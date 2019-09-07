Форум
maxsaf
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Сыкымы: "Прощай, Qazaqstan!", ничего меня тут не держит!!! Форум НГ держит )))
07.09.19 22:15
Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
При наличии постоянной работы и постоянного жилья (есть своя квартирка в новострое) - гражданство по упрощённой схеме./quote] Я Вам больше скажу, гражданство дают студентам, которые учатся (на...
07.09.19 22:09
Змея Подколодная
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
ehonews.kz В свою очередь, Елбасы сказал, что «Нурсултан» – нет. Как-то по-другому назовите. «Назарбаев» назовите». Что твориЦЦа) :lol: [Исправлено: Змея Подколодная, 07.09.2019 - 22:02]
07.09.19 22:00
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Алекс, с утра копает картошку.Ценами, чёта - интересовался. c.radikal.ru А у нас почему то, деревья начали - выкапывать? Может продавать будут? В КОстанай... :lol: :-o :oops:
07.09.19 21:45
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
a.radikal.ru
07.09.19 21:24
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Аварию с опрокинувшимся микроавтобусом прокомментировали в ДП Костанайской области

Тимур ГАФУРОВ

7 сентября 2019, 18:53 |  Происшествия

Видео ДТП, которое произошло на выезде из Костаная, недалеко от дизельного завода, прислали "НГ" очевидцы. И сейчас мы получили комментарий от департамента полиции Костанайской области.

Как сообщил "НГ" начальник МПС ДП, подполковник Курмет МАЖИКЕНОВ, авария произошла сегодня, 7 сентября, в 15 часов.

- КамАЗ под управлением водителя 1993 г. р., выезжая со второстепенной дороги со стороны Индустриальной зоны, не пропустил ГАЗель, которая двигалась со стороны Федорвской трассы в Костанай по главной дороге. В результате ГАЗель опрокинулась на левый бок. В микроавтобусе было 8 человек - водитель и 7 пассажиров, ехали на предприятие на работу. Трое обратились в травмпункт Костанайской горбольницы с ушибами, от госпитализации отказались. В отношени водителя возбуждено административное производство по ст. 610 ч. 2 КоАП РК. Оба водителя были трезвы. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.09.19 16:42 Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
07.09.19 16:13 Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын продолжит ДП Костанайской области
07.09.19 14:19 Российский робот Фёдор вернулся с МКС на Землю
07.09.19 10:59 На перекрестке Тауелсиздик и Баймагамбетова в Костанае устанавливают светофор
07.09.19 10:44 Как узнать, спишут ли вам долг по кредиту
07.09.19 10:29 Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
07.09.19 08:36 Трещины, выбоины, гребёнки - на строительстве дороги Фёдоровка - Первомайское выявили дефекты
06.09.19 18:07 Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
06.09.19 17:09 Дожди, грозы и туман - прогноз погоды в Костанае и области на выходные и понедельник
06.09.19 16:39 Задержан подельник вора, обокравшего ювелирный отдел в Рудном

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 2
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх