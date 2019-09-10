Упал под тяжестью рюкзака: специалисты взвесили портфели школьников Нур-Султана

Специалисты Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг замерили вес рюкзаков школьников Нур-Султана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото ©Турар Казангапов

Как сообщил руководитель ведомства Садвакас Байгабулов, сотрудниками департамента был проведен мониторинг в 50 классах 13 школ города.

По результатам замеров вес рюкзака у учеников 1-3-х классов составил от 2 до 4,5 килограмма, при этом вес дополнительных предметов, помимо школьных учебников и тетрадей, составил от 0,5 до 2 килограммов. Вес рюкзаков в 4-5-х классах составил 2,5-4,15 килограмма, в 6-7-х классах – 3,1-5,0 килограмма, 8-11-х классах – 3,5-5 килограммов.

При этом отмечается, что согласно нормативам вес ежедневного учебного комплекта не должен превышать: для учеников 1-3-х классов – 1,5-2,0 килограмма, 4-5-х классов – 2,0-2,5 килограмма, 6-7-х классов – 3,0-3,5 килограмма, 8-11-х (12) классов – 4,0-4,5 килограмма.

Проведенный мониторинг показал, что вес рюкзаков учащихся с 1-го по 5-й классы превышает установленный норматив до 2,5 раза.

В ведомстве отметили, что вес школьного ранца со всем его содержимым должен составлять максимум 10 процентов от общего веса ребенка, включая и ланч-бокс, и бутылочку с водой, и сменную одежду.

"Здоровье школьника должно быть приоритетом для родителей, поэтому излишний вес школьного ранца опасен. Существуют реальные риски для здоровья школьника, связанные со слишком тяжелым ранцем", - заявили в департаменте.

Среди краткосрочных эффектов отмечаются: боль в спине, шее, плечах, онемение и слабость в руках.

Долгосрочные побочные эффекты могут включать в себя: головные боли, сутулость и сколиоз, боли в пояснице, развитие аномального роста костей у ребенка.

Специалисты посоветовали несколько мер профилактики подобных эффектов:

· Собирайте рюкзак в школу каждый вечер, выкладывая ненужные книги и тетради, собирая только необходимое.

· Приобретайте учебники в мягком переплете, а также легкие папки и пеналы.

· Два раза в неделю проводите ревизию рюкзака и выбрасывайте весь мусор: сломанные карандаши, неработающие ручки, бумагу и так далее.

· Приучите школьника снимать рюкзак при каждой возможности, например, когда добирается на общественном транспорте, и так далее.

· Научите ребенка грамотно собирать рюкзак в школу: самые тяжелые учебники внизу, легкие методички, тетрадки и другие учебные принадлежности – сверху.

В ведомстве отметили, что специалистами департамента в рамках проверок будут изучены расписание уроков и равномерность распределения учебной нагрузки в соответствии с гигиеническими нормативами. В случае нарушения будут приняты административные меры в отношении руководства школ.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где на кадрах видно, как мальчик идет по коридору с большим школьным рюкзаком, причем портфель настолько огромный, что школьник с трудом передвигается в помещении. Далее он выходит на улицу и под тяжестью рюкзака падает с лестницы.