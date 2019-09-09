Впервые в истории Казахстана журналисту возмещен моральный вред за незаконный приговор

Об этом сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз», передает КазТАГ.

Елена Кузнецова. Фото из социальных сетей

«Судья Петропавловского городского суда №2 Динара Испаева удовлетворила иск шеф-редактора газеты «Квартал» Елены Кузнецовой о возмещении морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности в размере Т700 тыс.», - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что поводом для уголовного преследования стали две статьи журналиста, опубликованные в ноябре 2018 года и рассказывающие об имущественном конфликте двух хозяйствующих субъектов.

«Герои публикаций сочли написанное клеветой и потребовали привлечь Кузнецову к уголовной ответственности по части 3 статьи 130 (клевета, распространенная в СМИ и соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно повлекшие тяжкие последствия). 15 марта судья Сауле Литфуллина признала доводы обвинителей обоснованными и приговорила шеф-редактора к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. 18 июня апелляционная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда отменила приговор, не найдя состава преступления», - описали предысторию событий в «Әділ сөз».

После решения апелляционной инстанции Кузнецова обратилась с иском о возмещении морального вреда.

«Журналистов обвиняют в клевете все, кому не день. Случается, что обвинительные приговоры потом отменяют. А вот что журналист потребовала – и добилась! - компенсации морального вреда за потраченные нервы, деньги, профессиональные трудности, вызванные незаконным приговором, – такое в Казахстане впервые», - отметили в фонде.