем количество. Практически 20 специализированных пассажирских локомотивов General Electric. В основном пассажирские перевозки (производятся. – Авт.) грузовыми локомотивами. Это и скорость, и другие затраты. Другое количество топлива тратится", – заметил зампредседателя правления КТЖ.

В пассажирских перевозках, подчеркнул Серик Абденов, важна скорость движения составов. Сейчас КТЖ двигается в сторону её увеличения. Создание новой компании поможет понять, сколько реально средств выделяется на поддержку пассажирских перевозок, которые сейчас субсидируются за счёт грузовых перевозок, и какой объём средств для этого действительно нужен.
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* НОЧНОЙ ДОЗОР
Re: У КТЖ появится ещё одна "дочка"
НОЧНОЙ ДОЗОР


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И дополнительно новый состав руководства, бонусы и конечно же субсидирования не хватет.
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§ сайлау курманов
Re: У КТЖ появится ещё одна "дочка"
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.09.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата из книги Законы Паркинсона: Как только дела на фирме пойдут в гору, им непременно захочется взять ещё одного дворника, секретаршу, зама по какой нибудь хрени. Это натура бюрократа, желание повелевать как можно большим количеством работников. Синдром императора называется
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§ arman_kst
Re: У КТЖ появится ещё одна "дочка"
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.09.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы новые вагоны закупили из России
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§ Гога
Re: У КТЖ появится ещё одна "дочка"
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1157
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.09.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И новое повышение цен на билеты .
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Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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