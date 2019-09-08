Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу? Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.

Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.

Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.

Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.

