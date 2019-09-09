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Vital
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
maxsaf: Вроде 10 лет +кастрация)))
09.09.19 20:53
maxsaf
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
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Впервые в истории Казахстана журналисту возмещен моральный вред за незаконный приговор

9 сентября 2019, 17:26 |  Общество

Об этом сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз», передает КазТАГ.

Елена Кузнецова. Фото из социальных сетей

«Судья Петропавловского городского суда №2 Динара Испаева удовлетворила иск шеф-редактора газеты «Квартал» Елены Кузнецовой о возмещении морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности в размере Т700 тыс.», - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что поводом для уголовного преследования стали две статьи журналиста, опубликованные в ноябре 2018 года и рассказывающие об имущественном конфликте двух хозяйствующих субъектов.

«Герои публикаций сочли написанное клеветой и потребовали привлечь Кузнецову к уголовной ответственности по части 3 статьи 130 (клевета, распространенная в СМИ и соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно повлекшие тяжкие последствия). 15 марта судья Сауле Литфуллина признала доводы обвинителей обоснованными и приговорила шеф-редактора к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. 18 июня апелляционная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда отменила приговор, не найдя состава преступления», - описали предысторию событий в «Әділ сөз».

После решения апелляционной инстанции Кузнецова обратилась с иском о возмещении морального вреда.

«Журналистов обвиняют в клевете все, кому не день. Случается, что обвинительные приговоры потом отменяют. А вот что журналист потребовала – и добилась! - компенсации морального вреда за потраченные нервы, деньги, профессиональные трудности, вызванные незаконным приговором, – такое в Казахстане впервые», - отметили в фонде.
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Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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