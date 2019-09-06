32 человека эвакуировали из-за угрозы задымления при тушении пожара в многоэтажке в Костанае

Сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме № 62 по пр. Абая поступило на пульт 102 сегодня, 6 сентября, в 8:38. Горел балкон в 3-комнатной квартире на 8-м этаже.

- Примерно в 9:10 в дверь нашей квартиры настойчиво постучали, попросили всех выйти из-за опасности задымления, - рассказала "НГ" жительница дома № 62 Виктория ЮНКИНД. - .Сказали ничего с собой не брать, но я захватила пару вещей. Я позвонила мужу, он приехал, переживал за меня. Машинами пожарных был заставлен весь двор, оперативно сработали.

Пожарные эвакуировали 32 человек из подъезда, где произошёл пожар. Лифт и электричество на время ликвидации огня отключили.

- Я ушёл на работу где-то в 8:45. Дети ходят в школу во вторую смену, поэтому, когда всех начали эвакуировать, они вместе с мамой были дома, - рассказал сосед погорельцев Дмитрий БОКАЧЕНКО. - Младшего взял на руки пожарный и мы спустились вниз. Сейчас дети в машине, им ничего не угрожает. Запаха огня или дыма не было, пока не открыли двери в квартиру, где был пожар.

Балкон пострадавшей квартиры выходит на п. Абая, он полностью сгорел. Огонь успел спалить оконную раму, на кухне сгорели электроприборы, обгорели стены и посуда.

- На место прибыли 8 единиц техники и 31 сотрудник личного состава, - сообщил "НГ" заместитель начальника службы пожаротушения Костаная Дмитрий ПОЛОНЧУК. - Пожарных вызвали соседи, в горевшей квартире были 2 человека. Весь подъезд эвакуировали, никто не пострадал. Огонь потушили быстро, ликвидация - в 9:13. Площадь пожара - 10 кв. м.

По данным "НГ", квартира сдавалась в долгосрочную аренду. С мая её снимала семейная пара.

Причина возгорания устанавливается.

Фото Георгия ГОВОРОВА