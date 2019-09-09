Форум
лимон
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
пфф, каждый день у нас по двое дежурных, ведро с тряпкой и ру-ка-ми мыли, потом только в колледже уже были швабры :-)
09.09.19 15:08
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Я - просмотрел, нашёл в ней историии a.radikal.ru известных Правителей. Российские цари, начиная от Петра I, тоже есть. Почитаю на досуге... :lol: :oops:
09.09.19 15:06
Добринцофф
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
yudjin: И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Мы то же мыли,не вижу ничего плохого,ребёнок должен с детства привыкать к труду....
09.09.19 15:02
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Книгу, мне вчера, случайно "подогнали". c.radikal.ru Напечатана в 1933 году.Хотела в макулатуру отправить... :lol: :oops:
09.09.19 15:00
таноми52
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
Цитата: "Инициатива убирать школьные помещения, по данным "Первого канала Евразия", принадлежит департаменту добропорядочности ..." Задачами департамента является:формирование...
09.09.19 14:46
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Рекламируемый "препарат от инфаркта" оказался шипучим порошком для безалкогольного напитка

Ксения РЕБИК

9 сентября 2019, 12:03 |  Государство

Реклама сообщала, что препарат "Кардитонус" рекомендует Министерство здравоохранения РК как лекарство от гипертонии, позволяющее предотвратить смерть от инфаркта или инсульта.

Иллюстративное фото allergik.net

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК опроверг данное сообщение. Об этом на своей странице в Facebook сообщает департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

"В Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии данная продукция зарегистрирована заявителем ООО «Вятская корпорация» РФ, Кировская область, г.Киров, ул.Лепсе, д.2, как «Шипучий порошок для приготовления безалкогольного напитка «Кардитонус» («Karditonys») (Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЕ09.В.00164/18 от 04.10.2018 г.)", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения "Кардитонуса" в торговой сети и на объектах, занимающихся оптовой и розничной реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения, можно сообщить по номеру 8 (7142) 54-31-99 или обратиться письменно в адрес департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.09.19 14:37 Кому из казахстанцев не спишут кредиты
09.09.19 13:55 Воду, которая затопила въезд в мкрн Юбилейный в Костанае, откачали
09.09.19 13:31 Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
09.09.19 12:27 В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили бюджетное финансирование по программам обустройства сел
09.09.19 11:39 Где и когда смотреть матч отбора Евро-2020 между Казахстаном и Россией
09.09.19 10:30 Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
09.09.19 09:52 Ребенка похитили и убили в Карагандинской области. Подозреваемый задержан
08.09.19 17:36 ХК «Горняк» начал регулярный чемпионат РК с победы на выезде
08.09.19 13:58 Как понять, что вашего ребенка травят в школе? Или он сам - агрессор...
08.09.19 10:38 Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vital
Re: Рекламируемый "препарат от инфаркта" оказался...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7983
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите как цена грохнулась. :-o с 7000 теньге до 800. Во жулье даёт))) :lol:
Профайл

* юля елиссева
Рекламируемый "препарат от инфаркта" оказался шипучим порошком для безалкогольного напитка
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1245
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.09.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, уж сколько развелось этих продавцов мела с аскорбинкой! И народ ведется, за эти БАДы кучу бабла отваливает.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 2
Всего: 175

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх