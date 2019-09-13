У КТЖ появится ещё одна "дочка"
Новая структура займётся управлением пассажирскими локомотивами, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото train-photo.ru
У национальной компании "Қазақстан темір жолы" появится новая "дочка" – "Пассажирские локомотивы". Новая структура соберёт под своим управлением все тепловозы и электровозы, которые используются в пассажирских перевозках.
"Это будет отдельное юридическое лицо – "Пассажирские локомотивы". (…) Прямая "дочка" КТЖ", – сообщил заместитель председателя правления государственного железнодорожного оператора Серик Абденов в кулуарах коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Замглавы КТЖ сообщил, что сейчас вся локомотивная тяга сосредоточена в "КТЖ – Грузовые перевозки". По его словам, для этой компании перспективнее и доходнее развивать ту часть бизнеса, которая занимается непосредственно грузовыми перевозками. Поэтому сейчас акцент сделан именно на ней.
"Пассажирских локомотивов у нас небольшое совсем количество. Практически 20 специализированных пассажирских локомотивов General Electric. В основном пассажирские перевозки (производятся. – Авт.) грузовыми локомотивами. Это и скорость, и другие затраты. Другое количество топлива тратится", – заметил зампредседателя правления КТЖ.
В пассажирских перевозках, подчеркнул Серик Абденов, важна скорость движения составов. Сейчас КТЖ двигается в сторону её увеличения. Создание новой компании поможет понять, сколько реально средств выделяется на поддержку пассажирских перевозок, которые сейчас субсидируются за счёт грузовых перевозок, и какой объём средств для этого действительно нужен.
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