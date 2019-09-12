Евгений ШИБАРШИН: В тисках между лидерами

Акции протеста против 55 казахстанско-китайских проектов, которые недавно прошли в нескольких городах Казахстана, заставили официальных лиц подробно рассказать о развитии сотрудничества с КНР. В результате широкой публике стали известны детали, о которых раньше предпочитали не распространяться.

Это притом, что, как сообщил на пресс-конференции заместитель премьер-министра РК Женис КАСЫМБЕК, в названные проекты будет вложено $27 млрд. Сумма, надо сказать, нехилая, и правительству нужно было бы ждать, что граждане непременно заинтересуются происхождением этих денег и на что они тратятся.

- Звучат претензии, что эти заводы, новые проекты являются «грязными», это старые проекты, которые переносятся на территорию Казахстана. Официально хочу заявить, что ни одного старого или переносимого на территорию Казахстана завода нет. Все эти проекты являются новыми, - заверил Касымбек. - Эта информация есть в сетях, есть на сайте МИИР, по крайней мере, два года назад она публиковалась. Никаких секретов здесь нет.

Не отказался поучаствовать в информационной кампании на эту тему и бывший посол РК в Грузии и Беларуси Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ. Он вспомнил былые годы, когда в качестве советника Нурсултана Назарбаева регулярно информировал сограждан о политических шагах своего патрона. В интервью informburo.kz Ертысбаев, в частности, заявил:

- Я внимательно изучил эти 55 проектов и могу сказать, что в основном это совместные предприятия, они небольшие, по 200-300 человек работающих. Есть крупные, но их единицы. Есть проекты подписанные, реализованные, есть – в разработке. Их отличительная черта в том, что рабочая сила - наша, рынок сбыта – китайский. Мы должны радоваться, что Казахстан будет на своей территории производить, но сбывать продукцию на территории чужой страны. Если бы это было наоборот – это было бы действительно проблемой.

В объяснении, откуда «растут ноги» у протестных акций (которые, кстати, удивительным образом совпали с подготовкой визита президента Казахстана в КНР), Ертысбаев был откровеннее вице-премьера:

- У нас есть беглый олигарх, который реально миллиарды вывел из страны. Есть внутренняя фронда. Не знаю, но чувствую просто, что есть фронда и среди бизнеса, которая хотела бы каких-то изменений. Открыто они не говорят о своей позиции. Но больше, конечно, подпитка идёт из-за рубежа, я уверен.

Навряд ли к фронде можно отнести Мурата АУЭЗОВА, работавшего в 1992-1996 годах послом РК в Китае. Но в интервью интернет-изданию «Азаттык» на вопрос корреспондента, нужно ли опасаться Китая, он ответил:

- Проблема требует большого внимания. Это - очень большая угроза. Мы должны, как государство, как общество, быть готовы противодействовать.

О том, что экспансии Китая побаиваются не только в Казахстане, но и во всем мире, говорит и Ертысбаев. Однако у нас, похоже, другая история. Дело тут не только в том, что беглый олигарх оседлал эту тему для политического раскачивания ситуации в Казахстане. Вполне возможно, что его используют в качестве инструмента в нарастающем противостоянии США и Китая. И Казахстан - лишь одно из полей сражения между мировыми лидерами.