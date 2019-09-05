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maxsaf -Уж как-нибудь попробуем сами .
05.09.19 19:56
Гога
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05.09.19 19:53
Butch
Откуда в Казахстане антикитайские настроения. Мнения политологов
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05.09.19 18:58
maxsaf
Специалист из Германии возглавил "Пассажирские перевозки" в Казахстане
abaika95: Ну это нормально) как при Петре 1,тот голландцев на службу звал Мне уже тоже пора чемоданы собирать? Или пока своими силами справляетесь? )))
05.09.19 18:58
таноми52
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05.09.19 18:07
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Сбежавший из реанимации городской больницы больной умер в соседнем дворе в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

5 сентября 2019, 15:59 |  Происшествия

30-летний пациент сбежал из отделения реанимации Костанайской городской больницы в среду, 4 сентября, около 05.20. В своей палате на первом этаже он выдавил противомоскитную сетку и выпрыгнул в окно.

- Мужчина был доставлен в городскую больницу 1 сентября, - сообщила «НГ» пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Был прооперирован и находился в реанимации. Исходя из тяжести своего состояния, пациент был зафиксирован, но самостоятельно расфиксировался, открыл окно, выдавил сетку и выпрыгнул наружу. По правилам противопожарной безопасности устанавливать решетки на окнах первого этажа запрещено.

Пациент в момент побега был в состоянии психоневротического синдрома. Сотрудники больницы сразу позвонили в полицию и сами начали обыскивать прилегающие территории. Но безрезультатно.

Этим же утром труп мужчины обнаружили жители дома № 41 по ул. Майлина, расположенного примерно в 100 м от здания горбольницы. Об этом они сообщили «НГ».

- Под окнами квартир первого подъезда обнаружили полностью обнаженный труп мужчины, лежащий лицом вниз, - написал нам очевидец. - Приехали медработники и сотрудники полиции, осмотрели тело и увезли его. На месте, где он лежал, почва обильно пропитана кровью.

- Это не насильственная смерть, - прокомментировали «НГ» в департаменте полиции Костанайской области. - Установлено, что мужчина ушел из больницы после операции.
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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