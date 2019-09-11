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Флуд и оффтопик (часть 4)
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11.09.19 14:43
yudjin
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95: Ну так то этот "цвет общества" закрыли) такие "цветочки" еженедельно расцветают в новостных лентах и репортажах из судебных полей страны. Хороши "агрономы"...
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yudjin
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Минтруда создало аккаунты в соцсетях по вопросам снижения долговой нагрузки

11 сентября 2019, 09:52 |  Государство

Страницы в Facebook и Instagram Министерство труда и социальной защиты населения зарегистрировало "для формирования конструктивного диалога с населением", передает Informburo.kz.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН РК) создало специальные аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram для разъяснения наиболее актуальных вопросов по снижению долговой нагрузки казахстанцев, сообщает сайт МТСЗН РК.

"Учитывая большое количество обращений граждан по вопросам снижения долговой нагрузки, мы создали специальные аккаунт-площадки для формирования конструктивного диалога с населением", – говорится в сообщении.

Актуальную информацию министерство будет размещать в аккаунтах "Всё о снижении долговой нагрузки" на Facebook и Instagram.

С 11 сентября получить консультацию о возможности погашения задолженности по займам и микрокредитам за счёт государства казахстанцы могут:

  • в управлениях координации занятости и социальных программ областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента;
  • в АО "Государственный фонд социального страхования" и его филиалах;
  • в территориальных департаментах Комитета труда, социальной защиты и миграции областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Граждане, рассчитывающие на снижение долговой нагрузки, могут проверить свой статус следующим образом:

  • на официальном интернет-ресурсе МТСЗН РК по ссылке, для этого необходимо ввести ИИН и отправить запрос;
  • с помощью электронного сервиса "Проверка статуса для участия в программе по снижению долговой нагрузки", расположенного на главной странице портала электронного правительства, для этого понадобится ЭЦП;
  • получить консультацию в call-центре, функционирующем на базе Министерства труда и социальной защиты населения РК, по телефонам 111, 8 (7172) 74-32-20, 8 (7172) 75-01-79, 8 (7172) 75-01-78;
  • обратиться в ЦОН.

9 сентября 2019 года стало известно, что Минтруда готовит дополнительный список граждан, которым погасят кредиты. Некоторых не оказалось в списках лиц, которым государство обязалось погасить долги.
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Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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