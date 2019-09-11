Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс - главное
Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото:siapress.ru
В Казахстане разработали законопроект по ужесточению уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Проект на площадке Службы центральных коммуникаций представил заместитель генерального прокурора Мурат Ахметжанов.
Наказание намерены ужесточить за следующие преступления:
- за скотокрадство срок лишения свободы увеличат до 10 лет;
- за кражу, грабёж и разбой – до 10 лет;
- за распространение наркотиков через интернет предусмотрят уголовное наказание;
- изнасилование переведут в категорию тяжких преступлений;
- за изнасилование срок лишения свободы увеличат до 8 лет;
- сексуальное насилие в отношении малолетнего – пожизненное лишение свободы или не менее 20 лет;
- срок административного надзора лицам, отбывшим наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, увеличат до 5 лет
- за незаконную охоту будут лишать свободы на срок до 3 лет;
- за неоднократное браконьерство – до 4 лет;
- за применение насилия в отношении госинспекторов по охране животного мира – от 10 до 15 лет.
Также новым законопроектом предусмотрена уголовная ответственность за укрывательство коррупционного преступления, за недонесение о подготовке и совершенного акта терроризма. Вводится ответственность за фальсификацию, укрывательство фактов совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
"Это будет тяжким преступлением с наказанием до 6 лет лишения лет свободы. То есть, уголовное наказания грозит сотрудникам и руководству специализированных детских учреждений, которые скрывают факты сексуального насилия над детьми в собственных стенах. Такая же ответственность предусматривается и в отношении родителей и опекунов", – отметил Ахметжанов.
Новый законопроект по дальнейшему совершенствованию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов планируют внести в правительство до конца 2019 года.
О необходимости ужесточить наказание за преступления против детей заявил в своём послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.
"Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей", – сказал он.
Изнасилование в Казахстане считалось тяжким преступлением до 2000 года, пока Парламент не перевёл это преступление в категорию средней тяжести.
Это позволяет прекращать дела за примирением сторон, и в итоге насильник остаётся безнаказанным.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
Пользователей: 1
Всего: 179
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления юстиции рассмотрел совет по этике в Костанае
Цитата:"...в том, что он не только вел себя грубо, но и выражался нецензурной бранью." Нельзя допускать абсцентных выражений! :-) Отвечать таким советуют так:"В силу ряда причин я не...
Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс - главное
А другая дамочка на 8 месяце, решила ребенка оставить, в память о 14 батырах что-ли?
Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс - главное
таноми52: самое мерзкое из существующих преступлений против личности Настолько мерзкое, что прыгун на патрульную машину был готов свести счеты жизнью только после намека на это, а мадам из поезда...
Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления юстиции рассмотрел совет по этике в Костанае
Цитата- // управления юстиции Тарановского района// Старая инфа у НГ этот район давно уже назыаетя в честь одного знаменитого Казахского драматурга)
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Vital: Я например не че хорошего не слышал про иволгу. Ну почему?Вначале была очень даже ничего.До тех пор,пока на неё глаз не положили.С Астаны.