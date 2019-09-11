Минтруда создало аккаунты в соцсетях по вопросам снижения долговой нагрузки

Страницы в Facebook и Instagram Министерство труда и социальной защиты населения зарегистрировало "для формирования конструктивного диалога с населением", передает Informburo.kz.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН РК) создало специальные аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram для разъяснения наиболее актуальных вопросов по снижению долговой нагрузки казахстанцев, сообщает сайт МТСЗН РК.

"Учитывая большое количество обращений граждан по вопросам снижения долговой нагрузки, мы создали специальные аккаунт-площадки для формирования конструктивного диалога с населением", – говорится в сообщении.

Актуальную информацию министерство будет размещать в аккаунтах "Всё о снижении долговой нагрузки" на Facebook и Instagram.

С 11 сентября получить консультацию о возможности погашения задолженности по займам и микрокредитам за счёт государства казахстанцы могут:

в управлениях координации занятости и социальных программ областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента;

в АО "Государственный фонд социального страхования" и его филиалах;

в территориальных департаментах Комитета труда, социальной защиты и миграции областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Граждане, рассчитывающие на снижение долговой нагрузки, могут проверить свой статус следующим образом:

на официальном интернет-ресурсе МТСЗН РК по ссылке, для этого необходимо ввести ИИН и отправить запрос;

с помощью электронного сервиса "Проверка статуса для участия в программе по снижению долговой нагрузки", расположенного на главной странице портала электронного правительства, для этого понадобится ЭЦП;

получить консультацию в call-центре, функционирующем на базе Министерства труда и социальной защиты населения РК, по телефонам 111, 8 (7172) 74-32-20, 8 (7172) 75-01-79, 8 (7172) 75-01-78;

обратиться в ЦОН.

9 сентября 2019 года стало известно, что Минтруда готовит дополнительный список граждан, которым погасят кредиты. Некоторых не оказалось в списках лиц, которым государство обязалось погасить долги.