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Впереди бои в Сарыагаше и китайском Тайбэе - отборочное первенство по греко-римской борьбе завершилось в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

6 сентября 2019, 15:45 |  Спорт

Открытое первенство Костаная по греко-римской борьбе среди младших юношей прошло сегодня, 6 сентября, в ДЮСШ олимпийского резерва. Возраст спортсменов 13-15 лет. Победители почти в каждой весовой категории получили право войти в состав сборной области.

Владислав Алексеев (в синем) занял первое место в категории 38 кг

Вне конкурса оказалась только весовые категории 34 и 85+ кг. Они боролись, чтобы проверить свои силы. Чемпионы в остальных весовых категориях теперь будут готовиться к республиканскому турниру в Сарыагаше. Там укомплектуют сборную Казахстана для чемпионата Азии в китайском Тайбэе.

Расул Оспан (в красном) стал чемпионом турнира в весе 41 кг

- На прошлогоднем чемпионате Казахстана у нас был один чемпион, один серебряный и шесть бронзовых призёров, - рассказал главный судья Арман КУСАИНОВ. - В общекомандном зачёте наша сборная была на второй позиции. Тогда тоже отбирали на чемпионат Азии, но в 2018 году его перенесли.

Алихан Дуреунов (в синем) занял первое место в категории 44 кг

В Костанай съехались борцы из Рудного, Лисаковска, Костанайского и Аулиекольского района. Всего около 100 человек в 12 весовых категориях.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Победители открытого первенства Костаная по греко-римской борьбе

Имя и фамилия

Весовая категория

Регион

Темиров Калихан

34 кг

Рудный

Алексеев Владислав

38 кг

Рудный

Оспан Расул

41 кг

Костанайский район

Дуреунов Алихан

44 кг

Костанай

Старинский Сергей

48 кг

Рудный

Амангельды Таир

52 кг

Костанай

Валеев Илья

57 кг

Лисаковск

Абишев Фартак

62 кг

Аулиекольский район

Сабитов Санжар

68 кг

Костанайский район

Аспанов Тимур

75 кг

Костанай

Жусубеков Эльнур

85 кг

Костанай

Жакенов Максат

85+ кг

Костанайский район

 
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