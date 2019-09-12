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maxsaf
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
Victor Yang: Нужна мечеть ДУМК - пожалуйста, обслуживайте, ремонтируйте, реконструируйте, содержите как архитектурный памятник. Не можете - передайте государству и пусть там будет музей. Им...
12.09.19 23:45
Victor Yang
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
maxsaf: Религия сама по себе на одних пожертвованиях не выгребает. Не готовы люди платить налоги, а потом еще и десятину тратить на культ. Но религия помогает государству держать народ в стойле,...
12.09.19 23:09
maxsaf
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
elektron: Зачем в Германии вообще мечети Для новых немцев )) А еще старых немцев обращать в новых )) [Исправлено: maxsaf, 12.09.2019 - 22:25]
12.09.19 22:24
elektron
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
maxsaf: С этим как раз все понятно. Надо сначала деньжат в бизнес вкинуть, а потом они начнут работать и приносить отдачу, тем же макаром. Лично мне не очень всё так понятно. Зачем в Германии...
12.09.19 22:12
maxsaf
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
elektron: Ты это в германии католикам и евангеликам скажи. Они налог церковный платят. Тот факт, что там есть христианская партия, уже мне о многом говорит.
12.09.19 21:46
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Штрафы и пени по кредитам на сумму 1,2 млрд тенге погасили в Костанайской области в рамках исполнения Указа президента РК

Георгий ГОВОРОВ

12 сентября 2019, 16:28 |  Государство

Меры по реализации указа президента РК от 26 июня «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК» разъяснили на брифинге в областном пресс-клубе сегодня, 12 сентября.

- К нам поступило очень много вопросов, связанных с этим указом, - сообщил руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат МУРАТБЕКОВ. - Нет необходимости обращаться в ЦОНы и госорганы. Вся информация есть на портале egov.kz, где можно проверить через ИИН свой статус в программе снижения долговой нагрузке. Если вы есть в списках, никаких дополнительных документов собирать не придётся.

Погасить задолженности в Казахстане должны по 630 633 займам и микрокредитам в банках 2-го уровня и МФО. Списки граждан, которым положена помощь с кредитами, сформировало Министерство труда и социальной защиты РК. Главные условия: кредит должен быть взят до 1 июня, сумма займа не должна превышать 3 000 000 тенге. Право на снижение долговой нагрузки имеют должники по беззалоговым потребительским займам.

Помощь окажут следующим категориям граждан: многодетные семьи; семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов средства старше 18 лет; получатели АСП; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

В департамент труда обращаются граждане, которые, по их мнению, относятся к этим категориям, но в списках не значатся. Как пояснил Муратбеков, здесь необходимо выяснять, под какую категорию подпадает гражданин, и изучить условия к этой категории. Например, если четвертый ребенок родился 1 июля 2019 года или позднее, то и статус многодетной семьи был получен позже, а значит родители этих детей не могут стать участниками программы.

- Могут возникнуть проблемы, если отсутствуют данные на гражданина в информационных системах госорганов, - отметил руководитель департамента. - Основная причина - отсутствует привязка родственных отношений в информационных системах. У нас, к примеру, практически все акты гражданского состояния до 2008 года или неоцифрованы, или в них нет привязки к ИИН. Эти люди всё равно имеют право на списание кредита. Необходимо обратиться в органы ЗАГС или ЦОН, где вам помогут. Такая же ситуация может возникнуть и с другими категориями.

Получить консультацию можно через контакт-центр «111» или по телефонам министерства труда: (7172) 74-32-20, 75-01-79, 75-01-78.

В Костанайской области консультации можно получить в департаменте труда и соцзащиты (ул. Касымханова, 34), по телефонам 54-08-43 или 50-04-17, а также в ЦОНах по месту жительства.

В редакцию "НГ" с конца прошлой недели обратились несколько читателей, которые утверждают, что дозвониться в контакт-центр "111" практически невозможно. Мурат Муратбеков, отвечая на наш вопрос, заверил, что в департаменте есть специально подготовленные сотрудники, готовые ответить на все вопросы и к каждому обратившемуся проявить персональный подход. Ежедневно они обслуживают около 5 человек. И такого наплыва, как в Шымкенте, где люди массово "штурмовали" здания госорганов, не предвидится.


- Кредитная политика банков в отношении заёмщиков, которым спишут долг за счёт государства, никак не изменится. Это никак не будет учитываться, если в дальнейшем гражданин попробует взять кредит, - добавила заместитель директора КФ Национального банка РК Жанна ОМАРХАНОВА. - В первую очередь погашались займы с самой большой ставкой вознаграждения, во вторую - задолженность по кредитам с наибольшей суммой основного долга, в третью - с наиболее ранней датой заключения банковских договоров. Уже больше 500 000 граждан РК получили помощь по этой программе.

Важно - кредиты списывают, только если они состоят на балансе официальных банков и МФО, зарегистрированных в Нацбанке РК. Кредиты в онлайн-банках не подпадают под программу.

Как сообщила Омарханова, от граждан поступает много вопросов относительно работы коллекторских агенств. Если они только взыскивают долг заёмщика, а сам кредит числится на балансе банка, то гражданин подпадает под действие программы. Если же агенство выкупило долг у банка, то государство не может помочь с его погашением.

Представитель Нацбанка отметила, что в Костанайской области уже помогли 50 520 заёмщикам на сумму 1,2 млрд тенге. Штрафы и пени по состоянию на 1 июля списаны разом, но если дальше граждане не будут погашать основной долг, то банки и МФО продолжат их начислять. 


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§ StudioMaX
Re: Кредиты на сумму 1,2 млн тенге погасили в Костанайской...
StudioMaX


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 18.06.18
Отправлено: 12.09.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
> в Костанайской области уже помогли 50 520 заёмщикам на сумму 1,2 млн тенге
В среднем 24 тенге на 1 человека? Тут нет ошибки?
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§ Ольга Колоколова
Штрафы и пени по кредитам на сумму 1,2 млрд тенге погасили в Костанайской области в рамках исполнения Указа президента РК
Ольга Колоколова

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(Администрация сайта)
Сообщений: 2344
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 12.09.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В среднем 24 тенге на 1 человека? Тут нет ошибки?
Еще какая! Исправили, спасибо
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Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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