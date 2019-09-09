Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку

Родители четвероклассников нашли ошибку в учебнике по русскому языку издательства "Алматыкiтап", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Учебник русского языка для 4 классов общеобразовательных школ с казахским языком обучения был издан в 2019 году тиражом 260 тысяч экземпляров. Его авторами являются Т.М. Калашникова, А.Б. Султанова, Р.Х. Беспалова, О.В. Карлова, Н.В. Гунько, Р.Ч. Бектурганова.

Фотографии страниц книги опубликовала в Facebook астанчанка. Она обращает внимание на ошибку в слове "играл": в книге написано "игрел".

"Мало того, что сами тексты написаны на бытовом разговорном, так еще и ошибки грубые. Для нас это не новость, что учебники все печатаются с ошибками, но от этого не легче. (...) Получается, итоговую версию учебников никто не проверяет", - рассуждает женщина.

Пользователей также удивило содержание рассказа Мадыхата Турежанова "По заслугам".

"Они прививают жестокость по отношению к животным", - пишут комментаторы.

В издательстве "Алматыкiтап" пообещали исправить ошибку при переиздании учебника.

"Действительно, в первой части учебника для 4 класса "Русский язык" для общеобразовательных школ с казахским языком обучения в слове "играл" допущена опечатка - "игрел". То, что эта ошибка чисто техническая, очевидно. Отметим, что опечатка произошла не в основном материале, а в дополнительном. То есть это тот материал, который дается детям на усмотрение преподавателя.

Разумеется, эта ошибка не делает нам чести, и мы четко понимаем, что никакие оправдания на "сложность технологического процесса" и "человеческий фактор" не могут исправить репутационный ущерб, нанесенный нашему издательству.

В бумажном учебнике опечатка будет исправлена при переиздании, но сейчас она уже исправлена в электронной версии учебника на платформе электронных учебников opiq.kz. Мы благодарим читателей, родителей и учеников за внимательность к текстам учебников и признательны за обращения к нам", - сказала PR-директор издательства Ольга Бузулуцкая.

Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался об ошибках в учебниках английского языка, литературы, географии и физики.

"Элементарные, простейшие ошибки. Есть задачи, по которым ответ не совсем совпадает по решению. Много ошибок с переводом. Это абсолютно недопустимо. Нашим детям приходится учиться по таким учебникам. Каждый год одно и то же. Сколько это будет повторяться?" - раскритиковал он работу авторов школьных книг.