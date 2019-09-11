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таноми52
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11.09.19 22:02
maxsaf
Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс - главное
А другая дамочка на 8 месяце, решила ребенка оставить, в память о 14 батырах что-ли?
11.09.19 21:19
maxsaf
Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс - главное
таноми52: самое мерзкое из существующих преступлений против личности Настолько мерзкое, что прыгун на патрульную машину был готов свести счеты жизнью только после намека на это, а мадам из поезда...
11.09.19 21:15
abaika95
Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления юстиции рассмотрел совет по этике в Костанае
Цитата- // управления юстиции Тарановского района// Старая инфа у НГ этот район давно уже назыаетя в честь одного знаменитого Казахского драматурга)
11.09.19 20:30
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Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс - главное

11 сентября 2019, 15:56 |  Государство

Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото:siapress.ru

В Казахстане разработали законопроект по ужесточению уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Проект на площадке Службы центральных коммуникаций представил заместитель генерального прокурора Мурат Ахметжанов.

Наказание намерены ужесточить за следующие преступления:

  • за скотокрадство срок лишения свободы увеличат до 10 лет;
  • за кражу, грабёж и разбой – до 10 лет;
  • за распространение наркотиков через интернет предусмотрят уголовное наказание;
  • изнасилование переведут в категорию тяжких преступлений;
  • за изнасилование срок лишения свободы увеличат до 8 лет;
  • сексуальное насилие в отношении малолетнего – пожизненное лишение свободы или не менее 20 лет;
  • срок административного надзора лицам, отбывшим наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, увеличат до 5 лет
  • за незаконную охоту будут лишать свободы на срок до 3 лет;
  • за неоднократное браконьерство – до 4 лет;
  • за применение насилия в отношении госинспекторов по охране животного мира – от 10 до 15 лет.

Также новым законопроектом предусмотрена уголовная ответственность за укрывательство коррупционного преступления, за недонесение о подготовке и совершенного акта терроризма. Вводится ответственность за фальсификацию, укрывательство фактов совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Это будет тяжким преступлением с наказанием до 6 лет лишения лет свободы. То есть, уголовное наказания грозит сотрудникам и руководству специализированных детских учреждений, которые скрывают факты сексуального насилия над детьми в собственных стенах. Такая же ответственность предусматривается и в отношении родителей и опекунов", – отметил Ахметжанов.

Новый законопроект по дальнейшему совершенствованию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов планируют внести в правительство до конца 2019 года.

О необходимости ужесточить наказание за преступления против детей заявил в своём послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

"Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей", – сказал он.

Изнасилование в Казахстане считалось тяжким преступлением до 2000 года, пока Парламент не перевёл это преступление в категорию средней тяжести.

Это позволяет прекращать дела за примирением сторон, и в итоге насильник остаётся безнаказанным.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Система" удивляет все больше и больше) чаянья народа были услышаны) интересно что дальше?)
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§ maxsaf
Re: Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.09.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Изнасилование в Казахстане считалось тяжким преступлением до 2000 года, пока Парламент не перевёл это преступление в категорию средней тяжести.

Почему перевели? Встрял сынок влиятельных родителей? Или слишком много подстав было?
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§ таноми52
Re: Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.09.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или слишком много подстав было?



Подставы, подставы, кругом одни подставы... мерещатся!

Тоже бы хотела знать, чем руководствовался наш Парламент, переведя самое мерзкое из существующих преступлений против личности из тяжелых в разряд средней тяжести?
Подозреваю, что тогда преобладало мнение, проникшее и в Парламент: ничего страшного, от жертвы не убудет (а некоторые ублюдки вообще судят по себе - якобы она тоже получает "удовольствие").
Понадобилось 20 лет для осознания обществом САМОЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ (хотелось бы в это верить!), для возникновения правозащитников, которые, наконец, донесли это до властей
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§ maxsaf
Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс - главное
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.09.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
самое мерзкое из существующих преступлений против личности

Настолько мерзкое, что прыгун на патрульную машину был готов свести счеты жизнью только после намека на это, а мадам из поезда решила вздремнуть 40 минут между первым и вторым визитом.
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§ maxsaf
Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс - главное
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.09.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А другая дамочка на 8 месяце, решила ребенка оставить, в память о 14 батырах что-ли?
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Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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