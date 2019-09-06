Министр информации и общественного развития Даурен Абаев назвал "восстановлением исторической справедливости" решение отпраздновать в Казахстане 750-летие Золотой Орды, передает Tengrinews.kz.
Глава ведомства объяснил, почему речь в данном случае не идет об искусственном расширении горизонтов истории.
"Отмечая 550-летие Казахского ханства, мы праздновали дату зарождения нашей государственности. Согласитесь, было бы глупо считать, что эта государственность сформировалась на пустом месте. Также глупо относить формирование казахского этноса к этому году. Наиболее авторитетные исследователи в один голос говорят, что этногенез казахского народа состоялся как раз в золотоордынский период. Большая часть улуса Джучи располагалась на территории современного Казахстана. Все казахские ханы, начиная от Керея и Жанибека, вплоть до Кенесары, были потомками чингизидов именно Золотой Орды. Наши культура, искусство, традиции несут в себе громадный пласт золотоординского наследия. Это факт", - сказал Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".
Напомним, отпраздновать юбилей Золотой Орды в Казахстане поручил в своем первом Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев.
В ожидании «постоянного вызова»
abaika95: что Россияне мнят себя правоприемниками СССР А если это в действительности так?! Если только одна Россия из всех бывших республик согласилась быть правопреемницей СССР,а это,на...
Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
alex_60: какая моя деревня? Хорошо, Деревня, в которой я - живу. Всёравно, она - сташе, Ханства и - Золотой Орды... :lol: :lol: :oops: :-P
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Реально,Россия щедрая душа)) Россия смотрит вперед. И забирает себе прогрессивную молодежь. Квоту на гражданство студентам из Казахстана дают с первого раза, ну в большинстве своем.
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Ещё и стипендии платят Ага, 3100 росс рубликов для иностранцев. К курсу третьему, как правило, у иностранцев российский паспорт.))) Но считают же, что уезжает тупенькая молодежь туда, ага))))...
32 человека эвакуировали из-за угрозы задымления при тушении пожара в многоэтажке в Костанае
Повезло, что этот дом не попал под облицовку горючим материалом. Зато красиво как. Кортеж поедет, умиляться будут. Может кому нибудь грамоту выпишут.