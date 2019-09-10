Автобус маршрута № 12 изменит схему движения в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
С 13 сентября автобусы маршрута № 12 будут ходить по новой схеме движения. Перевозчики разработали ее по многочисленным просьбам жителей района ДК "Строитель", которые регулярно сообщали, что не могут добраться до нового микрорайона Юбилейный.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
- Новый маршрут соединит Северо-Западный район с районом ДК "Строитель", - пояснил «НГ» заместитель директора ТОО «Компания STA” Юрий ПАНАСЕНКО. - Жители ДК "Строитель" не раз ставили вопрос об этом на сходах с акимом города. Они жаловались на то, что живут ближе всех к новым микрорайонам, в котором сейчас расположены ТРЦ Kostanay Plaza, новый дворец "Жастар" и другие крупные объекты, но добраться до него не могут.
Сейчас в район микрорайонов Алтын Арман и Юбилейный ездят автобусы №№ 8, 10 и 38, которыми удобно пользоваться пассажирам, живущим в центре города, районах КЖБИ и КСК.
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