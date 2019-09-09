Где и когда смотреть матч отбора Евро-2020 между Казахстаном и Россией

В ночь на 10 сентября сборная Казахстана по футболу сыграет с командой России в рамках шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: kff.kz

Встреча состоится в Калининграде на одноименном стадионе и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана. В прямом эфире матч покажет телеканал QazSport. В интернете трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Напомним, в предыдущей встрече с шотландцами сборная России победила со счетом 2:1, а Казахстан сыграл на выезде вничью с Кипром - 1:1.

Россия набрала 12 очков и занимает второе место в группе I, отставая от команды Бельгии на три балла. На третьем месте располагается сборная Казахстана - 7 очков. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.