Токаеву рассказали, что пенсионная система Казахстана так и не накопила денег

Член нацсовета общественного доверия Рахим Ошакбаев рассказал на заседании с участием Касым-Жомарта Токаева о потрясших его цифрах доходности казахстанской пенсионной системы – к примеру, за первое полугодие 2019 года реальная доходность составила всего 0,09%, пишет NUR.KZ.

Иллюстративное фото NUR.KZ / Петр Карандашов

Ошакбаев заявил – «такого слона в комнате сложно игнорировать».

«Реальная доходность за первое полугодие текущего года только 0,09%. Эта цифра меня лично потрясает. Из-за низкой доходности и низкой сохранности у вкладчиков низкое доверие к пенсионной системе. Регулярные пенсионные взносы 12 раз в год делают всего 2,5 млн человек. При этом 63% из них показывают зарплату меньше, чем минималка – 42 тысячи тенге. Уровень накоплений тоже очень низкий – 6,6 млн казахстанцев имеют накопления до 1 млн тенге, более 5 млн тенге накопили всего 282 тысячи казахстанцев. За 21 год существования обязательного накопительного элемента он так и не заработал», - заявил Ошакбаев.

Эксперта впечатлили и «аппетиты ЕНПФ».

«Не управляя пенсионными активами, в год они взымают комиссию за управления пенсионными активами в 45 млрд тенге. Административные расходы у них 20 млрд тенге – мне очень тяжело представить, на что можно потратить 20 млрд тенге. К примеру, содержание минфина обходится всего в 6 млрд тенге, а здесь 20 млрд», - добавил он.