Кратковременные дожди и возможность заморозков - прогноз погоды в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 10 сентября, на территории Костанайской области синоптики предсказывают переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, местами +13 градусов, днём +15...+20, +23 градуса.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
Местами дожди, грозы и туман прогнозируют и на среду, 11 сентября. Ветер северо-западный. Ночью столбики термометров, предположительно, +1..+6, местами +9 градусов, днём +15...+20, местами +23 градуса. На поверхности почвы в северных районах возможны заморозки.
- В Костанае 10 сентября днём кратковременный дождь, ночью +8..+10, днём +17...+19 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - 11-го сентября в областном центре осадков не ждём, ночью +14...+16, днём +16...+18 градусов.
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Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
maxsaf: Вроде 10 лет +кастрация)))
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Vital: Сколько там собираются за износ давать?