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elektron
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В любом случае бредятина. Можно химически или хирургически, не важно. Функции не будет, но желание, то в мозге происходит. Тут и биологом-зоологом быть не нужно (У меня кот кастрирован, а орёт иной...
10.09.19 22:00
CrazyBeaver
В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
Бесполезная трата денег. Ширнулся у врача. Подождал пару дней, зашел за спортпитом, купил любой анаболик андрогенного характера и все, все на месте, все работает.
10.09.19 21:52
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Я думал по наивности глядя на ваш ник что вы по "сухим" трудам Ленина, Троцкого спец, ну или на край Ге Дебора, Пикетти и Цветкова а вы оказывается в "художке"...
10.09.19 20:51
Гога
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
youtu.be/tnqIrefTaes -Посмотрите - очень познавательно . [Исправлено: Гога, 10.09.2019 - 17:29]
10.09.19 20:27
drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Нууу в инете и про РФ этого полно. Виталик, ты КОстанайскую область - покажи... :lol: :-P
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Супертяж из Костаная одержал первую победу на профессиональном ринге в Колумбии

Николай СОЛОВЬЕВ

10 сентября 2019, 16:28 |  Спорт

Поединок состоялся 30 августа на вечере профессионального бокса в Картахене.  


Чемпион Азии среди молодежи 2016 года, костанаец Дмитрий Ахцигер на этом вечере встретился с таким же дебютантом из Колумбии Хайме Торресом. В первом же раунде, на 115-й секунде, Ахцигер отправил колумбийца в нокдаун. Противник, получив рассечение, отказался продолжать бой.

 

Ахцигер и его тренеры Кыдырбек Олжабаев и Азамат Шурагаев отправились в Колумбию 10 августа для проведения заключительного цикла тренировок. До официального боя Дмитрий провел 3 спарринга, которые закончил досрочно, и этим показал, что готов к дебюту в профи.

 

Дмитрий и команда тренеров заключили контракт на 3 года с промоутерской компанией Nelsons Promotion во главе с Нэльсоном Лопезом. Но тренируются он в Костанае. Чтобы рассчитывать на титульный бой за пояс NBA, нашему боксеру нужно провести еще 3 или 4 боя с начинающими профессионалами.

- Мы сейчас будем выбирать противников и, если нужно, вылетать на место проведения поединков, - пояснил "НГ" Азамат ШУРАГАЕВ. - Дмитрий расчитывает закрепиться в Америке. Сейчас он учится на последнем курсе спортивного факультета КГПУ. В данное время отдыхает дома в Житикаре. Команда выражает огромную благодарность за поддержку Боранбаеву Кайрату Советаевичу и компании "АЛЕКС Сарыагаш".

Первым тренером Дмитрия Ахцигера был Кадыржан Утеуленов из Житикаринского района.

Дмитрий - уже третий супертяжеловес из Костанайской области, пробующий силы на профессиональном ринге. Жан Кособуцкий выступает в Республике Беларусь, двукратный призер олимпиад Иван Дычко - в США.
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Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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