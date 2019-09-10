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elektron
В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
В любом случае бредятина. Можно химически или хирургически, не важно. Функции не будет, но желание, то в мозге происходит. Тут и биологом-зоологом быть не нужно (У меня кот кастрирован, а орёт иной...
10.09.19 22:00
CrazyBeaver
В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
Бесполезная трата денег. Ширнулся у врача. Подождал пару дней, зашел за спортпитом, купил любой анаболик андрогенного характера и все, все на месте, все работает.
10.09.19 21:52
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Я думал по наивности глядя на ваш ник что вы по "сухим" трудам Ленина, Троцкого спец, ну или на край Ге Дебора, Пикетти и Цветкова а вы оказывается в "художке"...
10.09.19 20:51
Гога
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
youtu.be/tnqIrefTaes -Посмотрите - очень познавательно . [Исправлено: Гога, 10.09.2019 - 17:29]
10.09.19 20:27
drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Нууу в инете и про РФ этого полно. Виталик, ты КОстанайскую область - покажи... :lol: :-P
10.09.19 20:22
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В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации

10 сентября 2019, 14:39 |  Государство

В Казахстане к химической кастрации приговорены 11 осужденных, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе КУИС.

Иллюстративное фото: seyminfo.ru

Сообщается, что в учреждения уголовно-исправительной системы с 1 января 2018 года прибыло 11 заключенных, приговоренных к кастрации. В настоящее время процедура проводится двум осужденным, находящимся в УИС Павлодарской и Акмолинской областей. 

Сведения об осужденных в пресс-службе не сообщают, так как согласно пункту 1 статьи 18 Конституции они являются конфиденциальными и не подлежат распространению. 

Химическая кастрация - это введение препаратов, которые снижают половое влечение. Она применяется в Казахстане с 1 января 2018 года. Инъекцию вводят только по решению суда заключенным, признанным склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Перед процедурой эти лица проходят судебно-психиатрическую экспертизу. Химическую кастрацию проводят по месту отбывания наказания, а если оно не связано с лишением свободы - то в организациях здравоохранения.

В Казахстане выделили средства на кастрацию 88 педофилов.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17285
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно. Судьи все наверное - Женщины... 8-) :-o
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§ CrazyBeaver
Re: В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 10.09.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесполезная трата денег. Ширнулся у врача. Подождал пару дней, зашел за спортпитом, купил любой анаболик андрогенного характера и все, все на месте, все работает.
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§ elektron
В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3528
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.09.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любом случае бредятина. Можно химически или хирургически, не важно. Функции не будет, но желание, то в мозге происходит. Тут и биологом-зоологом быть не нужно (У меня кот кастрирован, а орёт иной раз Ух просто). Значит будут происходить насильственные действия другого характера и перерастать в новые "фантазии".
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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