Заявки в президентский кадровый резерв в Казахстане принимают до 30 сентября

Об этом сообщил руководитель департамента Агенства РК по делам госслужбы по Костанайской области Салаулат МУКСИМОВ на брифинге в областном пресс-клубе сегодня, 10 сентября.

В резерв президента планируют отобрать 300 человек со всего Казахстана. Участники, прошедшие отбор, получат право преимущественного трудоустройства на руководящие должности - от руководителей отделов акиматов до министров и их первых заместителей.

- Для участия в отборе допускаются граждане РК в возрасте до 35 лет. Также у кандидата должно быть высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, - отметил Муксимов. - Срок пребывания в резерве составляет 5 лет. Знание государственного языка не обязательно.

Отбор для резервистов будет проходить в несколько этапов:

- Прием документов - с 1 по 30 сентября;

- Тестирование способностей кандидатов - 12 октября, верификация - 19 октября;

- Презентация проектов - с 22 по 26 октября;

- Написание эссе - 27 октября;

- Оценка компетенций - с 28 октября по 3 ноября;

- Собеседование в экспертной комиссии - с 27 ноября по 31 декабря;

- Заседание национальной комиссии - до 25 декабря.

Для регистрации необходимо указать свои ФИО, ИИН и контакты, через которые будут приходить оповещения организаторов. Подать заявку можно здесь

По итогам отбора перед назначением на должность резервистов планируется обучить по специально разработанным программам. Для каждого "новобранца" она индивидуальна. Там будущим чиновникам, по словам Муксимова, "привьют дополнительные необходимые знания для работы на госслужбе, нарастят компетенцию для работы с населением, включая публичные выступления, умение работать в ограниченных условиях и многое другое".

Фото Георгия ГОВОРОВА