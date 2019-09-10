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Кто и как сможет забрать часть пенсионных накоплений - новые подробности от Минтруда

10 сентября 2019, 13:57 |  Государство
Новый руководитель ведомства считает, что услугой должны воспользоваться казахстанцы, у которых нет большого дохода, передает Sputnik.

© Sputnik / Абзал Калиев

Правительство рассчитывает дать возможность казахстанцам снимать часть пенсионных накоплений с 2020 года. Сейчас изучается вопрос, каким категориям разрешат изъятие средств.

По данным министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова, на сегодня порядка десяти миллионов казахстанцев накопили около десяти триллионов тенге (около 26 миллиардов долларов).

"В среднем, получается, по одному миллиону на человека. Естественно, надо все риски просчитывать. Потому что пенсионные накопления – это, прежде всего, накопления на будущую старость. Их сегодня забрать и ничего не оставить на счетах, наверное, неправильно. Есть, например, понятие достаточности. Когда наши пенсионные накопления нам достаточны до конца жизни получать хотя бы в минимальном размере пенсию. Приблизительно, это для мужчин – 11 миллионов (25 тысяч долларов - Sputnik), для женщин - 13 миллионов тенге (34 тысячи долларов)", - прокомментировал Нурымбетов в кулуарах заседания правительства.

Если разрешить снимать средства казахстанцам, у которых больше 11-13 миллионов тенге накоплений, есть риск, что услугой могут воспользоваться только люди с хорошим доходом, опасаются в Минтруда.

"Лично я считаю, что возможность снятия части пенсионных накоплений должна быть у людей с меньшим доходом. Но мы будем различные механизмы рассматривать, создали рабочую группу в министерстве труда, будет создана рабочая группа в правительстве", - добавил министр.

Предложения министерства труда и социальной защиты населения будут вынесены на общественный суд, отметил первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов.

На вопрос, смогут ли казахстанцы снять часть пенсионных накоплений с 2020 года, он ответил: "Такая задача стоит".

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать вопрос использования гражданами части пенсионных накоплений.

Средства могут быть изъяты, например, для покупки жилья или получения образования.
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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