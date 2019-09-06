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Змея Подколодная
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06.09.19 13:34
Змея Подколодная
32 человека эвакуировали из-за угрозы задымления при тушении пожара в многоэтажке в Костанае
Повезло, что этот дом не попал под облицовку горючим материалом. Зато красиво как. Кортеж поедет, умиляться будут. Может кому нибудь грамоту выпишут.
06.09.19 13:28
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32 человека эвакуировали из-за угрозы задымления при тушении пожара в многоэтажке в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

6 сентября 2019, 11:03 |  Происшествия

Сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме № 62 по пр. Абая поступило на пульт 102 сегодня, 6 сентября, в 8:38. Горел балкон в 3-комнатной квартире на 8-м этаже.

- Примерно в 9:10 в дверь нашей квартиры настойчиво постучали, попросили всех выйти из-за опасности задымления, - рассказала "НГ" жительница дома № 62 Виктория ЮНКИНД. - .Сказали ничего с собой не брать, но я захватила пару вещей. Я позвонила мужу, он приехал, переживал за меня. Машинами пожарных был заставлен весь двор, оперативно сработали.

Пожарные эвакуировали 32 человек из подъезда, где произошёл пожар. Лифт и электричество на время ликвидации огня отключили.

- Я ушёл на работу где-то в 8:45. Дети ходят в школу во вторую смену, поэтому, когда всех начали эвакуировать, они вместе с мамой были дома, - рассказал сосед погорельцев Дмитрий БОКАЧЕНКО. - Младшего взял на руки пожарный и мы спустились вниз. Сейчас дети в машине, им ничего не угрожает. Запаха огня или дыма не было, пока не открыли двери в квартиру, где был пожар.

Балкон пострадавшей квартиры выходит на п. Абая, он полностью сгорел. Огонь успел спалить оконную раму, на кухне сгорели электроприборы, обгорели стены и посуда.

- На место прибыли 8 единиц техники и 31 сотрудник личного состава, - сообщил "НГ" заместитель начальника службы пожаротушения Костаная Дмитрий ПОЛОНЧУК. - Пожарных вызвали соседи, в горевшей квартире были 2 человека. Весь подъезд эвакуировали, никто не пострадал. Огонь потушили быстро, ликвидация - в 9:13. Площадь пожара - 10 кв. м.

По данным "НГ", квартира сдавалась в долгосрочную аренду. С мая её снимала семейная пара.

Причина возгорания устанавливается.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: 32 человека эвакуировали из-за угрозы задымления при тушении...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11941
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.09.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повезло, что этот дом не попал под облицовку горючим материалом.
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* юля елиссева
Re: 32 человека эвакуировали из-за угрозы задымления при тушении...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.09.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, слава богу, что сей дом не успели "благодетелели" облепить пенопластом. От токсичного дыма точно были бы жертвы.
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* Гога
Re: 32 человека эвакуировали из-за угрозы задымления при тушении...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1139
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.09.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
юля елиссева - И что так тебя не любят - когда уже будешь (Полноправные пользователи)???
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* Змея Подколодная
32 человека эвакуировали из-за угрозы задымления при тушении пожара в многоэтажке в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Повезло, что этот дом не попал под облицовку горючим материалом.

Зато красиво как. Кортеж поедет, умиляться будут. Может кому нибудь грамоту выпишут.
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Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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