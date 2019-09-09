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лимон
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
пфф, каждый день у нас по двое дежурных, ведро с тряпкой и ру-ка-ми мыли, потом только в колледже уже были швабры :-)
09.09.19 15:08
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Я - просмотрел, нашёл в ней историии a.radikal.ru известных Правителей. Российские цари, начиная от Петра I, тоже есть. Почитаю на досуге... :lol: :oops:
09.09.19 15:06
Добринцофф
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
yudjin: И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Мы то же мыли,не вижу ничего плохого,ребёнок должен с детства привыкать к труду....
09.09.19 15:02
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Книгу, мне вчера, случайно "подогнали". c.radikal.ru Напечатана в 1933 году.Хотела в макулатуру отправить... :lol: :oops:
09.09.19 15:00
таноми52
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
Цитата: "Инициатива убирать школьные помещения, по данным "Первого канала Евразия", принадлежит департаменту добропорядочности ..." Задачами департамента является:формирование...
09.09.19 14:46
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Где и когда смотреть матч отбора Евро-2020 между Казахстаном и Россией

9 сентября 2019, 11:39 |  Спорт

В ночь на 10 сентября сборная Казахстана по футболу сыграет с командой России в рамках шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: kff.kz

Встреча состоится в Калининграде на одноименном стадионе и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана. В прямом эфире матч покажет телеканал QazSport. В интернете трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Напомним, в предыдущей встрече с шотландцами сборная России победила со счетом 2:1, а Казахстан сыграл на выезде вничью с Кипром - 1:1.

Россия набрала 12 очков и занимает второе место в группе I, отставая от команды Бельгии на три балла. На третьем месте располагается сборная Казахстана - 7 очков. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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