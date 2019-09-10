В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
В Казахстане к химической кастрации приговорены 11 осужденных, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе КУИС.
Иллюстративное фото: seyminfo.ru
Сообщается, что в учреждения уголовно-исправительной системы с 1 января 2018 года прибыло 11 заключенных, приговоренных к кастрации. В настоящее время процедура проводится двум осужденным, находящимся в УИС Павлодарской и Акмолинской областей.
Сведения об осужденных в пресс-службе не сообщают, так как согласно пункту 1 статьи 18 Конституции они являются конфиденциальными и не подлежат распространению.
Химическая кастрация - это введение препаратов, которые снижают половое влечение. Она применяется в Казахстане с 1 января 2018 года. Инъекцию вводят только по решению суда заключенным, признанным склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Перед процедурой эти лица проходят судебно-психиатрическую экспертизу. Химическую кастрацию проводят по месту отбывания наказания, а если оно не связано с лишением свободы - то в организациях здравоохранения.
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В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
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