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pro100tak
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09.09.19 21:09
Vital
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
maxsaf: Вроде 10 лет +кастрация)))
09.09.19 20:53
maxsaf
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Vital: Сколько там собираются за износ давать?
09.09.19 20:51
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Кратковременные дожди и возможность заморозков - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

9 сентября 2019, 16:37 |  Общество

Во вторник, 10 сентября, на территории Костанайской области синоптики предсказывают переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, местами +13 градусов, днём +15...+20, +23 градуса.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Местами дожди, грозы и туман прогнозируют и на среду, 11 сентября. Ветер северо-западный. Ночью столбики термометров, предположительно, +1..+6, местами +9 градусов, днём +15...+20, местами +23 градуса. На поверхности почвы в северных районах возможны заморозки.

- В Костанае 10 сентября днём кратковременный дождь, ночью +8..+10, днём +17...+19 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - 11-го сентября в областном центре осадков не ждём, ночью +14...+16, днём +16...+18 градусов.
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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