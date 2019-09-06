Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев назвал "восстановлением исторической справедливости" решение отпраздновать в Казахстане 750-летие Золотой Орды, передает Tengrinews.kz.

Глава ведомства объяснил, почему речь в данном случае не идет об искусственном расширении горизонтов истории.

"Отмечая 550-летие Казахского ханства, мы праздновали дату зарождения нашей государственности. Согласитесь, было бы глупо считать, что эта государственность сформировалась на пустом месте. Также глупо относить формирование казахского этноса к этому году. Наиболее авторитетные исследователи в один голос говорят, что этногенез казахского народа состоялся как раз в золотоордынский период. Большая часть улуса Джучи располагалась на территории современного Казахстана. Все казахские ханы, начиная от Керея и Жанибека, вплоть до Кенесары, были потомками чингизидов именно Золотой Орды. Наши культура, искусство, традиции несут в себе громадный пласт золотоординского наследия. Это факт", - сказал Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

Напомним, отпраздновать юбилей Золотой Орды в Казахстане поручил в своем первом Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев.