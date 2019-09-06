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antonK
"Куда делись подрядчики?" - о состоянии ул. Урицкого
Дожди же, уехали видимо, чтобы не было поста - как подрядчики в дождь делают ремонт ))
06.09.19 17:41
Vital
В Костанайской области снижается количество браков и растет количество разводов
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Дожди, грозы и туман - прогноз погоды в Костанае и области на выходные и понедельник

Георгий ГОВОРОВ

6 сентября 2019, 17:09 |  Общество

В субботу, 7 сентября, на территории Костанайской области прогнозируют облачную погоду, ночью местами, а днём на большей части области дожди, возможна гроза. 8 и 9 сентября местами также ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман. 

Ветер северный 9-14, порывами до 20 м/с. Температура ночью +5...+10, местами +13 градусов, днём +13...+18, местами +21 градус.

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 сентября, местами предположительно дождь и гроза, ночью и утром туман. Ветер северный и северо-восточный порывами до 20 м/с. Ночью +5...+10, местами +13, днём +13...+18, местами +21.

- В Костанае 7 сентября утром и днём дождь, ветер северный порывами до 18 м/с. Температура ночью в субботу, воскресенье и понедельник +8...+10 градусов, днём в первый выходной +13...+16 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - 8-го сентября дожди с порывами ветра до 18 м/с. Температура днём +13...+15 градусов.

Без существенных осадков в Костанае 9-го сентября, ветер северо-восточный. Температура днём +15...+17 градусов.
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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