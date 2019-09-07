Трещины, выбоины, гребёнки - на строительстве дороги Фёдоровка - Первомайское выявили дефекты

Инспекцию среднего ремонта автодороги районного значения Федоровка – Первомайское в Федоровском районе провели проектный офис «Қостанай - адалдық алаңы» совместно с Национальным центром качества дорожных активов, департаментом по противодействию коррупции и общественными организациям.

Ремонт на участке длиной 34 км является переходящим с 2018 года.

В ходе инспекции провели проверку соблюдения технологии производства работ, геометрических параметров (ширина, толщина) устраиваемых слоев дорожной одежды и покрытия, а также укрепления обочин, при условии укладки асфальтобетона – температуры смеси при непосредственной укладке, а также сделали ее отбор для лабораторных испытаний.

Были сделаны следующие замечания: несоответствие поперечных уклонов покрытия, превышение допустимых норм просветов под рейкой (нет ровности покрытия), инертный материал основания используется для укрепления обочин (то есть не довозится щебень).

При отборе кернов было выявлено несоответствие двух кернов из трех: 5.4 см, 3.8 см и 3.5 см. Техдокументацией предусмотрено 4 см.

Кроме того, выявлены такие дефекты как сетка трещин, выбоины, сегрегация. Устраиваемое основание также имеет дефекты в виде неровности, гребенки, колейности.

Отобранные керны будут испытаны в лаборатории филиала Национального центра качества дорожных активов, результаты будут доведены отделу ЖКХ акимата Федоровского района (коэффициент уплотнения, водонасыщение и т.д.).

РГП «Национальный центр качества дорожных активов» создано постановлением правительства от 19 марта 2019 года № 131. Его задача - проведение экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Для прозрачного механизма работы центра создан проектный офис «Сапалы жол – Адалдық алаңы» совместно с Агентством по противодействию коррупции, в рамках проекта «Адалдық алаңы».

Фото предоставлены проектным офисом «Қостанай - адалдық алаңы»