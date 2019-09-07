На перекрестке Тауелсиздик и Баймагамбетова в Костанае устанавливают светофор
Фотографии прислал "НГ" пользователь НОЧНОЙ ДОЗОР. Ранее костанайцы жаловались на то, что отсутствие светофора на перекрестке с оживленным движением стало источником штрафов, которые полиция берет с водителей, вынужденных нарушать ПДД.
Вчера, 6 сентября, ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции%
"Светофор был поврежден в результате ДТП, которое случилось 16 июля. Житель п. Затобольск 1972 г. р., управляя грузовой автомашиной MAN, неправильно выбрал боковой интервал и совершил наезд на стойку светофора, в результате чего светофор был поврежден. В настоящее время в отношении виновника ДТП рассматривается дело в административном суде. В том числе решается вопрос о материальном возмещении убытка. После вынесения постановления суда и возмещения ущерба светофор будет восстановлен".
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 131
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer: конкретно ты тебе подобные занимаетесь провокациями. Какими провокациями? Утверждать, что промышленность Казахстана была построена Российской Империей и Советским Союзом -...
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
а по результату. нормально. россияне шотландию .. того. на третьем месте в группе.кз. в Калининграде матч матч кз =рф 9.09.19 женихи приглашают дам.
Флуд и оффтопик (часть 4)
время копать картошку. сколько в затоболовке, на складской цена.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тут целую страницу закодированных шифровок юстас алексу передал, а чекисты и в ус не дуют. :lol:
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
баллы и очки. уже прогресс. ждем когда исчезнут насовсем баллы из репортажей о фут-боле.