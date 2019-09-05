Экономист объяснил, когда казахстанцы смогут купить жилье на пенсию

Экономист Олжас Худайбергенов объяснил, как казахстанцы смогут купить жилье на накопленные пенсионные отчисления, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Если это делать в контексте действующей пенсионной системы, действующих 10 процентов, то естественно, этих накоплений недостаточно. У большинства людей, примерно 60-70 процентов людей, пенсионные накопления составляют менее одного миллиона тенге. Те, у кого большие накопления, у них обычно есть жилье", - рассказал он.

По мнению экономиста, Послание Президента Касым-Жомарта Токаева было связано с необходимостью изменения пенсионной системы.

"Так, чтобы снизить нагрузку, можно видоизменить пенсионные выплаты, поднять ставку, нацеленную на выплаты по жилью. У нас на самом деле сложная система налогов. Есть индивидуальный подоходный налог, пенсионные выплаты, социальный налог и так далее. Средняя нагрузка составляет 37 процентов, в Сингапуре 32 процента, у них только две выплаты.

Часть денег автоматически направляется в местный "Жилстройсбербанк". Каждому гражданину направляется сумма. При накоплении определенной суммы предоставляется возможность купить жилье под низкие процентные ставки. Те, у кого есть жилье, могут направлять деньги на погашение. При такой конструкции все сотрудники начнут требовать от своих работодателей показать белую систему.

При этом сам "Жилстройсбербанк" получит механизм, который позволит строить жилье в больших объемах, запланировав свою деятельность надолго. Сейчас у нас строительство составляет 500 тысяч квадратов, небольшой объем. Необходимо все госкомпании закрыть и оставить только "Жилстройсбербанк" и связать его с пенсионной системой. Я думаю, это и есть суть идеи, которую подразумевал президент", - сказал экономист.

Олжас Худайбергенов предложил убрать все отчисления, кроме индивидуального подоходного налога и пенсионных отчислений.

"В Сингапуре на индивидуальный подоходный налог в среднем нагрузка 2 процента. Пенсионный взнос около 30 процентов. При этом других налогов нет вообще. Из этих 30 процентов 10 процентов автоматически идут в "Жилстройсбербанк", там ничего не обналичивается. У нас 60 процентов оплаты труда лежит в тени.

Мое мнение такое, если часть пенсионных выплат привязать к "Жилстройсбербанку" с 18 лет, то накопится сумма, и он сможет купить жилье. Из 30 процентов в Сингапуре 10 идет на жилье и 10 на образование и медицину. При этом ни одну копейку там нельзя обналичить", - рассказал он.

По информации экономиста, накопления 60 процентов казахстанцев в пенсионном фонде не превышают 1 миллиона тенге.

"Вряд ли Президент подразумевал оставлять действующую пенсионную систему и разрешать оттуда брать людям деньги на жилье. Президент больше размышлял, что надо изменить пенсионную систему так, чтобы убрать лишние налоги, увеличить пенсионный взнос, часть направить на жилищный вопрос", - заключил он.

По словам Худайбергенова, для реализации этих реформ необходимо, минимум, полтора года. Новые механизмы могут быть внедрены с 2021 года.

Напомним, в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев предложил дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых на покупку жилья или получение образования.