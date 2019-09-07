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Kairat stayer: конкретно ты тебе подобные занимаетесь провокациями. Какими провокациями? Утверждать, что промышленность Казахстана была построена Российской Империей и Советским Союзом -...
07.09.19 12:02
alex_60
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
а по результату. нормально. россияне шотландию .. того. на третьем месте в группе.кз. в Калининграде матч матч кз =рф 9.09.19 женихи приглашают дам.
07.09.19 11:29
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
время копать картошку. сколько в затоболовке, на складской цена.
07.09.19 11:14
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тут целую страницу закодированных шифровок юстас алексу передал, а чекисты и в ус не дуют. :lol:
07.09.19 10:51
alex_60
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
баллы и очки. уже прогресс. ждем когда исчезнут насовсем баллы из репортажей о фут-боле.
07.09.19 10:44
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На перекрестке Тауелсиздик и Баймагамбетова в Костанае устанавливают светофор

7 сентября 2019, 10:59 |  ЖКХ

Фотографии прислал "НГ" пользователь НОЧНОЙ ДОЗОР. Ранее костанайцы жаловались на то, что отсутствие светофора на перекрестке с оживленным движением стало источником штрафов, которые полиция берет с водителей, вынужденных нарушать ПДД. 

Вчера, 6 сентября, ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции%

"Светофор был поврежден в результате ДТП, которое случилось 16 июля. Житель п. Затобольск 1972 г. р., управляя грузовой автомашиной MAN, неправильно выбрал боковой интервал и совершил наезд на стойку светофора, в результате чего светофор был поврежден. В настоящее время в отношении виновника ДТП рассматривается дело в административном суде. В том числе решается вопрос о материальном возмещении убытка. После вынесения постановления суда и возмещения ущерба светофор будет восстановлен".
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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