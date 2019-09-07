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07.09.19 12:02
alex_60
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
а по результату. нормально. россияне шотландию .. того. на третьем месте в группе.кз. в Калининграде матч матч кз =рф 9.09.19 женихи приглашают дам.
07.09.19 11:29
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
время копать картошку. сколько в затоболовке, на складской цена.
07.09.19 11:14
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тут целую страницу закодированных шифровок юстас алексу передал, а чекисты и в ус не дуют. :lol:
07.09.19 10:51
alex_60
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
баллы и очки. уже прогресс. ждем когда исчезнут насовсем баллы из репортажей о фут-боле.
07.09.19 10:44
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Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020

Vesti.kz

7 сентября 2019, 10:29 |  Спорт

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Кипром в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz. Игра пятого тура группы I прошла в Никосии и завершилась со счетом 1:1. 

Фото: Reuters©

Вперед Казахстан вышел на второй минуте, а автором гола стал Алексей Щеткин. Перед этим форвард "Ордабасы" удачно сыграл в отборе и смог развить атаку, которая, казалось, завершится потерей мяча. 

В середине первого тайма Кипр имел отличный шанс сравнять счет, но Казахстан выручил вратарь Дмитрий Непогодов - он сумел кончиками пальцев перевести мяч в перекладину. 

Отыгрались же хозяева на 39-й минуте. Хавбек Николас Янну сначала обыграл защитников Яна Вороговского и Темирлана Ерланова, а затем прострелил на дальнюю штангу, где мяч в сетку переправил форвард Пиерос Сотириу. 

Завершился же первый тайм опасным ударом капитана Бауыржана Исламхана, который со штрафного едва не поразил "девятку". На перерыв команды в итоге ушли при счете 1:1.

Второй тайм прошел без голов. Активнее в нем были киприоты, а главную опасность от Казахстана создавал вышедший на замену Максим Федин. Однако счет в итоге не поменялся - 1:1. 

В этом же туре сборная России обыграла Шотландию в гостевом матче со счетом 2:1, а Бельгия в гостях разгромила Сан-Марино - 4:0. 

На данный момент с 15 очками в группе I лидирует Бельгия. Далее с 12 баллами идет Россия. У Казахстана - семь очков, у Шотландии - шесть, у Кипра - четыре, а Сан-Марино проиграл все матчи с общим счетом 0:24. 

Игры шестого тура пройдут в ночь с 9 на 10 сентября и стартуют в 00:45: Россия дома сыграет с Казахстаном, Шотландия - с Бельгией, а Сан-Марино - с Кипром. 

Напомним, что сборная Казахстана стартовала в отборе на Евро-2020 с разгромной победы над Шотландией (3:0), затем проиграла России (0:4) и Бельгии (0:3) и обыграла Сан-Марино (4:0). 
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§ alex_60
Re: Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
баллы и очки. уже прогресс.
ждем когда исчезнут насовсем баллы
из репортажей о фут-боле.
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§ alex_60
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а по результату. нормально.
россияне шотландию .. того.
на третьем месте в группе.кз.
в Калининграде матч матч кз =рф
9.09.19
женихи приглашают дам.
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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