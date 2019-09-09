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Добринцофф
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
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Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку

9 сентября 2019, 10:30 |  Общество

Родители четвероклассников нашли ошибку в учебнике по русскому языку издательства "Алматыкiтап", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Учебник русского языка для 4 классов общеобразовательных школ с казахским языком обучения был издан в 2019 году тиражом 260 тысяч экземпляров. Его авторами являются Т.М. Калашникова, А.Б. Султанова, Р.Х. Беспалова, О.В. Карлова, Н.В. Гунько, Р.Ч. Бектурганова.

Фотографии страниц книги опубликовала в Facebook астанчанка. Она обращает внимание на ошибку в слове "играл": в книге написано "игрел".

"Мало того, что сами тексты написаны на бытовом разговорном, так еще и ошибки грубые. Для нас это не новость, что учебники все печатаются с ошибками, но от этого не легче. (...) Получается, итоговую версию учебников никто не проверяет", - рассуждает женщина.

Пользователей также удивило содержание рассказа Мадыхата Турежанова "По заслугам".

"Они прививают жестокость по отношению к животным", - пишут комментаторы.

В издательстве "Алматыкiтап" пообещали исправить ошибку при переиздании учебника.

"Действительно, в первой части учебника для 4 класса "Русский язык" для общеобразовательных школ с казахским языком обучения в слове "играл" допущена опечатка - "игрел". То, что эта ошибка чисто техническая, очевидно. Отметим, что опечатка произошла не в основном материале, а в дополнительном. То есть это тот материал, который дается детям на усмотрение преподавателя.

Разумеется, эта ошибка не делает нам чести, и мы четко понимаем, что никакие оправдания на "сложность технологического процесса" и "человеческий фактор" не могут исправить репутационный ущерб, нанесенный нашему издательству.

В бумажном учебнике опечатка будет исправлена при переиздании, но сейчас она уже исправлена в электронной версии учебника на платформе электронных учебников opiq.kz. Мы благодарим читателей, родителей и учеников за внимательность к текстам учебников и признательны за обращения к нам", - сказала PR-директор издательства Ольга Бузулуцкая.

Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался об ошибках в учебниках английского языка, литературы, географии и физики.

"Элементарные, простейшие ошибки. Есть задачи, по которым ответ не совсем совпадает по решению. Много ошибок с переводом. Это абсолютно недопустимо. Нашим детям приходится учиться по таким учебникам. Каждый год одно и то же. Сколько это будет повторяться?" - раскритиковал он работу авторов школьных книг.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия вселенского масштаба просто)
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§ Vital
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7983
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что "по заслугам" что " грубая благодарность" дебильные рассказы, сказки. М-да. :-o
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§ yudjin
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6092
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.09.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, сколько нам АшибАк чудных готовит...алматыкитап?
Ну, собственно, удивляться нечему... дальше будет еще хуже.
Русский язык - родной для трети населения приравнивают к иностранному. Отсюда и отношение к учебной литературе, подготовке специалистов, учебной программе и преподаванию.
Накануне учебного года соседи уехали в Россию. Ребёнок пошел в 6 класс. Говорят, уровень обычной челябинской школы конкретно по русскому языку отличается от нашего. Там дети в учебниках видят в первую очередь правила. А у нас они текстами и веселыми картинками напичканы.
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§ Victor Yang
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11949
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.09.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Русский язык - родной для трети населения приравнивают к иностранному

Поболее. Из коренных только 70% знают государственный язык. А, значит, и для них русский родной.
Видимо, не особо парятся насчёт правописания - недавно видел на машине патрульной полиции на латинице написано "patru'ldyq", а должно быть "patry'ldyq".
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§ drakon
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17280
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
масштаба просто)

Все трагедии у вас ещё - впереди... :lol: :oops:
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§ abaika95
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Все трагедии у вас ещё - впереди//

У нас,это у кого?) Нострадамус из деревни)
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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