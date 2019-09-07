Форум
Ваш земляк
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer: конкретно ты тебе подобные занимаетесь провокациями. Какими провокациями? Утверждать, что промышленность Казахстана была построена Российской Империей и Советским Союзом -...
07.09.19 12:02
alex_60
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
а по результату. нормально. россияне шотландию .. того. на третьем месте в группе.кз. в Калининграде матч матч кз =рф 9.09.19 женихи приглашают дам.
07.09.19 11:29
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
время копать картошку. сколько в затоболовке, на складской цена.
07.09.19 11:14
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тут целую страницу закодированных шифровок юстас алексу передал, а чекисты и в ус не дуют. :lol:
07.09.19 10:51
alex_60
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
баллы и очки. уже прогресс. ждем когда исчезнут насовсем баллы из репортажей о фут-боле.
07.09.19 10:44
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Трещины, выбоины, гребёнки - на строительстве дороги Фёдоровка - Первомайское выявили дефекты

7 сентября 2019, 08:36 |  ЖКХ

Инспекцию среднего ремонта автодороги районного значения Федоровка – Первомайское в Федоровском районе провели проектный офис «Қостанай - адалдық алаңы» совместно с Национальным центром качества дорожных активов, департаментом по противодействию коррупции и общественными организациям.

Ремонт на участке длиной 34 км является переходящим с 2018 года. 

В ходе инспекции провели проверку соблюдения технологии производства работ, геометрических параметров (ширина, толщина) устраиваемых слоев дорожной одежды и покрытия, а также укрепления обочин, при условии укладки асфальтобетона – температуры смеси при непосредственной укладке, а также сделали ее отбор для лабораторных испытаний. 

Были сделаны следующие замечания: несоответствие поперечных уклонов покрытия, превышение допустимых норм просветов под рейкой (нет ровности покрытия), инертный материал основания используется для укрепления обочин (то есть не довозится щебень). 

При отборе кернов было выявлено несоответствие двух кернов из трех: 5.4 см, 3.8 см и 3.5 см. Техдокументацией предусмотрено 4 см. 

Кроме того, выявлены такие дефекты как сетка трещин, выбоины, сегрегация. Устраиваемое основание также имеет дефекты в виде неровности, гребенки, колейности. 

Отобранные керны будут испытаны в лаборатории филиала  Национального центра качества дорожных активов, результаты будут доведены отделу ЖКХ акимата Федоровского района (коэффициент уплотнения, водонасыщение и т.д.).

РГП «Национальный центр качества дорожных активов» создано постановлением правительства от 19 марта 2019 года № 131. Его задача - проведение экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Для прозрачного механизма работы центра создан проектный офис «Сапалы жол – Адалдық алаңы» совместно с Агентством по противодействию коррупции, в рамках проекта «Адалдық алаңы».

Фото предоставлены проектным офисом «Қостанай - адалдық алаңы»
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.09.19 10:59 На перекрестке Тауелсиздик и Баймагамбетова в Костанае устанавливают светофор
07.09.19 10:44 Как узнать, спишут ли вам долг по кредиту
07.09.19 10:29 Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
06.09.19 18:07 Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
06.09.19 17:09 Дожди, грозы и туман - прогноз погоды в Костанае и области на выходные и понедельник
06.09.19 16:39 Задержан подельник вора, обокравшего ювелирный отдел в Рудном
06.09.19 15:45 Впереди бои в Сарыагаше и китайском Тайбэе - отборочное первенство по греко-римской борьбе завершилось в Костанае
06.09.19 15:26 В Костанайской области снижается количество браков и растет количество разводов
06.09.19 14:51 Школьник скончался после падения на него футбольных ворот в Туркестанской области
06.09.19 11:38 Токаев прокомментировал информацию о китайских заводах

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 2
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх