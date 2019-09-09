Рекламируемый "препарат от инфаркта" оказался шипучим порошком для безалкогольного напитка
Ксения РЕБИК
Реклама сообщала, что препарат "Кардитонус" рекомендует Министерство здравоохранения РК как лекарство от гипертонии, позволяющее предотвратить смерть от инфаркта или инсульта.
Иллюстративное фото allergik.net
Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК опроверг данное сообщение. Об этом на своей странице в Facebook сообщает департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.
"В Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии данная продукция зарегистрирована заявителем ООО «Вятская корпорация» РФ, Кировская область, г.Киров, ул.Лепсе, д.2, как «Шипучий порошок для приготовления безалкогольного напитка «Кардитонус» («Karditonys») (Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЕ09.В.00164/18 от 04.10.2018 г.)", - говорится в сообщении.
В случае обнаружения "Кардитонуса" в торговой сети и на объектах, занимающихся оптовой и розничной реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения, можно сообщить по номеру 8 (7142) 54-31-99 или обратиться письменно в адрес департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.
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