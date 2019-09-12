Штрафы и пени по кредитам на сумму 1,2 млрд тенге погасили в Костанайской области в рамках исполнения Указа президента РК

Меры по реализации указа президента РК от 26 июня «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК» разъяснили на брифинге в областном пресс-клубе сегодня, 12 сентября.

- К нам поступило очень много вопросов, связанных с этим указом, - сообщил руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат МУРАТБЕКОВ. - Нет необходимости обращаться в ЦОНы и госорганы. Вся информация есть на портале egov.kz, где можно проверить через ИИН свой статус в программе снижения долговой нагрузке. Если вы есть в списках, никаких дополнительных документов собирать не придётся.

Погасить задолженности в Казахстане должны по 630 633 займам и микрокредитам в банках 2-го уровня и МФО. Списки граждан, которым положена помощь с кредитами, сформировало Министерство труда и социальной защиты РК. Главные условия: кредит должен быть взят до 1 июня, сумма займа не должна превышать 3 000 000 тенге. Право на снижение долговой нагрузки имеют должники по беззалоговым потребительским займам.

Помощь окажут следующим категориям граждан: многодетные семьи; семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов средства старше 18 лет; получатели АСП; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

В департамент труда обращаются граждане, которые, по их мнению, относятся к этим категориям, но в списках не значатся. Как пояснил Муратбеков, здесь необходимо выяснять, под какую категорию подпадает гражданин, и изучить условия к этой категории. Например, если четвертый ребенок родился 1 июля 2019 года или позднее, то и статус многодетной семьи был получен позже, а значит родители этих детей не могут стать участниками программы.

- Могут возникнуть проблемы, если отсутствуют данные на гражданина в информационных системах госорганов, - отметил руководитель департамента. - Основная причина - отсутствует привязка родственных отношений в информационных системах. У нас, к примеру, практически все акты гражданского состояния до 2008 года или неоцифрованы, или в них нет привязки к ИИН. Эти люди всё равно имеют право на списание кредита. Необходимо обратиться в органы ЗАГС или ЦОН, где вам помогут. Такая же ситуация может возникнуть и с другими категориями.

Получить консультацию можно через контакт-центр «111» или по телефонам министерства труда: (7172) 74-32-20, 75-01-79, 75-01-78.

В Костанайской области консультации можно получить в департаменте труда и соцзащиты (ул. Касымханова, 34), по телефонам 54-08-43 или 50-04-17, а также в ЦОНах по месту жительства.

В редакцию "НГ" с конца прошлой недели обратились несколько читателей, которые утверждают, что дозвониться в контакт-центр "111" практически невозможно. Мурат Муратбеков, отвечая на наш вопрос, заверил, что в департаменте есть специально подготовленные сотрудники, готовые ответить на все вопросы и к каждому обратившемуся проявить персональный подход. Ежедневно они обслуживают около 5 человек. И такого наплыва, как в Шымкенте, где люди массово "штурмовали" здания госорганов, не предвидится.





- Кредитная политика банков в отношении заёмщиков, которым спишут долг за счёт государства, никак не изменится. Это никак не будет учитываться, если в дальнейшем гражданин попробует взять кредит, - добавила заместитель директора КФ Национального банка РК Жанна ОМАРХАНОВА. - В первую очередь погашались займы с самой большой ставкой вознаграждения, во вторую - задолженность по кредитам с наибольшей суммой основного долга, в третью - с наиболее ранней датой заключения банковских договоров. Уже больше 500 000 граждан РК получили помощь по этой программе.

Важно - кредиты списывают, только если они состоят на балансе официальных банков и МФО, зарегистрированных в Нацбанке РК. Кредиты в онлайн-банках не подпадают под программу.

Как сообщила Омарханова, от граждан поступает много вопросов относительно работы коллекторских агенств. Если они только взыскивают долг заёмщика, а сам кредит числится на балансе банка, то гражданин подпадает под действие программы. Если же агенство выкупило долг у банка, то государство не может помочь с его погашением.

Представитель Нацбанка отметила, что в Костанайской области уже помогли 50 520 заёмщикам на сумму 1,2 млрд тенге. Штрафы и пени по состоянию на 1 июля списаны разом, но если дальше граждане не будут погашать основной долг, то банки и МФО продолжат их начислять.