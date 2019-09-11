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таноми52
Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления юстиции рассмотрел совет по этике в Костанае
Цитата:"...в том, что он не только вел себя грубо, но и выражался нецензурной бранью." Нельзя допускать абсцентных выражений! :-) Отвечать таким советуют так:"В силу ряда причин я не...
11.09.19 22:02
maxsaf
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А другая дамочка на 8 месяце, решила ребенка оставить, в память о 14 батырах что-ли?
11.09.19 21:19
maxsaf
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таноми52: самое мерзкое из существующих преступлений против личности Настолько мерзкое, что прыгун на патрульную машину был готов свести счеты жизнью только после намека на это, а мадам из поезда...
11.09.19 21:15
abaika95
Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления юстиции рассмотрел совет по этике в Костанае
Цитата- // управления юстиции Тарановского района// Старая инфа у НГ этот район давно уже назыаетя в честь одного знаменитого Казахского драматурга)
11.09.19 20:30
Ваш земляк
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Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления юстиции рассмотрел совет по этике в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

11 сентября 2019, 19:43 |  Государство

Дисциплинарное дело руководителя управления юстиции Тарановского района Нурсултана Ерполатова рассмотрели на очередном заседании совета по этике департамента Агентства РК по Костанайской области в среду, 11 сентября.

 

20 августа 2019 года Специализированный административный суд Рудного наказал чиновника за мелкое хулиганство штрафом в размере 5 МРП. Правонарушение стало следствием конфликта, который возник в общественном месте между Нурсултаном Ерполатовым и гражданкой Каленовой.

Как пояснил Ерполатов членам совета по этике, он в праздничный день, будучи еще и в отпуске, помогал своему родственнику установить морозильную камеру и оборудование для торговли мороженным возле одного из домов в Рудном. Каленова это место не уступала, поэтому дело дошло до разговора на повышенных тонах, о чем он сейчас сожалеет. Руководитель управления объясняет свою вспыльчивость тем, что накануне узнал о болезни сына, всю ночь не спал в поисках продавцов редкого лекарства, поэтому и допустил нервный срыв.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, обвиняя Ерполатова в том, что он не только вел себя грубо, но и выражался нецензурной бранью. Полицейские оценили действия Ерполатова как нарушение общественного порядка и составили административный протокол.

Чиновник заверил совет по этике, что во время конфликта не матерился. Этот факт, по его словам, подтвердили в суде свидетели. Члены совета попытались выяснить, какая была необходимость именно ему, руководителю управления юстиции, помогать с переносом торгового оборудования. Ерполатов ответил, что не смог отказать родственнику.

Совет пришел к выводу, что бессонная ночь не может быть оправданием госслужащему за его грубое поведение, и принял решение - рекомендовать руководителю департамента юстиции Костанайской области объявить Ерполатову дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора за нарушение Этического кодекса государственного служащего.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ abaika95
Re: Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // управления юстиции Тарановского района//

Старая инфа у НГ этот район давно уже назыаетя в честь одного знаменитого Казахского драматурга)
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§ таноми52
Re: Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.09.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"....в том, что он не только вел себя грубо, но и выражался нецензурной бранью."


Нельзя допускать абсцентных выражений! :-) Отвечать таким советуют так:"В силу ряда причин я не могу сейчас ответить Вам словами, какие употребляете Вы. Но я искренне надеюсь, что когда Вы вернетесь домой, Ваша мать выскочит из подворотни и как следует Вас искусает!" ;-)
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§ pro100tak
Re: Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 11.09.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Члены совета попытались выяснить, какая была необходимость именно ему, руководителю управления юстиции, помогать с переносом торгового оборудования." - чем-то нехорошим запахло здесь, как будто стою рядом с выгребной ямой. Аж тошно стало. Это все, чего мы добились за столько лет? Он же, насколько я понимаю, Pro100 клерк икс 3 какого уровня. Да за бугром даже премьеры перевозят свои вещи и мебель, ездят в общественном транспорте и тд. Интересно, кто именно пытался это выяснить? Не хором же они этим вопросом задались? И тому, кто это пытался выяснить, - НЕ МЕСТО в этом совете. Как раз такие и подобные ему подпитывают всякое такое, против чего начинают действовать 02 и его команда. Муксимов, по-моему, один из тех, кто радеет за чистоту рядов госслужащих. Надеюсь, разберется, если как-нибудь поймет суть вопроса. А то еще дальше чего-нибудь насоветует это член.
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