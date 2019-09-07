Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Кипром в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz. Игра пятого тура группы I прошла в Никосии и завершилась со счетом 1:1.

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Вперед Казахстан вышел на второй минуте, а автором гола стал Алексей Щеткин. Перед этим форвард "Ордабасы" удачно сыграл в отборе и смог развить атаку, которая, казалось, завершится потерей мяча.

В середине первого тайма Кипр имел отличный шанс сравнять счет, но Казахстан выручил вратарь Дмитрий Непогодов - он сумел кончиками пальцев перевести мяч в перекладину.

Отыгрались же хозяева на 39-й минуте. Хавбек Николас Янну сначала обыграл защитников Яна Вороговского и Темирлана Ерланова, а затем прострелил на дальнюю штангу, где мяч в сетку переправил форвард Пиерос Сотириу.

Завершился же первый тайм опасным ударом капитана Бауыржана Исламхана, который со штрафного едва не поразил "девятку". На перерыв команды в итоге ушли при счете 1:1.

Второй тайм прошел без голов. Активнее в нем были киприоты, а главную опасность от Казахстана создавал вышедший на замену Максим Федин. Однако счет в итоге не поменялся - 1:1.

В этом же туре сборная России обыграла Шотландию в гостевом матче со счетом 2:1, а Бельгия в гостях разгромила Сан-Марино - 4:0.

На данный момент с 15 очками в группе I лидирует Бельгия. Далее с 12 баллами идет Россия. У Казахстана - семь очков, у Шотландии - шесть, у Кипра - четыре, а Сан-Марино проиграл все матчи с общим счетом 0:24.

Игры шестого тура пройдут в ночь с 9 на 10 сентября и стартуют в 00:45: Россия дома сыграет с Казахстаном, Шотландия - с Бельгией, а Сан-Марино - с Кипром.

Напомним, что сборная Казахстана стартовала в отборе на Евро-2020 с разгромной победы над Шотландией (3:0), затем проиграла России (0:4) и Бельгии (0:3) и обыграла Сан-Марино (4:0).