Форум
elektron
В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
В любом случае бредятина. Можно химически или хирургически, не важно. Функции не будет, но желание, то в мозге происходит. Тут и биологом-зоологом быть не нужно (У меня кот кастрирован, а орёт иной...
10.09.19 22:00
CrazyBeaver
В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
Бесполезная трата денег. Ширнулся у врача. Подождал пару дней, зашел за спортпитом, купил любой анаболик андрогенного характера и все, все на месте, все работает.
10.09.19 21:52
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Я думал по наивности глядя на ваш ник что вы по "сухим" трудам Ленина, Троцкого спец, ну или на край Ге Дебора, Пикетти и Цветкова а вы оказывается в "художке"...
10.09.19 20:51
Гога
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
youtu.be/tnqIrefTaes -Посмотрите - очень познавательно . [Исправлено: Гога, 10.09.2019 - 17:29]
10.09.19 20:27
drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Нууу в инете и про РФ этого полно. Виталик, ты КОстанайскую область - покажи... :lol: :-P
10.09.19 20:22
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Упал под тяжестью рюкзака: специалисты взвесили портфели школьников Нур-Султана

10 сентября 2019, 17:29 |  Государство

Специалисты Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг замерили вес рюкзаков школьников Нур-Султана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Фото ©Турар Казангапов

Как сообщил руководитель ведомства Садвакас Байгабулов, сотрудниками департамента был проведен мониторинг в 50 классах 13 школ города.

По результатам замеров вес рюкзака у учеников 1-3-х классов составил от 2 до 4,5 килограмма, при этом вес дополнительных предметов, помимо школьных учебников и тетрадей, составил от 0,5 до 2 килограммов. Вес рюкзаков в 4-5-х классах составил 2,5-4,15 килограмма, в 6-7-х классах – 3,1-5,0 килограмма, 8-11-х классах – 3,5-5 килограммов.

При этом отмечается, что согласно нормативам вес ежедневного учебного комплекта не должен превышать: для учеников 1-3-х классов – 1,5-2,0 килограмма, 4-5-х классов – 2,0-2,5 килограмма, 6-7-х классов – 3,0-3,5 килограмма, 8-11-х (12) классов – 4,0-4,5 килограмма.

Проведенный мониторинг показал, что вес рюкзаков учащихся с 1-го по 5-й классы превышает установленный норматив до 2,5 раза.

В ведомстве отметили, что вес школьного ранца со всем его содержимым должен составлять максимум 10 процентов от общего веса ребенка, включая и ланч-бокс, и бутылочку с водой, и сменную одежду.

"Здоровье школьника должно быть приоритетом для родителей, поэтому излишний вес школьного ранца опасен. Существуют реальные риски для здоровья школьника, связанные со слишком тяжелым ранцем", - заявили в департаменте. 

Среди краткосрочных эффектов отмечаются: боль в спине, шее, плечах, онемение и слабость в руках.

Долгосрочные побочные эффекты могут включать в себя: головные боли, сутулость и сколиоз, боли в пояснице, развитие аномального роста костей у ребенка.

Специалисты посоветовали несколько мер профилактики подобных эффектов:

· Собирайте рюкзак в школу каждый вечер, выкладывая ненужные книги и тетради, собирая только необходимое.

· Приобретайте учебники в мягком переплете, а также легкие папки и пеналы.

· Два раза в неделю проводите ревизию рюкзака и выбрасывайте весь мусор: сломанные карандаши, неработающие ручки, бумагу и так далее.

· Приучите школьника снимать рюкзак при каждой возможности, например, когда добирается на общественном транспорте, и так далее.

· Научите ребенка грамотно собирать рюкзак в школу: самые тяжелые учебники внизу, легкие методички, тетрадки и другие учебные принадлежности – сверху.

В ведомстве отметили, что специалистами департамента в рамках проверок будут изучены расписание уроков и равномерность распределения учебной нагрузки в соответствии с гигиеническими нормативами. В случае нарушения будут приняты административные меры в отношении руководства школ.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где на кадрах видно, как мальчик идет по коридору с большим школьным рюкзаком, причем портфель настолько огромный, что школьник с трудом передвигается в помещении. Далее он выходит на улицу и под тяжестью рюкзака падает с лестницы.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
10.09.19 19:09 Пятилетнего ребенка возвратили матери сотрудники полиции в Костанае
10.09.19 16:28 Супертяж из Костаная одержал первую победу на профессиональном ринге в Колумбии
10.09.19 16:18 Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»
10.09.19 14:39 В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
10.09.19 13:57 Кто и как сможет забрать часть пенсионных накоплений - новые подробности от Минтруда
10.09.19 12:34 Заявки в президентский кадровый резерв в Казахстане принимают до 30 сентября
10.09.19 12:27 Уборка в школе: Ануар Жангозин запустил необычную эстафету
10.09.19 11:58 Машинисту, передавшему взятку за трудоустройство в КТЖ, вынесли приговор в Костанае
10.09.19 10:02 Автобус маршрута № 12 изменит схему движения в Костанае
10.09.19 09:41 Двухлетний ребенок получил травмы в горящей машине в Костанайском районе

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 1
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх