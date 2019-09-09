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лимон
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
пфф, каждый день у нас по двое дежурных, ведро с тряпкой и ру-ка-ми мыли, потом только в колледже уже были швабры :-)
09.09.19 15:08
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Я - просмотрел, нашёл в ней историии a.radikal.ru известных Правителей. Российские цари, начиная от Петра I, тоже есть. Почитаю на досуге... :lol: :oops:
09.09.19 15:06
Добринцофф
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
yudjin: И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Мы то же мыли,не вижу ничего плохого,ребёнок должен с детства привыкать к труду....
09.09.19 15:02
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Книгу, мне вчера, случайно "подогнали". c.radikal.ru Напечатана в 1933 году.Хотела в макулатуру отправить... :lol: :oops:
09.09.19 15:00
таноми52
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
Цитата: "Инициатива убирать школьные помещения, по данным "Первого канала Евразия", принадлежит департаменту добропорядочности ..." Задачами департамента является:формирование...
09.09.19 14:46
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Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом

9 сентября 2019, 13:31 |  Общество

Жангельды Сулейманов беспокоится, что детям придется самостоятельно готовить дезинфицирующие растворы, передает Sputnik.

© Sputnik / Александр Кондратюк

Казахстанский адвокат Жангельды Сулейманов требует запретить мытье полов школьниками. В противном случае он намерен подать иск в отношении министерства образования и науки.

Общественность неоднозначно восприняла информацию о том, что в столичной школе №80 дети сами моют полы после уроков. Если одни поддержали такую идею, заявив о пользе труда, другие заговорили про эксплуатацию несовершеннолетних.

"И что теперь наши дети должны готовить сами дезинфицирующие растворы? На практике нашим детям дадут грязные тряпки и ведра с водой. Новый иск к Минобру, если он не примет мер по отмене мытья полов школьниками", - написал Сулейманов в Facebook.

Инициатива убирать школьные помещения, по данным "Первого канала Евразия", принадлежит департаменту добропорядочности агентства по противодействию коррупции.

Sputnik Казахстан пообщела направить официальный запрос в министерство образования для прояснения ситуации.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// принадлежит департаменту добропорядочности агентства по противодействию коррупции//

Чего??) каким боком мытье полов и деп. противодействия коррупции связаны?)
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§ arman_kst
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато научаться мыть полы. Сейчас дети разбалованы, мамы моют дома, а роботы-пылесосы собирают мусор)
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§ abaika95
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Зато научаться мыть полы//

Дома детей надо учить хозяйственности) а в школе науки изучать, сейчас такая нагрузка у карапузов нехватало еще полы мыть) может еще туалеты предложить драить?)
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§ yudjin
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6092
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
о том, что в столичной школе №80 дети сами моют полы после уроков.

И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Ни кто не переломился. Кто-то научился хоть тряпку в руках держать. Во-вторых, воспитывает уважение к чужому и своему труду, дисциплинирует и приучает к порядку.
А нынче исключив из школ субботники, чистку снега для себя же, уборку классов...кого растим? Не приспособленных иждивенцев?

А по писанине этого адвоката не понятно чем он возмущается... то про контакт детей с дезсредствами пишет, то про использование рабского труда.
Складывается ощущение, что очередная "звезда" решила хайпануть.
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§ таноми52
Re: Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 990
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.09.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Инициатива убирать школьные помещения, по данным "Первого канала Евразия", принадлежит департаменту добропорядочности ..."

Задачами департамента является:формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания, культивирование этичности и неподкупности, а также координация проектов АПК... (по словам Алика Шпекбаева).
Каким боком уборка школьных помещений касается этих задач? На другие инициативы в рамках своих задач не способны?
А название то какое: департамент ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ!
Что-то напоминает... министерство правды,мин-во любви, мин-во изобилия... :-)
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* Добринцофф
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6706
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.09.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс.

Мы то же мыли,не вижу ничего плохого,ребёнок должен с детства привыкать к труду.
А ещё мы собирали макулатуру и металлолом ,вот эти навыки мне очень пригодились в жизни ,буквально на днях я сдал 218кг макулатуры и заработал 6540тнг,а ещё на подходе куча железа лежит жду может цена повысится.
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§ лимон
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1030
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.09.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пфф, каждый день у нас по двое дежурных, ведро с тряпкой и ру-ка-ми мыли, потом только в колледже уже были швабры :-)
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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