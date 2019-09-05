Продкорпорация в этом году готова закупать фуражное зерно по 50 000 тенге за тонну

В прошлом году цену 54 000 тенге национальная компания предлагала за тонну пшеницы 3-го класса. Вчера, 4 сентября, ПКК объявила о начале закупа пшеницы 3-го, 4-го и 5-го классов. Цена на лучший хлеб беспрецедентно высока для компании - 70 000 тенге.

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Это значение - для плательщиков НДС. Для неплательщиков цена на пшеницу тех же качественных параметров - 62 500 тенге. Корпорация предлагает такие деньги за зерно с уровнем клейковины 30% и натурным весом 770 г/л.

В Костанайской области, где в подавляющем числе хозяйств зерно из-за засухи не налилось, оно щуплое, пшеницы такого класса будет немного. Однако производители зерна с более низкими качественными параметрами уверены - в условиях неурожая они выгодно продадут хлеб и менее высоких кондиций.

У Продкорпорации цены на 3-классную пшеницу стартуют от 62 000 тенге. Зерно 4-го класса она закупает по 54 000 - 57 000 тенге, 5-го класса - по 50 000 тенге.

3 сентября на правительственном часе глава минсельхоза Сапархан ОМАРОВ сказал, что ПКК планирует приобрести у аграриев около миллиона тонн зерна. Закуп фуражного она будет вести в целях поддержки отрасли животноводства.