Пожизненный срок за изнасилования детей хотят давать в Казахстане
В Казахстане планируют ввести пожизненное наказание за сексуальное насилие в отношении детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: unsplash.com
"Подготовлен законопроект по дальнейшему совершенствованию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Туда вошли поправки по ужесточению ответственности за отдельные виды умышленных тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, усиливается ответственность за совершение преступления против половой неприкосновенности. Изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера даже без отягчающих обстоятельств будут относиться к категории тяжких преступлений. Ужесточается ответственность за все насильственные действия сексуального характера в отношении детей, появится отдельный квалифицирующий признак совершения преступления при выполнении служебных обязанностей, что предусматривает более строгую ответственность. Совершение сексуального насилия в отношении малолетнего теперь предусматривает пожизненное или не менее 20 лет лишения свободы", - сообщил заместитель генерального прокурора Мурат Ахметжанов.
Прокурор отметил, что сейчас законом предусмотрена уголовная ответственность за укрывательство коррупционного преступления, за недонесение о подготовке и совершении акта терроризма, вводится ответственность за фальсификацию, укрывательство по фактам совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также за недонесение по тяжким фактам педофилии.
"Это будет тяжким преступлением с максимальным сроком назначения до шести лет лишения свободы. То есть уголовное наказание грозит сотрудникам и руководству специализированных детских учреждений, которые скрывают факты сексуального насилия над детьми в собственных стенах. Такая же ответственность предусматривается и в отношении родителей и опекунов", - сказал Мурат Ахметжанов.
В Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за преступления против личности.
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