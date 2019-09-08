Как понять, что вашего ребенка травят в школе? Или он сам - агрессор...

Новый учебный год начался с пугающей новости: 13-летний алматинский школьник оказался в реанимации после драки. По словам матери, сын стал жертвой нападения группы сверстников. Они действовали жестоко - били по голове ногами. Это яркое проявление агрессии, которое каждый родитель хотел бы предотвратить на корню.

Турар Казангапов©

Корреспондент Tengrinews.kz Ольга Пастухова обратилась к детскому психологу Татьяне Остапенко, чтобы на простых и понятных примерах разобраться, как на ранней стадии родители могут понять, что их ребенок стал участником травли. Специалист объясняет, как помочь школьнику в зависимости от того, на какой из трех сторон треугольника школьного буллинга он оказался.

Что такое буллинг?

Буллинг - это английское слово, которое пришло из охотничьего лексикона. Термин "bull" означает притравливание собаки на дичь, на русский язык так и переводится - "травля". Когда охотничья собака ловит дичь, то у нее нет задачи ее задавить - она ее притравливает и ждет, пока охотник за ней придет. Также и у тех, кто травит, нет задачи уничтожить. Они хотят унизить человека и посмотреть, как он будет пребывать в унижении.

На сегодня практически каждый второй ребенок на мой прием приходит с темой буллинга. На поверхности запрос "Нет друзей", "Не хочет идти в школу" или "Сбегает с уроков", а по факту выходим на травлю. В казахстанском обществе считается, что травля - это когда тебя бьют, откровенно издеваются. На самом деле, это крайняя степень. А начинается все с издевок, когда с тобой не здороваются, не хотят садиться за одну парту, бойкотируют.

Нельзя сказать, что жертвой буллинга могут стать в большей степени мальчики или девочки, толстые или худые. В этом и вся заморочка: у буллинга нет психологического портрета. В одном классе могут травить пухлого ребенка, а в другом упитанный ученик будет лидером. Где-то травят дылду, а в другом месте высокие парни дружно играют в баскетбольной команде.

Тот, кто буллит, может зацепиться все равно за что. Смысл - не задавить кого-то определенного, а в том, чтобы получить удовольствие от унижения. Поэтому ему все равно, кто попадет в эту ловушку. Если жертву из класса убирают, то там обязательно появляется другая.

Как распознать травлю?

Самый первый признак травли - когда ребенка обижают. У современных подростков очень интересный лексикон. Запросто от подружки может прийти сообщение на вотсап: "Привет, дебилка! Как дела?" Сотовый телефон лежит на столе, мама случайно увидела и говорит дочери, что для нее это было бы оскорбительно. А девочка отвечает: "А что здесь такого? Мы часто так говорим. Я на них не обижаюсь. Это же мои друзья". Действительно, подростки ввели в свой сленг эти унизительные слова.

Еще один звоночек для родителей и учителя - когда ребенка игнорируют. Например, он приболел, пропустил занятия и спрашивает домашнее задание, а ему никто не ответил. Он не выполнит, его будут ругать. А как узнать, если никто не дает?

Когда он приглашает на день рождения, а все отказываются. Вроде и по уважительной причине, но это тоже игнор. Когда отказываются сидеть рядом. Когда перевешивают или перекладывают вещи под предлогом, что они грязные или как-то не так пахнут. А если учитель соглашается или даже прибивает отдельный крючок, то он травлю поддерживает. Когда забирают какие-либо вещи с парты или из портфеля, могут что-то спрятать в классе.

А потом говорят: "Ну что ты такой обидчивый! Мы же просто играем". И действительно, вроде бы и на игру похоже. И жертва не может понять, что на самом деле это травля. И педагог не может понять.

Важно знать, чем отличается игра от травли. В игре всегда весело, причем весело всем. Не только тому, чью шапку начали кидать, но и хозяину шапки: он мог сам предложить ее покидать и бегать за ней, потому что ему хочется порезвиться. Здесь важно, что роли меняются: сегодня мы кидаем шапку Васи, завтра Жасулана, а послезавтра Асем.

Также в игре есть важное правило "Стоп". Когда ребенок говорит: "Я больше не хочу так играть", то все останавливаются. Могут спросить: "А как ты хочешь играть?" При буллинге удовольствие не от процесса игры, а от эмоций жертвы: его бессилия, эмоциональной или физической боли. При буллинге "Стоп" только больше раззадоривает.

Кому нужна помощь?

Буллинг - это трехсторонний конфликт. Есть тот, кого травят. Есть те, кто травит. Есть немые наблюдатели. И помощь на самом деле нужна всем.

Предрасположенность к поведению жертвы формируют особенности семейного воспитания. Ребенок впадает в состояние жертвы, когда у него нет тыла за спиной и есть неуверенность в себе, сомнения, что он на самом деле хороший. Когда уверенность есть, то ребенок может прийти домой и сказать: "Странные они какие-то, странными словами обзываются".

У меня на консультации был мальчик, который так говорил. Одноклассники у него списывали, но при этом запрещали с ними садиться. Но ему это и не нужно было, он любил один сидеть. И для него это не травля. Если бы ему хотелось дружить, быть лидером, то он бы сильно переживал. Такие дети соглашаются на роль жертвы лишь бы не быть одним, чтобы их не игнорировали.

С одной девочкой на приеме мы обсуждали кто есть кто в классе: "Она - змея, потому что постоянно шипит. Он - попугай, потому что постоянно разговаривает. А я - мячик". Я обратила ее внимание, что все животные, а она - игрушка. Она отвечает: "Ну, да, я игрушка, меня все пинают". Выяснилось, что ее действительно могут пнуть под попу пацаны из класса, забрать и испортить ранец. А она будет стоять и хохотать вместе со всеми, хотя на самом деле ей в этот момент очень плохо. Логика такая: если я пожалуюсь или буду перечить, то останусь одна. Лучше я соглашусь быть жертвой. Это про внутреннюю самоценность, которая формируется или не формируется в семье.

Как правило, тот, кто травит, раньше сам был жертвой или жертва сейчас. Он может дома или от других старших испытывать травлю. И у ребенка есть запрет на проявление агрессии нормальным путем, он не может сказать родителям: "Мне не нравится, что вы так со мной поступаете". А куда-то слить ее надо: вот они приходят в класс и делают это там.

Как правило, те, кто травит, из достаточно благополучных семей. Про них говорят: "дети, у которых все есть". У них нет контакта с родителями, они не могут поговорить по душам, высказать свое мнение, почувствовать, что их мнение учитывается. Детям и подросткам важно быть значимыми. А когда "я никто и звать меня никак", потребность во власти все равно есть. И они ищут тех, над кем встать выше. Это не обязательно могут быть одноклассники. Агрессия может вылиться в адрес насекомых, птиц, домашних животных.

Психологическая помощь нужна и жертве буллинга, и агрессору. Причем не ребенку, а всей семье. Жертва и агрессор включились в семье, а потом пришли в школу и стали реализовывать семейный сценарий там.

Тем, кто наблюдает, также очень сложно. Есть чувство стадности, когда ребенок не может пойти против вожака, а тот, кто травит, - несомненно лидер. Ребенок не может противостоять всему классу. Получается внутреннее противоречие: мне и жалко жертву буллинга, и не могу сказать "Не трогайте", потому что я могу быть следующим. Все происходит с молчаливого согласия группы.

Что делать родителям, если ребенок стал участником травли?

Родителю можно условно "ничего не делать", если ребенок - из наблюдающих. В этом случае есть смысл разговаривать про нравственные нормы, моделировать поведение, если бы с ним такое произошло.

Идеальный алгоритм действий для жертвы травли таков.

1. Сначала ребенок пытается урегулировать ситуацию с обидчиком сам. Он может подойти и сказать: "Мне не нравится, когда ты делаешь..." Некоторые дети привыкли, что их дома обзывают или больно щиплют. И в классе они могут вести себя так же. Если ему сказать, что так нельзя, то есть вероятность, что он прекратит.

2. Если травля продолжается, то жертва буллинга сообщает агрессору: "Если будешь продолжать, то я расскажу педагогу". Иногда это срабатывает, особенно в начальной школе.

3. Родители идут к педагогу.

4. Родители идут к родителям обидчика.

5. Ребенка переводят в другую школу. Если совсем нет возможности, то хотя бы в другой класс.

Для жертвы буллинга нет никакой пользы оставаться в том же классе. Даже если его перестанут травить, то он будет ощущать беспомощность и небезопасность. Травля - это в принципе отсутствие безопасности для всех. Повышается уровень тревоги и внимания, падает уровень успеваемости. Получается замкнутый круг.

Некоторые родители выбирают другую стратегию поведения: они отдают ребенка в секцию карате или рукопашного боя, чтобы он мог постоять за себя. Но тогда родитель должен понимать, что ребенок будет кого-то бить. Он может поменяться ролями и отыгрывать на ком-то другом злость, обиду. В этом случае важно, чтобы у него был родительский допуск давать сдачу агрессору. Чтобы не получилось двойное послание: обижают - бей, но при этом тебя накажут, когда ты вломишь за обзывание или иное задирание.

Именно поэтому важно, чтобы между родителями и детьми было доверие, важно, чтобы дети могли рассказать все, что происходит с ними в школе. Сегодня некоторые педагоги говорят: "Класс - это наша семья. Все, что происходит в классе, должно остаться в классе". И дети могут искренне верить, что если они расскажут родителям, то они будут ябедами и предателями.

Однако есть момент: травля не всегда со стороны детей, буллинг часто идет со стороны педагога. Учитель может начать травлю фразами типа: "Почему ты такой глупый? Пятый раз домашку сделать не можешь?", "Ты что, глухой? Я тебе повторяю и повторяю" и "Хватит витать в облаках". Со стороны педагога для учеников это как команда "Фас". Если о ком-то саркастически отзываются, то, значит, они тоже имеют право. И дети ополчаются как стая.

Не секрет, что у педагогов есть любимчики и нелюбимчики. И если жертвой буллинга становится нелюбимчик, то он будет как бы ничего не замечать. Часто у педагогов бывает выгорание, когда нет душевных сил правильно реагировать на происходящее в классе. Хотя именно учителю под силу в самом начале за пять секунд на корню все остановить

Как остановить травлю?

Видео с YouTube-канала "Стоп Угроза"

Это старое видео, которое периодически гуляет по Сети. Здесь дается рекомендация, как можно говорить подростку, чтобы его не захотели оскорблять дальше. Тренер и девушка разыгрывают нападения, претензии, придирки к внешности. Это хороший пример, как вести себя, не уходя в агрессию или истерику.