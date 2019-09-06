Дожди, грозы и туман - прогноз погоды в Костанае и области на выходные и понедельник

В субботу, 7 сентября, на территории Костанайской области прогнозируют облачную погоду, ночью местами, а днём на большей части области дожди, возможна гроза. 8 и 9 сентября местами также ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман.

Ветер северный 9-14, порывами до 20 м/с. Температура ночью +5...+10, местами +13 градусов, днём +13...+18, местами +21 градус.

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 сентября, местами предположительно дождь и гроза, ночью и утром туман. Ветер северный и северо-восточный порывами до 20 м/с. Ночью +5...+10, местами +13, днём +13...+18, местами +21.

- В Костанае 7 сентября утром и днём дождь, ветер северный порывами до 18 м/с. Температура ночью в субботу, воскресенье и понедельник +8...+10 градусов, днём в первый выходной +13...+16 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - 8-го сентября дожди с порывами ветра до 18 м/с. Температура днём +13...+15 градусов.

Без существенных осадков в Костанае 9-го сентября, ветер северо-восточный. Температура днём +15...+17 градусов.