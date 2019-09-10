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elektron
В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
В любом случае бредятина. Можно химически или хирургически, не важно. Функции не будет, но желание, то в мозге происходит. Тут и биологом-зоологом быть не нужно (У меня кот кастрирован, а орёт иной...
10.09.19 22:00
CrazyBeaver
В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
Бесполезная трата денег. Ширнулся у врача. Подождал пару дней, зашел за спортпитом, купил любой анаболик андрогенного характера и все, все на месте, все работает.
10.09.19 21:52
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Я думал по наивности глядя на ваш ник что вы по "сухим" трудам Ленина, Троцкого спец, ну или на край Ге Дебора, Пикетти и Цветкова а вы оказывается в "художке"...
10.09.19 20:51
Гога
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
youtu.be/tnqIrefTaes -Посмотрите - очень познавательно . [Исправлено: Гога, 10.09.2019 - 17:29]
10.09.19 20:27
drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Нууу в инете и про РФ этого полно. Виталик, ты КОстанайскую область - покажи... :lol: :-P
10.09.19 20:22
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Пятилетнего ребенка возвратили матери сотрудники полиции в Костанае

10 сентября 2019, 19:09 |  Происшествия

28-летняя жительница Костаная обратилась в полицию сегодня, 10 сентября, около полудня. Женщина была крайне обеспокоена тем, что ее бывший муж, с которым она находится в разводе, забрал из пятилетнего сына из детского сада и исчез в неизвестном направлении.

Иллюстративное фото с сайта bigissue.com

Ситуация усугублялась тем, что  мужчина, по словам бывшей супруги, был пьян и все попытки связаться с ним по сотовому телефону оказались безуспешными.

- В ходе розыскных мероприятий было установлено местонахождение отца и ребенка. Он был задержан в районе КСК около магазина, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. - В настоящее время мужчина помещен в медицинский вытрезвитель, в отношении него начато досудебное расследование по статье «Похищение человека». Ребенок возвращен матери.

По данным "НГ", ребенок был уведен из детского сада №2, расположенного в южной части областного центра.
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* abaika95
Re: Пятилетнего ребенка возвратили матери сотрудники полиции в...
abaika95


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Сообщений: 480
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 20:43
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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