Супертяж из Костаная одержал первую победу на профессиональном ринге в Колумбии

Поединок состоялся 30 августа на вечере профессионального бокса в Картахене.



Чемпион Азии среди молодежи 2016 года, костанаец Дмитрий Ахцигер на этом вечере встретился с таким же дебютантом из Колумбии Хайме Торресом. В первом же раунде, на 115-й секунде, Ахцигер отправил колумбийца в нокдаун. Противник, получив рассечение, отказался продолжать бой.

Ахцигер и его тренеры Кыдырбек Олжабаев и Азамат Шурагаев отправились в Колумбию 10 августа для проведения заключительного цикла тренировок. До официального боя Дмитрий провел 3 спарринга, которые закончил досрочно, и этим показал, что готов к дебюту в профи.

Дмитрий и команда тренеров заключили контракт на 3 года с промоутерской компанией Nelsons Promotion во главе с Нэльсоном Лопезом. Но тренируются он в Костанае. Чтобы рассчитывать на титульный бой за пояс NBA, нашему боксеру нужно провести еще 3 или 4 боя с начинающими профессионалами.

- Мы сейчас будем выбирать противников и, если нужно, вылетать на место проведения поединков, - пояснил "НГ" Азамат ШУРАГАЕВ. - Дмитрий расчитывает закрепиться в Америке. Сейчас он учится на последнем курсе спортивного факультета КГПУ. В данное время отдыхает дома в Житикаре. Команда выражает огромную благодарность за поддержку Боранбаеву Кайрату Советаевичу и компании "АЛЕКС Сарыагаш".

Первым тренером Дмитрия Ахцигера был Кадыржан Утеуленов из Житикаринского района.

Дмитрий - уже третий супертяжеловес из Костанайской области, пробующий силы на профессиональном ринге. Жан Кособуцкий выступает в Республике Беларусь, двукратный призер олимпиад Иван Дычко - в США.