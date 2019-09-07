Аварию с опрокинувшимся микроавтобусом прокомментировали в ДП Костанайской области

Видео ДТП, которое произошло на выезде из Костаная, недалеко от дизельного завода, прислали "НГ" очевидцы. И сейчас мы получили комментарий от департамента полиции Костанайской области.

Как сообщил "НГ" начальник МПС ДП, подполковник Курмет МАЖИКЕНОВ, авария произошла сегодня, 7 сентября, в 15 часов.

- КамАЗ под управлением водителя 1993 г. р., выезжая со второстепенной дороги со стороны Индустриальной зоны, не пропустил ГАЗель, которая двигалась со стороны Федорвской трассы в Костанай по главной дороге. В результате ГАЗель опрокинулась на левый бок. В микроавтобусе было 8 человек - водитель и 7 пассажиров, ехали на предприятие на работу. Трое обратились в травмпункт Костанайской горбольницы с ушибами, от госпитализации отказались. В отношени водителя возбуждено административное производство по ст. 610 ч. 2 КоАП РК. Оба водителя были трезвы.