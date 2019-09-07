Российский робот Фёдор вернулся с МКС на Землю

Российский робот Фёдор вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщает informburo.kz со ссылкой на "Роскосмос".

Фото с сайта pbs.twimg.com

"Союз МС-14" покинул станцию 6 сентября, был сведён с орбиты и совершил посадку в Казахстане.

"Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом Фёдором совершил успешную посадку 7 сентября в 00.32 по московскому времени (03.32 времени Нур-Султана). Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

Отмечается, что спускаемый аппарат после приземления находится в вертикальном положении и взят под охрану.

Руководитель лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери сообщил, что робота Фёдора не планируется извлекать из корабля на месте приземления.

Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором стартовал с "Байконура" на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС. Робота перенесли на станцию 29 августа.

30 и 31 августа космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов провели первые этапы эксперимента. Космонавт Овчинин рассказал, что только с 15-й попытки ему удалось включить Фёдора. Робот поработал руками с отвёрткой, ключами и состыковал электрические соединители.