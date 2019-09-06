Впереди бои в Сарыагаше и китайском Тайбэе - отборочное первенство по греко-римской борьбе завершилось в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Открытое первенство Костаная по греко-римской борьбе среди младших юношей прошло сегодня, 6 сентября, в ДЮСШ олимпийского резерва. Возраст спортсменов 13-15 лет. Победители почти в каждой весовой категории получили право войти в состав сборной области.
Владислав Алексеев (в синем) занял первое место в категории 38 кг
Вне конкурса оказалась только весовые категории 34 и 85+ кг. Они боролись, чтобы проверить свои силы. Чемпионы в остальных весовых категориях теперь будут готовиться к республиканскому турниру в Сарыагаше. Там укомплектуют сборную Казахстана для чемпионата Азии в китайском Тайбэе.
Расул Оспан (в красном) стал чемпионом турнира в весе 41 кг
- На прошлогоднем чемпионате Казахстана у нас был один чемпион, один серебряный и шесть бронзовых призёров, - рассказал главный судья Арман КУСАИНОВ. - В общекомандном зачёте наша сборная была на второй позиции. Тогда тоже отбирали на чемпионат Азии, но в 2018 году его перенесли.
Алихан Дуреунов (в синем) занял первое место в категории 44 кг
В Костанай съехались борцы из Рудного, Лисаковска, Костанайского и Аулиекольского района. Всего около 100 человек в 12 весовых категориях.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
|
Победители открытого первенства Костаная по греко-римской борьбе
|
Имя и фамилия
|
Весовая категория
|
Регион
|
Темиров Калихан
|
34 кг
|
Рудный
|
Алексеев Владислав
|
38 кг
|
Рудный
|
Оспан Расул
|
41 кг
|
Костанайский район
|
Дуреунов Алихан
|
44 кг
|
Костанай
|
Старинский Сергей
|
48 кг
|
Рудный
|
Амангельды Таир
|
52 кг
|
Костанай
|
Валеев Илья
|
57 кг
|
Лисаковск
|
Абишев Фартак
|
62 кг
|
Аулиекольский район
|
Сабитов Санжар
|
68 кг
|
Костанайский район
|
Аспанов Тимур
|
75 кг
|
Костанай
|
Жусубеков Эльнур
|
85 кг
|
Костанай
|
Жакенов Максат
|
85+ кг
|
Костанайский район
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