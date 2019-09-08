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Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег

8 сентября 2019, 10:38 |  Общество

Член нацсовета общественного доверия Рахим Ошакбаев рассказал на заседании с участием Касым-Жомарта Токаева о потрясших его цифрах доходности казахстанской пенсионной системы – к примеру, за первое полугодие 2019 года реальная доходность составила всего 0,09%, пишет NUR.KZ.

Иллюстративное фото NUR.KZ / Петр Карандашов

Ошакбаев заявил – «такого слона в комнате сложно игнорировать». 

«Реальная доходность за первое полугодие текущего года только 0,09%. Эта цифра меня лично потрясает. Из-за низкой доходности и низкой сохранности у вкладчиков низкое доверие к пенсионной системе. Регулярные пенсионные взносы 12 раз в год делают всего 2,5 млн человек. При этом 63% из них показывают зарплату меньше, чем минималка – 42 тысячи тенге. Уровень накоплений тоже очень низкий – 6,6 млн казахстанцев имеют накопления до 1 млн тенге, более 5 млн тенге накопили всего 282 тысячи казахстанцев. За 21 год существования обязательного накопительного элемента он так и не заработал», - заявил Ошакбаев.

Эксперта впечатлили и «аппетиты ЕНПФ».

«Не управляя пенсионными активами, в год они взымают комиссию за управления пенсионными активами в 45 млрд тенге. Административные расходы у них 20 млрд тенге – мне очень тяжело представить, на что можно потратить 20 млрд тенге. К примеру, содержание минфина обходится всего в 6 млрд тенге, а здесь 20 млрд», - добавил он.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7978
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.09.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже мы не на пенсию откладываем а на содержание офисов ЕНПФ. Поэтому они хотели ещё 5 %. Нехватает им.
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§ таноми52
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"«Не управляя пенсионными активами, в год они взымают комиссию за управления пенсионными активами в 45 млрд тенге...."

Бедные, бедные мы бараны. Нас бесконечно стригут и стригут! :-o
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§ maxsaf
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Не управляя пенсионными активами, в год они взымают комиссию за управления пенсионными активами в 45 млрд тенге. Административные расходы у них 20 млрд тенге – мне очень тяжело представить, на что можно потратить 20 млрд тенге. К примеру, содержание минфина обходится всего в 6 млрд тенге, а здесь 20 млрд», - добавил он. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36054


Вот какие законы надо ужесточать. Статью коррупция - в особо тяжкие, с полной конфискацией, без права на удо, и вишенка на торте - кастрация. И сами не заметите, как жизнь станет лучше, народ добрее и количество изнасилований сократится в разы.
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§ elektron
Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.09.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно этих высокооплачиваемых шпециалистов, на родственную принадлежность проверить? 8-)
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§ drakon
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17274
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Бедные, бедные мы бараны.

Думаю, Вам рано о Пенсии - думать... :lol: :lol: :oops:
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§ сайлау курманов
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3153
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.09.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На лицо бездарность и безответственность чиновников этого самого горемычного фонда. Какого хрена они там сидят и зачем их держат???
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§ Мишаня
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.09.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитаты эксперта приведены. Мдя, непорядок! А что в ответ сказал глава государства? Или он просто участвовал?
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§ таноми52
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Какого хрена они там сидят и зачем их держат???



Даже странно, что возникает такой вопрос... А админрасходы в 20 млрд о чём говорят?
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§ таноми52
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Думаю, Вам рано о Пенсии - думать..


Как бы к пенсии на счёте не осталось "шиш да маленько". Поздно тогда уже о ней будет думать!
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§ Мишаня
Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.09.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А админрасходы в 20 млрд о чём говорят?

Это эффективность по сравнению с минфином
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§ таноми52
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.09.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Это эффективность по сравнению с минфином



Отлично! :lol: :lol: :lol:
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§ Добринцофф
Re: Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6705
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как бы к пенсии на счёте не осталось "шиш да маленько". Поздно тогда уже о ней будет думать!

А что есть люди которые реально рассчитывают жить на пенсии на эти деньги?
По моему с самого начала было понятно ,что пенсионный фонд-это законный способ набить свой карман за счёт трудящихся и не больше.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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