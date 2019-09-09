Жангельды Сулейманов беспокоится, что детям придется самостоятельно готовить дезинфицирующие растворы, передает Sputnik.

© Sputnik / Александр Кондратюк

Казахстанский адвокат Жангельды Сулейманов требует запретить мытье полов школьниками. В противном случае он намерен подать иск в отношении министерства образования и науки.

Общественность неоднозначно восприняла информацию о том, что в столичной школе №80 дети сами моют полы после уроков. Если одни поддержали такую идею, заявив о пользе труда, другие заговорили про эксплуатацию несовершеннолетних.

"И что теперь наши дети должны готовить сами дезинфицирующие растворы? На практике нашим детям дадут грязные тряпки и ведра с водой. Новый иск к Минобру, если он не примет мер по отмене мытья полов школьниками", - написал Сулейманов в Facebook.

Инициатива убирать школьные помещения, по данным "Первого канала Евразия", принадлежит департаменту добропорядочности агентства по противодействию коррупции.

Sputnik Казахстан пообщела направить официальный запрос в министерство образования для прояснения ситуации.