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Гога
Специалист из Германии возглавил "Пассажирские перевозки" в Казахстане
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05.09.19 19:56
Гога
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05.09.19 19:53
Butch
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А люди зачастую могут подумать, Источник:www.ng.kz И вот тут бы остановиться. Потому как именно здесь - "черная кошка", а не в той "темной комнате", в которой её ищут. помогут...
05.09.19 18:58
maxsaf
Специалист из Германии возглавил "Пассажирские перевозки" в Казахстане
abaika95: Ну это нормально) как при Петре 1,тот голландцев на службу звал Мне уже тоже пора чемоданы собирать? Или пока своими силами справляетесь? )))
05.09.19 18:58
таноми52
В ожидании «постоянного вызова»
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05.09.19 18:07
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Специалист из Германии возглавил "Пассажирские перевозки" в Казахстане

5 сентября 2019, 15:11 |  Общество

В АО "Пассажирские перевозки", дочерней структуре национальной компании "Қазақстан темір жолы", назначен новый генеральный директор. Им стал немецкий специалист Михаэль Кортюм, сообщает sputnik.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Иллюстративное фото novoetv.kz

Пятидесятилетний иностранный менеджер, по данным пресс-службы, руководил производством по Ближнему Востоку и Северной Германии в Deutsche Ваhn (DB) InternationalGmbH, занимал должность генерального директора по восточному региону в DB Engineering&Consulting, главного исполнительного директора по восточному региону и руководителя подразделения ValueEngineering/Asia and Pacific в DB Engineering&Consulting.

Говоря о приглашении немецкого руководителя, глава национального железнодорожного перевозчика Сауат Мынбаев подчеркнул, что Михаэль Кортюм является специалистом высокой квалификации, у которого есть четкое видение работы по внедрению передовых стандартов бизнеса и культуры обслуживания в "Пассажирских перевозках".

По словам Мынбаева, это не единственное назначение в дочерней компании. Кроме Кортюма в "Пассажирские перевозки" придет команда немецких специалистов и управленцев из Deutsche Ваhn - наиболее продвинутой европейской структуры, аналогичной КТЖ.

Иностранным специалистам, отметил Сауат Мынбаев, за полтора года предстоит не только реформировать работу компании, но также подготовить грамотную смену.
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§ abaika95
Re: Специалист из Германии возглавил "Пассажирские...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это нормально) как при Петре 1,тот голландцев на службу звал мы немцев) главно чтобы этот немец не наворотил делов и свалил а работал на совесть)
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§ maxsaf
Re: Специалист из Германии возглавил "Пассажирские...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3195
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.09.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну это нормально) как при Петре 1,тот голландцев на службу звал

Мне уже тоже пора чемоданы собирать? Или пока своими силами справляетесь? )))
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* Гога
Re: Специалист из Германии возглавил "Пассажирские...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.09.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf
-Уж как-нибудь попробуем сами .
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Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
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Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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