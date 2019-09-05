Сбежавший из реанимации городской больницы больной умер в соседнем дворе в Костанае

30-летний пациент сбежал из отделения реанимации Костанайской городской больницы в среду, 4 сентября, около 05.20. В своей палате на первом этаже он выдавил противомоскитную сетку и выпрыгнул в окно.

- Мужчина был доставлен в городскую больницу 1 сентября, - сообщила «НГ» пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Был прооперирован и находился в реанимации. Исходя из тяжести своего состояния, пациент был зафиксирован, но самостоятельно расфиксировался, открыл окно, выдавил сетку и выпрыгнул наружу. По правилам противопожарной безопасности устанавливать решетки на окнах первого этажа запрещено.

Пациент в момент побега был в состоянии психоневротического синдрома. Сотрудники больницы сразу позвонили в полицию и сами начали обыскивать прилегающие территории. Но безрезультатно.

Этим же утром труп мужчины обнаружили жители дома № 41 по ул. Майлина, расположенного примерно в 100 м от здания горбольницы. Об этом они сообщили «НГ».

- Под окнами квартир первого подъезда обнаружили полностью обнаженный труп мужчины, лежащий лицом вниз, - написал нам очевидец. - Приехали медработники и сотрудники полиции, осмотрели тело и увезли его. На месте, где он лежал, почва обильно пропитана кровью.

- Это не насильственная смерть, - прокомментировали «НГ» в департаменте полиции Костанайской области. - Установлено, что мужчина ушел из больницы после операции.