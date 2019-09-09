Читательский рейтинг
Воду, которая затопила въезд в мкрн Юбилейный в Костанае, откачали
Игорь ПРАВЩИКОВ
9 сентября 2019, 13:55 | ЖКХ
Об этом нам сообщила пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" Данна Сисенгалиева. Что интересно, порыва на водопроводных сетях обнаружено не было. Между тем, в 9 утра это выглядело примерно так.
Дорогу на въезде в мкрн Юбилейный со стороны пр-та Назарбаева в районе кафе "Забава" затопило настолько, что не всякая машина могла проехать. Бригада ГКП "Костанай-Су" выехала на место для обследования. Одновременно там работала бригада КТЭК. Воду общими усилиями откачали. Откуда она пришла, можно только предполагать.
- В данный момент там сухо. Дома от водоснабжения не отключали, - заявили в пресс-службе Костанай-Су.
Последние новости
09.09.19 14:37 Кому из казахстанцев не спишут кредиты
09.09.19 12:27 В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили бюджетное финансирование по программам обустройства сел
09.09.19 12:03 Рекламируемый "препарат от инфаркта" оказался шипучим порошком для безалкогольного напитка
09.09.19 10:30 Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
08.09.19 17:36 ХК «Горняк» начал регулярный чемпионат РК с победы на выезде
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 3
Всего: 171
Вы гость здесь
Пользователей: 3
Всего: 171
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
пфф, каждый день у нас по двое дежурных, ведро с тряпкой и ру-ка-ми мыли, потом только в колледже уже были швабры :-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Я - просмотрел, нашёл в ней историии a.radikal.ru известных Правителей. Российские цари, начиная от Петра I, тоже есть. Почитаю на досуге... :lol: :oops:
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
yudjin: И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Мы то же мыли,не вижу ничего плохого,ребёнок должен с детства привыкать к труду....
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Книгу, мне вчера, случайно "подогнали". c.radikal.ru Напечатана в 1933 году.Хотела в макулатуру отправить... :lol: :oops:
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
Цитата: "Инициатива убирать школьные помещения, по данным "Первого канала Евразия", принадлежит департаменту добропорядочности ..." Задачами департамента является:формирование...