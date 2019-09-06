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Змея Подколодная
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По каким причинам могут закрыть вузы в Казахстане

6 сентября 2019, 10:08 |  Государство

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов пообещал принять "самые непопулярные меры" к вузам, не обеспечивающим качественное образование и трудоустройство выпускников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"Глава государства в Послании обозначил, что необходимо рассмотреть вопросы о сокращении вузов, не обеспечивающих достаточный уровень трудоустройства своих выпускников. В целях осуществления данного поручения Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН проведет детальный анализ деятельности вузов. Например, трудоустройство не менее 50 процентов выпускников в разрезе направления подготовки кадров в течение года выпуска", – сообщила глава комитета Гульзат Кобена на коллегии МОН.

Она отметила, что по итогам будут проводиться проверки вузов, не выполняющих данную норму, и приниматься соответствующие меры.

"Нельзя сказать, что мы стремимся к какой-то определенной цифре (по сокращению вузов - прим.). Речь идет о том, чтобы наши учебные заведения обеспечивали высокое качество. Задача в том, чтобы те вузы, которые обеспечивают высокое качество, работали и давали образование. Те вузы, у которых есть проблемы, в том числе с трудоустройством, по ним МОН должно принять очень непопулярные жесткие меры", - заявил Аймагамбетов.

Он отметил, что в то же время в Казахстане достаточно вузов, где "абсолютно нет коррупции" и высокое качество образования. 

Напомним, о необходимости сокращения учебных заведений заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

"Лишь половина высших учебных заведений страны обеспечивает 60-процентный уровень трудоустройства своих выпускников. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о сокращении числа таких учебных заведений. Не секрет, что есть университеты, которые вместо качественного обучения занимаются продажей дипломов. Ликвидировав их в первую очередь, мы должны направить все наши усилия на повышение качества образования", – сказал Глава Государства.
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§ abaika95
Re: По каким причинам могут закрыть вузы в Казахстане
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.09.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это хорошая новость!

Лучше меньше но качественней)
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§ maxsaf
Re: По каким причинам могут закрыть вузы в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3200
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикол. За дополнительные 300 000 - 400 000 любой вуз гарантировано устроит на работу 100% студентов. В КТЖ или типа того.
Инстинкт сработал

:lol:
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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