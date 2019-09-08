ХК «Горняк» начал регулярный чемпионат РК с победы на выезде
В первом матче в рамках чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой «Горняк» в гостях 6 сентября уверенно обыграл петропавловский «Кулагер», сообщает пресс-служба клуба на странице ВКонтакте. Дублем в составе рудничан отметились Владислав Бухаршин и Станислав Зинченко. Также шайбу на свой счет записал Сергей Пахмурин.
«Кулагер» (Петропавловск) – «Горняк» (Рудный) 1:5 (1:4, 0:0, 0:1)
0:1 - Бухаршин (Шаламов, Ваймер) - 05:44
0:2 - Зинченко (Ефремов) - 06:32
0:3 - Зинченко (Жилин, Ефремов) - 08:57
0:4 - Пахмурин (Ефремов, Вудуньян) - 09:20
1:4 - Грищенко (Стасюк, Ахметов) - 14:35 ГБ
1:5 - Бухаршин (Катков, Жилин) - 45:48
Вратари: Янков – Пиманкин
Броски: 34–34 (16-14, 9-11, 9-9)
Штраф: 8–41 (4-14, 2-7, 2-20)
Во втором выездном матче 7 сентября подопечные Евгения Зиновьева проиграли в овертайме.
«Кулагер» (Петропавловск) – «Горняк» (Рудный) 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
1:0 - Логинов (Первухин) - 10:54 ГМ
1:1 - Щанкин (Жилин, Коптяев) - 24:47
1:2 - Егоров (Селуянов) - 29:55 ГБ
2:2 - Логинов (Рамазанов) - 50:14
3:2 - Ахметов (Стасюк, Исмагилов) - 53:41
3:3 - Петраш - 57:39
4:3 - Первухин (Логинов) - 60:41
Вратари: Хозяшев - Пиманкин
Броски: 48-22 (13-9, 20-8, 14-4, 1-1)
Штраф: 6-2 (2-2, 4-0, 0-0, 0-0)
Следующие матчи "Горняк" тоже проведет на выезде - 10-11 сентября в Кокшетау рудничане сыграют с «Арланом».
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ХК «Горняк» начал регулярный чемпионат РК с победы на выезде
О какой казахской латинице повсеместно может идти речь, если выше на фото счёта название клуба "Горняк" написано два раза по-разному и оба НЕ ПРАВИЛЬНО. Причем на логотипе клуба.
Базарный подход по-костанайски
Не пройти, не проехать. Ходил недавно по тротуару - его нет, только лавки
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
abaika95: Нашим в ответку нужно предложить переименовать Питер в Путинград или во Владимир на Неве а Екб в Ельцинбург ) интересно как отреагировали бы патритоты и либералы ) На Байконуре имеется...
Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег
alex_60: Лучшая пенсия - депозит. Да уж. Обязали бы тогда иметь пенсионный депозит с капитализацией без права изъятия под банковский процент - он все равно выше чем в пенсионном фонде.
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
Kairat stayer: запустят в 2022 году. За 3 года, всякое может - случиться... 8-) :-o