Дожди, грозы и туман - прогноз погоды в Костанае и области на выходные и понедельник
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 7 сентября, на территории Костанайской области прогнозируют облачную погоду, ночью местами, а днём на большей части области дожди, возможна гроза. 8 и 9 сентября местами также ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман.
Ветер северный 9-14, порывами до 20 м/с. Температура ночью +5...+10, местами +13 градусов, днём +13...+18, местами +21 градус.
В воскресенье и понедельник, 8 и 9 сентября, местами предположительно дождь и гроза, ночью и утром туман. Ветер северный и северо-восточный порывами до 20 м/с. Ночью +5...+10, местами +13, днём +13...+18, местами +21.
- В Костанае 7 сентября утром и днём дождь, ветер северный порывами до 18 м/с. Температура ночью в субботу, воскресенье и понедельник +8...+10 градусов, днём в первый выходной +13...+16 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - 8-го сентября дожди с порывами ветра до 18 м/с. Температура днём +13...+15 градусов.
Без существенных осадков в Костанае 9-го сентября, ветер северо-восточный. Температура днём +15...+17 градусов.
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