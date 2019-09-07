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Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
"престижным" совершенно нас...ть, были ли пострадавшие в аварии, им важнее, что их имущество "повреждено". Виновные в угоне, конечно должны понести наказание. Надеюсь kbkz поняла,...
07.09.19 18:07
пешеход
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
Следы крим.порошка на дверях.
07.09.19 18:05
пешеход
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
При перевертыше могут быть пострадавшие и поэтому все больнички надо "прошерстить". Подушки не стреляны, т.к. ударов прямых и боковых не было. Вряд ли угонщики да и пристегивались.
07.09.19 18:03
kbkz1980
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
мысль то продолжите,если начали.
07.09.19 17:57
пешеход
Три знака "Главная дорога" на перекрестке в Костанае
Проезжал там пару дней назад и сам удивился по Сьянова идет "главная" и она меняет направление. А про то что по Гагарина тоже стоит знак даже не знал. Гагарина считается магистральной...
07.09.19 17:55
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Российский робот Фёдор вернулся с МКС на Землю

informburo.kz

7 сентября 2019, 14:19 |  Общество

Российский робот Фёдор вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщает informburo.kz со ссылкой на "Роскосмос".

Фото с сайта pbs.twimg.com

"Союз МС-14" покинул станцию 6 сентября, был сведён с орбиты и совершил посадку в Казахстане.

"Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом Фёдором совершил успешную посадку 7 сентября в 00.32 по московскому времени (03.32 времени Нур-Султана). Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

Отмечается, что спускаемый аппарат после приземления находится в вертикальном положении и взят под охрану.

Руководитель лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери сообщил, что робота Фёдора не планируется извлекать из корабля на месте приземления.

Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором стартовал с "Байконура" на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС. Робота перенесли на станцию 29 августа.

30 и 31 августа космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов провели первые этапы эксперимента. Космонавт Овчинин рассказал, что только с 15-й попытки ему удалось включить Фёдора. Робот поработал руками с отвёрткой, ключами и состыковал электрические соединители.
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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