Форум
лимон
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
пфф, каждый день у нас по двое дежурных, ведро с тряпкой и ру-ка-ми мыли, потом только в колледже уже были швабры :-)
09.09.19 15:08
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Я - просмотрел, нашёл в ней историии a.radikal.ru известных Правителей. Российские цари, начиная от Петра I, тоже есть. Почитаю на досуге... :lol: :oops:
09.09.19 15:06
Добринцофф
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
yudjin: И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Мы то же мыли,не вижу ничего плохого,ребёнок должен с детства привыкать к труду....
09.09.19 15:02
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Книгу, мне вчера, случайно "подогнали". c.radikal.ru Напечатана в 1933 году.Хотела в макулатуру отправить... :lol: :oops:
09.09.19 15:00
таноми52
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
Цитата: "Инициатива убирать школьные помещения, по данным "Первого канала Евразия", принадлежит департаменту добропорядочности ..." Задачами департамента является:формирование...
09.09.19 14:46
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Воду, которая затопила въезд в мкрн Юбилейный в Костанае, откачали

Игорь ПРАВЩИКОВ

9 сентября 2019, 13:55 |  ЖКХ

Об этом нам сообщила пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" Данна Сисенгалиева. Что интересно, порыва на водопроводных сетях обнаружено не было. Между тем,  в 9 утра это выглядело примерно так.

Дорогу на въезде в мкрн Юбилейный со стороны пр-та Назарбаева в районе кафе "Забава" затопило настолько, что не всякая машина могла проехать. Бригада ГКП "Костанай-Су" выехала на место для обследования.  Одновременно там работала бригада КТЭК. Воду общими усилиями откачали. Откуда она пришла, можно только предполагать.

- В данный момент там сухо.  Дома от водоснабжения не отключали, - заявили в пресс-службе Костанай-Су.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.09.19 14:37 Кому из казахстанцев не спишут кредиты
09.09.19 13:31 Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
09.09.19 12:27 В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили бюджетное финансирование по программам обустройства сел
09.09.19 12:03 Рекламируемый "препарат от инфаркта" оказался шипучим порошком для безалкогольного напитка
09.09.19 11:39 Где и когда смотреть матч отбора Евро-2020 между Казахстаном и Россией
09.09.19 10:30 Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
09.09.19 09:52 Ребенка похитили и убили в Карагандинской области. Подозреваемый задержан
08.09.19 17:36 ХК «Горняк» начал регулярный чемпионат РК с победы на выезде
08.09.19 13:58 Как понять, что вашего ребенка травят в школе? Или он сам - агрессор...
08.09.19 10:38 Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 3
Всего: 171

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх