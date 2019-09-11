Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления юстиции рассмотрел совет по этике в Костанае

Дисциплинарное дело руководителя управления юстиции Тарановского района Нурсултана Ерполатова рассмотрели на очередном заседании совета по этике департамента Агентства РК по Костанайской области в среду, 11 сентября.

20 августа 2019 года Специализированный административный суд Рудного наказал чиновника за мелкое хулиганство штрафом в размере 5 МРП. Правонарушение стало следствием конфликта, который возник в общественном месте между Нурсултаном Ерполатовым и гражданкой Каленовой.

Как пояснил Ерполатов членам совета по этике, он в праздничный день, будучи еще и в отпуске, помогал своему родственнику установить морозильную камеру и оборудование для торговли мороженным возле одного из домов в Рудном. Каленова это место не уступала, поэтому дело дошло до разговора на повышенных тонах, о чем он сейчас сожалеет. Руководитель управления объясняет свою вспыльчивость тем, что накануне узнал о болезни сына, всю ночь не спал в поисках продавцов редкого лекарства, поэтому и допустил нервный срыв.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, обвиняя Ерполатова в том, что он не только вел себя грубо, но и выражался нецензурной бранью. Полицейские оценили действия Ерполатова как нарушение общественного порядка и составили административный протокол.

Чиновник заверил совет по этике, что во время конфликта не матерился. Этот факт, по его словам, подтвердили в суде свидетели. Члены совета попытались выяснить, какая была необходимость именно ему, руководителю управления юстиции, помогать с переносом торгового оборудования. Ерполатов ответил, что не смог отказать родственнику.

Совет пришел к выводу, что бессонная ночь не может быть оправданием госслужащему за его грубое поведение, и принял решение - рекомендовать руководителю департамента юстиции Костанайской области объявить Ерполатову дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора за нарушение Этического кодекса государственного служащего.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА