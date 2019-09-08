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yudjin
ХК «Горняк» начал регулярный чемпионат РК с победы на выезде
О какой казахской латинице повсеместно может идти речь, если выше на фото счёта название клуба "Горняк" написано два раза по-разному и оба НЕ ПРАВИЛЬНО. Причем на логотипе клуба.
08.09.19 20:06
arman_kst
Базарный подход по-костанайски
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Нурбанчик
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Victor Yang
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drakon
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ХК «Горняк» начал регулярный чемпионат РК с победы на выезде

8 сентября 2019, 17:36 |  Спорт

В первом матче в рамках чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой «Горняк» в гостях 6 сентября уверенно обыграл петропавловский «Кулагер», сообщает пресс-служба клуба на странице ВКонтакте. Дублем в составе рудничан отметились Владислав Бухаршин и Станислав Зинченко. Также шайбу на свой счет записал Сергей Пахмурин. 

 

«Кулагер» (Петропавловск) – «Горняк» (Рудный) 1:5 (1:4, 0:0, 0:1)

0:1 - Бухаршин (Шаламов, Ваймер) - 05:44

0:2 - Зинченко (Ефремов) - 06:32

0:3 - Зинченко (Жилин, Ефремов) - 08:57

0:4 - Пахмурин (Ефремов, Вудуньян) - 09:20

1:4 - Грищенко (Стасюк, Ахметов) - 14:35 ГБ

1:5 - Бухаршин (Катков, Жилин) - 45:48

Вратари: Янков – Пиманкин

Броски: 34–34 (16-14, 9-11, 9-9)

Штраф: 8–41 (4-14, 2-7, 2-20)

Во втором выездном матче 7 сентября подопечные Евгения Зиновьева проиграли в овертайме.

«Кулагер» (Петропавловск) – «Горняк» (Рудный) 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

1:0 - Логинов (Первухин) - 10:54 ГМ

1:1 - Щанкин (Жилин, Коптяев) - 24:47

1:2 - Егоров (Селуянов) - 29:55 ГБ

2:2 - Логинов (Рамазанов) - 50:14

3:2 - Ахметов (Стасюк, Исмагилов) - 53:41

3:3 - Петраш - 57:39

4:3 - Первухин (Логинов) - 60:41

Вратари: Хозяшев - Пиманкин

Броски: 48-22 (13-9, 20-8, 14-4, 1-1)

Штраф: 6-2 (2-2, 4-0, 0-0, 0-0)

Следующие матчи "Горняк" тоже проведет на выезде - 10-11 сентября в Кокшетау рудничане сыграют с «Арланом».
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§ yudjin
Re: ХК «Горняк» начал регулярный чемпионат РК с победы на выезде
yudjin


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Сообщений: 6090
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.09.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О какой казахской латинице повсеместно может идти речь, если выше на фото счёта название клуба "Горняк" написано два раза по-разному и оба НЕ ПРАВИЛЬНО. Причем на логотипе клуба.
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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