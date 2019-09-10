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Уборка в школе: Ануар Жангозин запустил необычную эстафету

10 сентября 2019, 12:27 |  Общество

Руководитель Управления образования Нур-Султана Ануар Жангозин на своей странице в Facebook разъяснил, что подразумевает под собой оказание учениками помощи техническому персоналу в уборке школьных помещений, а также запустил необычную эстафету, передает Tengrinews.kz.

Фото: facebook.com/Anuar Zhangozin

"В последние дни возникает немало споров из-за инициативы, которую реализуют с прошлого года некоторые школы столицы. А именно - оказание учениками помощи техническому персоналу в уборке школьных помещений. Хотел бы сразу отметить, это не значит, что каждый школьник должен мыть полы. Инициатива подразумевает уборку за собой в столовой, своего рабочего места после уроков, в каких-то случаях помощь в уборке классов и коридоров. Это делается для привития нашим детям чувства уважения к чужому труду и бережного отношения к окружающей среде. И, конечно, по желанию", - написал Жангозин.

Причем глава управления образования принял решение начать с себя. Чтобы не быть просто сторонним наблюдателем, он решил каждый вечер уборкой своего кабинета помогать женщинам из техперсонала. По его словам, занимает это буквально 15-20 минут.

Последовать его примеру он призвал руководителей столичных организаций образования. "Сегодня хочу запустить эстафету #начниcсебя, призываю руководителей столичных организаций образования показать на своем примере нашим детям, что в этом нет ничего сложного, а тем более зазорного", - добавил Жангозин.

Фото: facebook.com/Anuar Zhangozin

Напомним, ранее директор Департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил казахстанцам следовать примеру японцев и убирать за собой мусор. Японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений планируют внедрить в столичных школах.
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§ Dron
Re: Уборка в школе: Ануар Жангозин запустил необычную эстафету
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 10.09.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое хитрое изобретение у него в руках.
А где же старая добрая деревянная швабра и здоровенная, сложенная в несколько раз тряпка с дырочками? :lol:
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Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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