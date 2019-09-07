Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
Vesti.kz
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Кипром в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz. Игра пятого тура группы I прошла в Никосии и завершилась со счетом 1:1.
Фото: Reuters©
Вперед Казахстан вышел на второй минуте, а автором гола стал Алексей Щеткин. Перед этим форвард "Ордабасы" удачно сыграл в отборе и смог развить атаку, которая, казалось, завершится потерей мяча.
В середине первого тайма Кипр имел отличный шанс сравнять счет, но Казахстан выручил вратарь Дмитрий Непогодов - он сумел кончиками пальцев перевести мяч в перекладину.
Отыгрались же хозяева на 39-й минуте. Хавбек Николас Янну сначала обыграл защитников Яна Вороговского и Темирлана Ерланова, а затем прострелил на дальнюю штангу, где мяч в сетку переправил форвард Пиерос Сотириу.
Завершился же первый тайм опасным ударом капитана Бауыржана Исламхана, который со штрафного едва не поразил "девятку". На перерыв команды в итоге ушли при счете 1:1.
Второй тайм прошел без голов. Активнее в нем были киприоты, а главную опасность от Казахстана создавал вышедший на замену Максим Федин. Однако счет в итоге не поменялся - 1:1.
В этом же туре сборная России обыграла Шотландию в гостевом матче со счетом 2:1, а Бельгия в гостях разгромила Сан-Марино - 4:0.
На данный момент с 15 очками в группе I лидирует Бельгия. Далее с 12 баллами идет Россия. У Казахстана - семь очков, у Шотландии - шесть, у Кипра - четыре, а Сан-Марино проиграл все матчи с общим счетом 0:24.
Игры шестого тура пройдут в ночь с 9 на 10 сентября и стартуют в 00:45: Россия дома сыграет с Казахстаном, Шотландия - с Бельгией, а Сан-Марино - с Кипром.
Напомним, что сборная Казахстана стартовала в отборе на Евро-2020 с разгромной победы над Шотландией (3:0), затем проиграла России (0:4) и Бельгии (0:3) и обыграла Сан-Марино (4:0).
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Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
а по результату. нормально. россияне шотландию .. того. на третьем месте в группе.кз. в Калининграде матч матч кз =рф 9.09.19 женихи приглашают дам.
Флуд и оффтопик (часть 4)
время копать картошку. сколько в затоболовке, на складской цена.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тут целую страницу закодированных шифровок юстас алексу передал, а чекисты и в ус не дуют. :lol:
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
баллы и очки. уже прогресс. ждем когда исчезнут насовсем баллы из репортажей о фут-боле.