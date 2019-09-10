Уборка в школе: Ануар Жангозин запустил необычную эстафету

Руководитель Управления образования Нур-Султана Ануар Жангозин на своей странице в Facebook разъяснил, что подразумевает под собой оказание учениками помощи техническому персоналу в уборке школьных помещений, а также запустил необычную эстафету, передает Tengrinews.kz.

Фото: facebook.com/Anuar Zhangozin

"В последние дни возникает немало споров из-за инициативы, которую реализуют с прошлого года некоторые школы столицы. А именно - оказание учениками помощи техническому персоналу в уборке школьных помещений. Хотел бы сразу отметить, это не значит, что каждый школьник должен мыть полы. Инициатива подразумевает уборку за собой в столовой, своего рабочего места после уроков, в каких-то случаях помощь в уборке классов и коридоров. Это делается для привития нашим детям чувства уважения к чужому труду и бережного отношения к окружающей среде. И, конечно, по желанию", - написал Жангозин.

Причем глава управления образования принял решение начать с себя. Чтобы не быть просто сторонним наблюдателем, он решил каждый вечер уборкой своего кабинета помогать женщинам из техперсонала. По его словам, занимает это буквально 15-20 минут.

Последовать его примеру он призвал руководителей столичных организаций образования. "Сегодня хочу запустить эстафету #начниcсебя, призываю руководителей столичных организаций образования показать на своем примере нашим детям, что в этом нет ничего сложного, а тем более зазорного", - добавил Жангозин.

Фото: facebook.com/Anuar Zhangozin

Напомним, ранее директор Департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил казахстанцам следовать примеру японцев и убирать за собой мусор. Японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений планируют внедрить в столичных школах.