Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления юстиции рассмотрел совет по этике в Костанае
Евгений ШИБАРШИН
Дисциплинарное дело руководителя управления юстиции Тарановского района Нурсултана Ерполатова рассмотрели на очередном заседании совета по этике департамента Агентства РК по Костанайской области в среду, 11 сентября.
20 августа 2019 года Специализированный административный суд Рудного наказал чиновника за мелкое хулиганство штрафом в размере 5 МРП. Правонарушение стало следствием конфликта, который возник в общественном месте между Нурсултаном Ерполатовым и гражданкой Каленовой.
Как пояснил Ерполатов членам совета по этике, он в праздничный день, будучи еще и в отпуске, помогал своему родственнику установить морозильную камеру и оборудование для торговли мороженным возле одного из домов в Рудном. Каленова это место не уступала, поэтому дело дошло до разговора на повышенных тонах, о чем он сейчас сожалеет. Руководитель управления объясняет свою вспыльчивость тем, что накануне узнал о болезни сына, всю ночь не спал в поисках продавцов редкого лекарства, поэтому и допустил нервный срыв.
Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, обвиняя Ерполатова в том, что он не только вел себя грубо, но и выражался нецензурной бранью. Полицейские оценили действия Ерполатова как нарушение общественного порядка и составили административный протокол.
Чиновник заверил совет по этике, что во время конфликта не матерился. Этот факт, по его словам, подтвердили в суде свидетели. Члены совета попытались выяснить, какая была необходимость именно ему, руководителю управления юстиции, помогать с переносом торгового оборудования. Ерполатов ответил, что не смог отказать родственнику.
Совет пришел к выводу, что бессонная ночь не может быть оправданием госслужащему за его грубое поведение, и принял решение - рекомендовать руководителю департамента юстиции Костанайской области объявить Ерполатову дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора за нарушение Этического кодекса государственного служащего.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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