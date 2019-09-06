По каким причинам могут закрыть вузы в Казахстане

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов пообещал принять "самые непопулярные меры" к вузам, не обеспечивающим качественное образование и трудоустройство выпускников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Глава государства в Послании обозначил, что необходимо рассмотреть вопросы о сокращении вузов, не обеспечивающих достаточный уровень трудоустройства своих выпускников. В целях осуществления данного поручения Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН проведет детальный анализ деятельности вузов. Например, трудоустройство не менее 50 процентов выпускников в разрезе направления подготовки кадров в течение года выпуска", – сообщила глава комитета Гульзат Кобена на коллегии МОН.

Она отметила, что по итогам будут проводиться проверки вузов, не выполняющих данную норму, и приниматься соответствующие меры.

"Нельзя сказать, что мы стремимся к какой-то определенной цифре (по сокращению вузов - прим.). Речь идет о том, чтобы наши учебные заведения обеспечивали высокое качество. Задача в том, чтобы те вузы, которые обеспечивают высокое качество, работали и давали образование. Те вузы, у которых есть проблемы, в том числе с трудоустройством, по ним МОН должно принять очень непопулярные жесткие меры", - заявил Аймагамбетов.

Он отметил, что в то же время в Казахстане достаточно вузов, где "абсолютно нет коррупции" и высокое качество образования.

Напомним, о необходимости сокращения учебных заведений заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

"Лишь половина высших учебных заведений страны обеспечивает 60-процентный уровень трудоустройства своих выпускников. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о сокращении числа таких учебных заведений. Не секрет, что есть университеты, которые вместо качественного обучения занимаются продажей дипломов. Ликвидировав их в первую очередь, мы должны направить все наши усилия на повышение качества образования", – сказал Глава Государства.