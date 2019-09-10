Пятилетнего ребенка возвратили матери сотрудники полиции в Костанае
28-летняя жительница Костаная обратилась в полицию сегодня, 10 сентября, около полудня. Женщина была крайне обеспокоена тем, что ее бывший муж, с которым она находится в разводе, забрал из пятилетнего сына из детского сада и исчез в неизвестном направлении.
Иллюстративное фото с сайта bigissue.com
Ситуация усугублялась тем, что мужчина, по словам бывшей супруги, был пьян и все попытки связаться с ним по сотовому телефону оказались безуспешными.
- В ходе розыскных мероприятий было установлено местонахождение отца и ребенка. Он был задержан в районе КСК около магазина, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. - В настоящее время мужчина помещен в медицинский вытрезвитель, в отношении него начато досудебное расследование по статье «Похищение человека». Ребенок возвращен матери.
По данным "НГ", ребенок был уведен из детского сада №2, расположенного в южной части областного центра.
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