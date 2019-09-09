Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
Жангельды Сулейманов беспокоится, что детям придется самостоятельно готовить дезинфицирующие растворы, передает Sputnik.
© Sputnik / Александр Кондратюк
Общественность неоднозначно восприняла информацию о том, что в столичной школе №80 дети сами моют полы после уроков. Если одни поддержали такую идею, заявив о пользе труда, другие заговорили про эксплуатацию несовершеннолетних.
"И что теперь наши дети должны готовить сами дезинфицирующие растворы? На практике нашим детям дадут грязные тряпки и ведра с водой. Новый иск к Минобру, если он не примет мер по отмене мытья полов школьниками", - написал Сулейманов в Facebook.
Инициатива убирать школьные помещения, по данным "Первого канала Евразия", принадлежит департаменту добропорядочности агентства по противодействию коррупции.
Sputnik Казахстан пообщела направить официальный запрос в министерство образования для прояснения ситуации.
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Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
пфф, каждый день у нас по двое дежурных, ведро с тряпкой и ру-ка-ми мыли, потом только в колледже уже были швабры :-)
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Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
yudjin: И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Мы то же мыли,не вижу ничего плохого,ребёнок должен с детства привыкать к труду....
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Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
Цитата: "Инициатива убирать школьные помещения, по данным "Первого канала Евразия", принадлежит департаменту добропорядочности ..." Задачами департамента является:формирование...