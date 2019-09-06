В Костанайской области снижается количество браков и растет количество разводов
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Центр ресурсной поддержки семьи, созданный в рамках проекта «Бакытты отбасы» ("Счастливая семья") объединением юридических лиц «Союз кризисных центров», рассказал о своей работе. Проект реализуется с прошлого года за счет государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».
Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА (вторая слева), Гульмира МУСИНА (справа) / Фото предоставлено пресс-клубом Костаная
Такие центры работают по всему Казахстану, в них можно получить бесплатную консультацию психолога, юриста, соцработника.
Костанайский работает с 25 июня этого года, помощь гражданам оказывают 7 специалистов: 2 психолога, юрист, медиатор, социальный работник, социальный педагог и специалист по связям с общественностью.
- В основном люди обращаются за юридической и психологической помощью, - рассказала председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА. - За время работы центра за помощью уже обратились 761 человек. Такой центр необходим на постоянной основе, потому что ситуация с разводами у нас очень тревожная. В среднем по республике каждый третий брак расторгается, а Костанайская область на втором месте в стране по этому показателю.
В 2018 году в области был заключен 5 701 брак, расторгнут 2 691. Лидирует по количеству разводов Костанайский район, Рудный, Лисаковск, Житикаринский район, Костанай, сообщалось на брифинге. Растет количество разводов в Ауеликольском, Мендыкаринском, Карабалыкском районах и Аркалыке. Карлыгаш Шармухаметова считает, что кризисные центры должны работать и в районах, а не только в областном центре, как сейчас. Если семьям, переживающим кризис будет вовремя оказана психологическая и юридическая помощь, часть семей удастся сохранить.
За 2 с небольшим месяца работы Костанайского центра поддержки семьи 38 семейных пар примирились после получения психологической и юридической помощи.
- Статистика показывает, что в Костанайской области снижается количество браков и растет количество разводов,- сообщила руководитель отдела обеспечения контроля за РАГС и апостилирования департамента юстиции Костанайской области Гульмира МУСИНА. - В 2007 году количество зарегистрированных браков составило 6 761, а в 2018 — 5 701, то есть на 14 % меньше. В то же время, количество разводов за этот период увеличилось на 19%: в 2007 году их было 2 605, а в 2018 — 3 191. Есть такой статистический показатель — процент разводимости (отношение общего числа разводов за период к среднему населению). Он постоянно растет. В 2007 году его величина была 39%, в 2018 — 55%, а по итогам восьми месяцев этого года — 65%.
Впрочем, специалисты центра не исключают, что недавний взлет этого показателя обязан росту числа фиктивных разводов, которые делаются с целью увеличения адресной социальной помощи.
Пилотный проект продлится до конца этого года, после чего специалисты Центра ресурсной поддержки семьи намерены добиваться, чтобы центр работал на постоянной основе.
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В Костанайской области снижается количество браков и растет количество разводов
Что такое АСП? :oops: