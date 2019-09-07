Российский робот Фёдор вернулся с МКС на Землю
informburo.kz
Российский робот Фёдор вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщает informburo.kz со ссылкой на "Роскосмос".
Фото с сайта pbs.twimg.com
"Союз МС-14" покинул станцию 6 сентября, был сведён с орбиты и совершил посадку в Казахстане.
"Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом Фёдором совершил успешную посадку 7 сентября в 00.32 по московскому времени (03.32 времени Нур-Султана). Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", – говорится в сообщении "Роскосмоса".
Отмечается, что спускаемый аппарат после приземления находится в вертикальном положении и взят под охрану.
Руководитель лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери сообщил, что робота Фёдора не планируется извлекать из корабля на месте приземления.
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором стартовал с "Байконура" на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС. Робота перенесли на станцию 29 августа.
30 и 31 августа космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов провели первые этапы эксперимента. Космонавт Овчинин рассказал, что только с 15-й попытки ему удалось включить Фёдора. Робот поработал руками с отвёрткой, ключами и состыковал электрические соединители.
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