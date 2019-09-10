Двухлетний ребенок получил травмы в горящей машине в Костанайском районе

У него обгорело лицо и руки. После происшествия ребенка доставили в детскую областную больницу.

Несчастный случай произошел вчера, 9 сентября, в 15.29. На территории ТЦ "Светофор" в п. Затобольск загорелась "Лада Приора". Ребенок 2017 года рождения в это время находился внутри машины.

- В результате пожара он получил ожоги 2-й степени лица и рук, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Пострадавший госпитализирован в областную детскую больницу.

В тушении пожара участвовали 7 сотрудников ДЧС. Локализовать возгорание удалось уже спустя 6 минут. Полностью пожар потушили к 15.46.

Причина пожара устанавливается.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО