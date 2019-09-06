Впереди бои в Сарыагаше и китайском Тайбэе - отборочное первенство по греко-римской борьбе завершилось в Костанае

Открытое первенство Костаная по греко-римской борьбе среди младших юношей прошло сегодня, 6 сентября, в ДЮСШ олимпийского резерва. Возраст спортсменов 13-15 лет. Победители почти в каждой весовой категории получили право войти в состав сборной области.

Владислав Алексеев (в синем) занял первое место в категории 38 кг

Вне конкурса оказалась только весовые категории 34 и 85+ кг. Они боролись, чтобы проверить свои силы. Чемпионы в остальных весовых категориях теперь будут готовиться к республиканскому турниру в Сарыагаше. Там укомплектуют сборную Казахстана для чемпионата Азии в китайском Тайбэе.

Расул Оспан (в красном) стал чемпионом турнира в весе 41 кг

- На прошлогоднем чемпионате Казахстана у нас был один чемпион, один серебряный и шесть бронзовых призёров, - рассказал главный судья Арман КУСАИНОВ. - В общекомандном зачёте наша сборная была на второй позиции. Тогда тоже отбирали на чемпионат Азии, но в 2018 году его перенесли.

Алихан Дуреунов (в синем) занял первое место в категории 44 кг

В Костанай съехались борцы из Рудного, Лисаковска, Костанайского и Аулиекольского района. Всего около 100 человек в 12 весовых категориях.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА