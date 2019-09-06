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06.09.19 13:59
drakon
Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
alex_60: какая моя деревня? Хорошо, Деревня, в которой я - живу. Всёравно, она - сташе, Ханства и - Золотой Орды... :lol: :lol: :oops: :-P
06.09.19 13:58
Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Реально,Россия щедрая душа)) Россия смотрит вперед. И забирает себе прогрессивную молодежь. Квоту на гражданство студентам из Казахстана дают с первого раза, ну в большинстве своем.
06.09.19 13:39
Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Ещё и стипендии платят Ага, 3100 росс рубликов для иностранцев. К курсу третьему, как правило, у иностранцев российский паспорт.))) Но считают же, что уезжает тупенькая молодежь туда, ага))))...
06.09.19 13:34
Змея Подколодная
32 человека эвакуировали из-за угрозы задымления при тушении пожара в многоэтажке в Костанае
Повезло, что этот дом не попал под облицовку горючим материалом. Зато красиво как. Кортеж поедет, умиляться будут. Может кому нибудь грамоту выпишут.
06.09.19 13:28
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Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды

6 сентября 2019, 09:44 |  Государство

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев назвал "восстановлением исторической справедливости" решение отпраздновать в Казахстане 750-летие Золотой Орды, передает Tengrinews.kz.

Глава ведомства объяснил, почему речь в данном случае не идет об искусственном расширении горизонтов истории. 

"Отмечая 550-летие Казахского ханства, мы праздновали дату зарождения нашей государственности. Согласитесь, было бы глупо считать, что эта государственность сформировалась на пустом месте. Также глупо относить формирование казахского этноса к этому году. Наиболее авторитетные исследователи в один голос говорят, что этногенез казахского народа состоялся как раз в золотоордынский период. Большая часть улуса Джучи располагалась на территории современного Казахстана. Все казахские ханы, начиная от Керея и Жанибека, вплоть до Кенесары, были потомками чингизидов именно Золотой Орды. Наши культура, искусство, традиции несут в себе громадный пласт золотоординского наследия. Это факт", - сказал Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

Напомним, отпраздновать юбилей Золотой Орды в Казахстане поручил в своем первом Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев.  
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Комментарии к новости
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§ Kairat stayer
Re: Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: Большая часть улуса Джучи располагалась на территории современного Казахстана.

Всё правильно, тем более он похоронен у подножья Улытау.
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§ alex_60
Re: Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4887
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
550.
теперь 750.
где граница горизонтов?
до нашей эры есть что?
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§ Kairat stayer
Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
теперь 750.


Золотая Орда улус Джучи 1269 году на Таласском курултае отделилась от Монгольской империи.
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§ abaika95
Re: Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.09.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - // до нашей эры есть что//

Это к соседям) они непрерывную историю от возникновения Рима ведут)

А вообще, интересно конечно,история всякая важна и нужна но както...Казахские племена входили в состав единой империи и праздновать год становления государства которого уже давно нет..) ну так в 21 году можно 400-летие РИ можно отпраздновать и 100-СССР в которых представители и сам Казахский народ играл немаловажную роль)
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§ Сабыр
Re: Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
Сабыр


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Сообщений: 224
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же они глупы и смешны с этими золотыми датами.
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* drakon
Re: Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17268
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.09.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
с этими золотыми датами.

Моей деревне - 822 года.
Старше она, Золотой орды... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4887
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Моей деревне -


ну зачем ты опять.
ты эммигрант или иммигрант.
живешь в сьемном жилье.на птичьих правах.
какая моя деревня?
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§ alex_60
Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4887
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Золотая Орда улус Джучи 1269 году на Таласском курултае отделилась от Монгольской империи.


дурдом какой то . это то причем.
а , вика сказала.
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§ abaika95
Re: Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.09.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // можно 400-летие РИ//

300-летие
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§ Козлов я
Re: Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.09.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
до нашей эры есть что?

Каспийское море еще не было выкопано.
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* юля елиссева
Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.09.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
до нашей эры есть что?

Да не вопрос! В следующем году будет 2590 лет со дня рождения массагетской царицы Томирис. Более того в том же 2020-м году исполнится 2550 лет событию, когда Томирис окунула отрубленную голову персидского царя Кира в мешок с кровью.
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* drakon
Абаев объяснил грядущее празднование 750-летия Золотой Орды
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17268
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.09.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
какая моя деревня?

Хорошо, Деревня, в которой я - живу.
Всёравно, она - сташе, Ханства и -
Золотой Орды... :lol: :lol: :oops: :-P
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