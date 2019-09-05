Специалист из Германии возглавил "Пассажирские перевозки" в Казахстане
В АО "Пассажирские перевозки", дочерней структуре национальной компании "Қазақстан темір жолы", назначен новый генеральный директор. Им стал немецкий специалист Михаэль Кортюм, сообщает sputnik.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Иллюстративное фото novoetv.kz
Пятидесятилетний иностранный менеджер, по данным пресс-службы, руководил производством по Ближнему Востоку и Северной Германии в Deutsche Ваhn (DB) InternationalGmbH, занимал должность генерального директора по восточному региону в DB Engineering&Consulting, главного исполнительного директора по восточному региону и руководителя подразделения ValueEngineering/Asia and Pacific в DB Engineering&Consulting.
Говоря о приглашении немецкого руководителя, глава национального железнодорожного перевозчика Сауат Мынбаев подчеркнул, что Михаэль Кортюм является специалистом высокой квалификации, у которого есть четкое видение работы по внедрению передовых стандартов бизнеса и культуры обслуживания в "Пассажирских перевозках".
По словам Мынбаева, это не единственное назначение в дочерней компании. Кроме Кортюма в "Пассажирские перевозки" придет команда немецких специалистов и управленцев из Deutsche Ваhn - наиболее продвинутой европейской структуры, аналогичной КТЖ.
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Специалист из Германии возглавил "Пассажирские перевозки" в Казахстане
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