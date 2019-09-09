Воду, которая затопила въезд в мкрн Юбилейный в Костанае, откачали

Об этом нам сообщила пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" Данна Сисенгалиева. Что интересно, порыва на водопроводных сетях обнаружено не было. Между тем, в 9 утра это выглядело примерно так.

Дорогу на въезде в мкрн Юбилейный со стороны пр-та Назарбаева в районе кафе "Забава" затопило настолько, что не всякая машина могла проехать. Бригада ГКП "Костанай-Су" выехала на место для обследования. Одновременно там работала бригада КТЭК. Воду общими усилиями откачали. Откуда она пришла, можно только предполагать.

- В данный момент там сухо. Дома от водоснабжения не отключали, - заявили в пресс-службе Костанай-Су.