Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс, передает Informburo.kz.

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В Казахстане разработали законопроект по ужесточению уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Проект на площадке Службы центральных коммуникаций представил заместитель генерального прокурора Мурат Ахметжанов.

Наказание намерены ужесточить за следующие преступления:

за скотокрадство срок лишения свободы увеличат до 10 лет;

за кражу, грабёж и разбой – до 10 лет;

за распространение наркотиков через интернет предусмотрят уголовное наказание;

изнасилование переведут в категорию тяжких преступлений ;

; за изнасилование срок лишения свободы увеличат до 8 лет;

сексуальное насилие в отношении малолетнего – пожизненное лишение свободы или не менее 20 лет ;

; срок административного надзора лицам, отбывшим наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, увеличат до 5 лет

за незаконную охоту будут лишать свободы на срок до 3 лет;

за неоднократное браконьерство – до 4 лет;

за применение насилия в отношении госинспекторов по охране животного мира – от 10 до 15 лет.

Также новым законопроектом предусмотрена уголовная ответственность за укрывательство коррупционного преступления, за недонесение о подготовке и совершенного акта терроризма. Вводится ответственность за фальсификацию, укрывательство фактов совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Это будет тяжким преступлением с наказанием до 6 лет лишения лет свободы. То есть, уголовное наказания грозит сотрудникам и руководству специализированных детских учреждений, которые скрывают факты сексуального насилия над детьми в собственных стенах. Такая же ответственность предусматривается и в отношении родителей и опекунов", – отметил Ахметжанов.

Новый законопроект по дальнейшему совершенствованию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов планируют внести в правительство до конца 2019 года.

О необходимости ужесточить наказание за преступления против детей заявил в своём послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

"Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей", – сказал он.

Изнасилование в Казахстане считалось тяжким преступлением до 2000 года, пока Парламент не перевёл это преступление в категорию средней тяжести.

Это позволяет прекращать дела за примирением сторон, и в итоге насильник остаётся безнаказанным.