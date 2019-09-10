Супертяж из Костаная одержал первую победу на профессиональном ринге в Колумбии
Николай СОЛОВЬЕВ
Поединок состоялся 30 августа на вечере профессионального бокса в Картахене.
Чемпион Азии среди молодежи 2016 года, костанаец Дмитрий Ахцигер на этом вечере встретился с таким же дебютантом из Колумбии Хайме Торресом. В первом же раунде, на 115-й секунде, Ахцигер отправил колумбийца в нокдаун. Противник, получив рассечение, отказался продолжать бой.
Ахцигер и его тренеры Кыдырбек Олжабаев и Азамат Шурагаев отправились в Колумбию 10 августа для проведения заключительного цикла тренировок. До официального боя Дмитрий провел 3 спарринга, которые закончил досрочно, и этим показал, что готов к дебюту в профи.
Дмитрий и команда тренеров заключили контракт на 3 года с промоутерской компанией Nelsons Promotion во главе с Нэльсоном Лопезом. Но тренируются он в Костанае. Чтобы рассчитывать на титульный бой за пояс NBA, нашему боксеру нужно провести еще 3 или 4 боя с начинающими профессионалами.
- Мы сейчас будем выбирать противников и, если нужно, вылетать на место проведения поединков, - пояснил "НГ" Азамат ШУРАГАЕВ. - Дмитрий расчитывает закрепиться в Америке. Сейчас он учится на последнем курсе спортивного факультета КГПУ. В данное время отдыхает дома в Житикаре. Команда выражает огромную благодарность за поддержку Боранбаеву Кайрату Советаевичу и компании "АЛЕКС Сарыагаш".
Первым тренером Дмитрия Ахцигера был Кадыржан Утеуленов из Житикаринского района.
Дмитрий - уже третий супертяжеловес из Костанайской области, пробующий силы на профессиональном ринге. Жан Кособуцкий выступает в Республике Беларусь, двукратный призер олимпиад Иван Дычко - в США.
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